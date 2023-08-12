Секреты успеха Ротшильдов: Как сколачивать капиталы на кризисах

Однажды сын Натана Ротшильда спросил у отца, сколько в мире существует народов. Тот ответил, что есть два народа, о которых нужно знать, - семья и все остальные. Этот принцип можно считать главным для династии, фамилия которой уже на протяжении нескольких столетий символизирует богатство и роскошь. История показала, что эти люди не просто умеют создавать капиталы, но и мастерски используют любые события в мире для своей выгоды.
История династия Ротшильдов началась в XVIII веке. Родоначальником ее стал Амшель Мозес Бауэр, над лавкой которого в еврейском квартале во Франкфурте в качестве вывески висел красный щит с золотым римским орлом. Этот-то знак и породил народное прозвище («Rot Schild» по-немецки – красный щит), которое потом стало фамилией. Сын Бауэра Майер Амшель зарегистрировал это слово в качестве родового имени, став, таким образом, первым Ротшильдом.
Основатель династии банкиров Майер Амшель (Аншель) Ротшильд и родовой дом Бауэров на еврейской улице во Франкфурте, Германия
Мальчика готовили к духовной карьере, однако раввином он не стал, предпочитая работать с финансами. Он продолжил отцовское дело – стал продавцом старинных монет и антиквариата. В те времена этот бизнес не был настолько прибыльным, как сегодня. Коллекционированием могли себе позволить заниматься только аристократы, имеющие к тому же приличный доход, так что клиентов юный Ротшильд начал искать среди элиты. Постепенно ему удалось стать поставщиком монет и золота в княжеский дом Гессен-Кассель. Лавка с обменом монет превратилась в банк, и к концу XVIII века Майер Ротшильд стал уже личным банкиром курфюрста Вильгельма I. Когда его сиятельный покровитель, спасаясь от Наполеона, скрывался (начало XIX века стало бурным для Европы временем), Майер Ротшильд не только не пострадал от кризиса, но еще и сумел обернуть ситуацию к своей выгоде, продолжив сбор средств с должников. Так впервые проявился уникальный талант этой семьи – умение превращать политические игры в прибыль. Революции, войны и любые другие конфликты удивительным образом чаще всего приносили им новые доходы. В то время, как другие шли ко дну, Ротшильды богатели. К началу XIX века состояние Майера превышало уже 1 миллион талеров, а после смерти его совокупный капитал был вдвое больше активов Французского банка.
Мориц Оппенгейм, «Визит курфюрста Гессенского к Амшелю Ротшильду»
Еще одним принципом, возведенным затем в правило, стала семейственность. Только родные были единственными надежными партнерами для Ротшильдов на протяжении столетий, и, надо сказать, что эта тактика себя оправдала настолько, что многие европейские банкиры затем также взяли ее «на вооружение». Женившись в 27 лет, основатель династии успел вырастить десять детей – пять дочерей и пять сыновей. Все они стали его помощниками в бизнесе. Девочки занимались документами, мальчики сначала принимали грузы и развозили товар, а затем стали опорой семейного дела, когда отец решил расширить его на всю Европу. Супруги детей, кстати, тоже вступали в общий бизнес, но только в качестве помощников второго плана. Этот принцип первый из Ротшильдов даже специально оговорил в своем завещании. Данный подробный документ стал настоящим планом развития семьи на многие года вперед. В нем Майер очень четко отделил роль своих прямых потомков-мужчин от всех остальных членов семьи, возлагая только на них дальнейшее управление семейным бизнесом:
«Мои дочери, зятья и их наследники не имеют никакого отношения к существующей компании M. A. Rothschild und Söhne, а также не имеют права изучать дела вышеупомянутой компании, её конторские книги, бумаги, реестры и прочее. Я никогда не прощу своих детей, если они пойдут против моей родительской воли и помешают моим сыновьям спокойно заниматься делом.»
Пять сыновей Майера Ротшильда: Амшель, Соломон, Натан, Кальман и Джеймс
27 сентября 1810 года Майер Амшель основал фирму «Майер Амшель Ротшильд и сыновья». Основным занятием банкиров стали государственные займы в небывалых до того времени размерах. Пять сыновей отец разослал в крупнейшие европейские столицы, и каждый из них стал продолжателем семейного дела в этих «филиалах». Амшель, старший сын, вел все дела родового дома во Франкфурте, Натан основал фирму в Лондоне, Джеймс - в Париже, Соломон - в Вене, а Карл (Кальман) в Неаполе. Формально это были независимые фирмы, но фактически все братья настолько делали «одно дело», что их называли «пальцами одной руки». Семья Ротшильдов даже имела собственную курьерскую службу, что позволяло в то время максимально быстро обмениваться информацией. Кстати, именно владение этим уникальным ресурсом всегда помогало банкирам вовремя реагировать на мировые события.
Мориц Оппенгейм, «Курфюрст Гессен-Кассельский доверяет свои сокровища Майеру Амшелю Ротшильду»
Широко известен случай о том, как семье удалось выгадать на битве при Ватерлоо. Благодаря агентуре, весть о разгроме Наполеона Натан Ротшильд получил раньше всех. После этого он на бирже стал активно продавать британские акции. Другие игроки решили, что Наполеон победил (все знали о том, что Ротшильды владеют ситуацией), и, «купившись» на дезинформацию, тоже начали продавать английские бумаги. Когда цена их упала до минимума, Натан скупил все по дешевке, и после публикации вестей о реальном исходе битвы получил прибыль в 40 миллионов фунтов.
Банковский чек Майера Амшеля Ротшильда
Благодаря своей уникальной предприимчивости, Ротшильды на протяжении многих лет становились героями народных легенд и историй. Их имя стало синонимом сказочного богатства. Сегодня эта дружная семья не сдает своих позиций, хотя ведет себя гораздо более скромно, избегая демонстративной роскоши и жертвуя большие суммы на благотворительность. В конце 2010 года барон Бенджамин Ротшильд поделился с прессой секретом успеха своей семьи во время последнего мирового финансового кризиса: «Мы прошли сквозь это, так как наши инвестиционные руководители не хотели вкладывать деньги в сумасшедшие вещи (…) Клиент знает, что мы не будем спекулировать его деньгами». Общее состояние семьи оценивалось в 2012 году в 1,7 триллиона долларов.
Родовое поместье Ротшильдов Уоддесдон, Англия
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии