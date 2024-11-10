Почему в автомобиле постоянно запотевают стекла и как можно решить эту проблему

Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с крайне неприятной проблемой: сколько не три стекла любимой «ласточки» салфеткой, а они все запотевают и запотевают. Осевший на поверхности стекла конденсат не просто раздражает водителя, оскорбляя своим присутствием чувства прекрасного и перфекционизма!
1. Причина первая: влажные предметы
Возможно есть источник воды. /Фото: drive2.ru.
Самая простая и даже банальная причина постоянно запотевающих в салоне стекол – это присутствует источников сырости. Мокрая одежда или обувь, хлопья снега, служи на ковриках – именно это становится главной причиной запотевания окон в 9 из 10 случаев. Владельцам универсалов и хэтчбеков при этом не стоит забывать о том, что в их случае злосчастный источник сырости вполне может находиться не в салоне, а в багажнике автомобиля.
2. Причина вторая: активная рециркуляция
Рециркуляция выключена? /Фото: thesun.co.uk.
В современных автомобилях доступно два режима кондиционирования. Первый – основной, когда автомобиль берет воздух за пределами кузова и гонит его в салон. Второй – рециркуляция, когда автомобиль начинает гонять по салону один и тот же воздух. Нужен этот режим по большей части для повышения комфорта поездки, например, когда нужно обогнать «пыхтящий» и «смолящий» грузовик.
3. Причина третья: фильтр вентиляции
Вентиляция должна быть в порядке. /Фото: dubizzle.com.
Самая «техническая» причина постоянно образующегося конденсата. Как показывает практика, многие автомобилисты вообще не уделяют никакого внимания фильтру вентиляционной системы автомобиля. Это ошибка, так как когда фильтр забивается, то со своими обязанностями престает справляться уже вся вентиляция из-за резкого падения пропускающей способности. Как результат, становится невозможной нормальная циркуляция воздуха, а значит влажная атмосфера задерживается в салоне дольше позволенного.
4. Причина четвертая: направление воздушного потока
Воздух направляйте на стекло. /Фото: ВКонтакте.
Чаще всего проблемы с конденсатом на стекла возникают в межсезонье и зимнее время. Большинство автомобилистов при этом по понятным причинам стремиться направить поток теплого воздуха в ноги, чтобы чувствовать себя комфортней. В подобном решение есть и другой смысл: горячий воздух все равно вскоре поднимается под потолок транспортного средства. При этом автомобилисты забывают направить теплый поток еще и на стекло, что и становится причиной образования конденсата из-за резкого перепада температур при условии отсутствия других средств обогрева прозрачной поверхности.
5. Причина пятая: большое количество пассажиров
Может быть машина переполнена... /Фото: zr.ru.
Пожалуй, самая необычная причина… Но только на первый взгляд. Дело в том, что выдыхаемый человеком воздух – это практически водяной пар. Поэтому 5-7 человек в салоне легко превращаются в живую увлажняющую установку. Чаще всего решается такая проблема не сложно. Нет, вышвыривать из салона никого не нужно! Достаточно чуть-чуть приоткрыть одно из окон. Такая «аварийная» вентиляция скорее всего быстро парирует образование конденсата результате активного дыхания пассажиров.
6. Что делать?
Есть способы решить проблему. /Фото: dits-servis.by.
Если стекла уже запотели, то остается только хорошенько протереть их. При этом настоятельно рекомендуется использовать для этих целей отдельную сухую чистую салфетку. Используя «непонятные» тряпки, ладони или рука одежды автомобилист рискует оставить на поверхности стекла жирные и грязные разводы. Конечно, в самом крайне случаев с этим обстоятельством придется смириться. Но по уму для стекла в автомобиле должна быть отдельная ветошь. Что же касается профилактики запотевания стекол, то она, как несложно догадаться, в первую очередь сводится к устранению источников сырости, описанных выше. По возможности поддерживайте в салоне сухой микроклимат, устраняйте источники сырости, следите за чистотой и исправностью воздушного фильтра.
Не забывайте использовать обдув и обогрев (если есть) лобового стекла. В крайнем случае при первых симптомах запотевания стекол можете включить кондиционер, так как последний выступает еще и в качестве мощного «осушителя» внутренней атмосферы авто. Старайтесь не держать в салоне или багажник мокрые вещи: предметы одежды, обувь, чехлы и коврики. При первой возможности избавляйтесь от всего перечисленного. Если все описанное выше не решает проблему, то можно попробовать прибегнуть к использованию специализированной автомобильной химии – антизапотевателей. Эти средства ложатся невидимой пленкой на поверхность стекла, препятствуя скапливанию конденсата. В качестве крайне меры можно прибегнуть к «дедовскому» способу и помыть стекла жидкостью с высоким содержанием спирта для удаления с его поверхности невидимых глазу следов жира и грязи, способствующих оседанию влаги.
