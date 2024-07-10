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Десятилетие славы: потрясающий Нью-Йорк 60-х

Экономический спад 1969 года погрузил Нью-Йорк в эпоху наркомании, нищеты и насилия. Но до этого времени город внушал надежду: он рос, становился богаче, чище и безопаснее. Шестидесятые годы в Нью-Йорке называли десятилетием славы. Казалось, что еще немного, и произойдет революция в лучшем смысле этого слова: революция разума и коммуникации. Город славился художниками, поэтами, и каждый второй студент воображал себя философом или джазменом.

Это было последнее десятилетие, когда Нью-Йорк ассоциировался с творчеством и перспективами работы, а не с крэком и уличными бандами. Однако уже тогда можно было проследить ростки будущего хаоса: белый средний класс покидал центр, перебираясь в пригороды. Резкое смягчение иммиграционных законов привело к резкому росту отчужденности населения в районах, которые до недавнего времени считались очень приличными и тихими. Забастовки и протесты рабочих становились нормой. Это было неспокойное время, полное надежд (как оказалось, в основном напрасных).

Эти фотографии, сделанные в 1951-м, найден

 

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