Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

Томат — овощная культура, которая подвержена большому количеству различных заболеваний. Именно поэтому актуальным является вопрос: какие плоды, пораженные болезнями, можно употреблять в пищу и использовать для подготовки семян, а какие являются абсолютно непригодными.



Чаще всего томаты болеют фитофторозом.

Если поражены лишь небольшие участки плодов, то такие помидоры можно смело закатывать и употреблять в пищу. Большие повреждения можно вырезать, так как их наличие никак не сказывается на качестве здоровой части плода.В трещинах томатов часто образуется белая гниль или склеротиниоз. Эта болезнь также как и фитофтороз не приводит к накоплению опасных веществ в плодах, поэтому такие томаты можно есть. Аналогично неопасна и серая гниль.Ее одно довольно распространенное заболевание томатов — кладоспориоз, который также неопасен для человека.Плоды, на которых появляются черные пятна, поражены альтернариозом. Вырезав все поврежденные участки, томаты можно будет использовать для еды и переработки.К опасным заболеваниям томатов относится в первую очередь фузариоз. Выявить эту болезнь можно по увяданию листьев. При фузариозе в плодах накапливаются опасные токсины, которые могут нанести вред человеку.Вершинная гниль — еще одна болезнь, которая делает плоды опасными для человека.Также не рекомендуется употреблять в пищу плоды, которые поражены вирусными заболеваниями. Особенно опасен столбур томатов, характерным признаком которого является измельчение листьев, деформация цветков. Сами плоды из-за болезни деформированы, являются твердыми, мелкими, при разрезе видна сросшаяся сосудистая ткань.Что касается сбора семян, то их следует выделять исключительно из здоровых плодов. Исключением может стать ситуация, если сорт томата очень редкий и сбор семян крайне важен. В этом случае можно брать семена со всех плодов за исключением тех, которые больны столбуром и другими вирусными заболеваниями.