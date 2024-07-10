Катакомбы под Ливерпулем: загадка Уильямсоновских туннелей

Наверняка вам хотя бы раз снилось, как вы идете (или убегаете от кого-то) по жутким туннелям, которые нарушают все правила логики и архитектуры. Лестницы и коридоры, ведущие в никуда, комнаты, в которые нет доступа, арки, которые ничего не поддерживают, внезапный барельеф посреди уродливой стены.… Представьте себе, такой лабиринт существует на самом деле, а мы до сих пор не понимаем, зачем он был построен.
Все это выглядит как отличная основа для рассказа, вдохновленного Лавкрафтом. В Ливерпуле есть удивительные туннели Уильямсона, которые тянутся на многие мили под городом. Он был построен в 19 веке эксцентричным (если не сумасшедшим) богачом, который унес свою тайну с собой в могилу.
«Безумный крот» Джозеф Уильямсон
Джозеф Уильямсон (1769 — 1840) был невероятно удачливым дельцом, он сколотил себе состояние на торговле табаком, а потом увлекся недвижимостью.
Отношения с женой у него тоже были странными. Однажды во время ссоры он выпустил на волю всех птиц из ее вольера, заявив, что завидует им. «Вот бы у мужчин были крылья. Упорхнул — и свободен!». Внешний вид его также был экстравагантен: он ходил в заплатанной старой одежде, однако носил дорогое и изысканное нижнее белье. Но самая безумная его черта — тяга к абсурдной архитектуре и тоннелям.
Парадоксальные дома на Эдж-хилл
В Ливерпуле, где жил Уильямсон, его знали как «Безумный крот», «Король Эдж-Хилла» и «Крот Эдж-Хилла». А все из-за тоннелей, которые он рыл на протяжении 30 лет в районе своего дома на Мейсон-стрит. В результате тот самый холм Эдж-хилл превратился в червивое яблоко на натюрморте Ливерпуля. Нынешние энтузиасты открыли километры ходов, оставленных Уильямсоном, и работы продолжаются до сих пор. Сколько там еще сюрпризов — знают только местные кобольды.
Все началось с абсурдных домов. В 1810-м Уильямсон решил понемногу уходить из табачного бизнеса, занявшись недвижимостью. И вот тут-то о нем и пошли слухи, которые не прекращались до самой смерти. Делец взял в аренду землю на Эдж-Хилле и начал возводить там дома, намереваясь сдавать их жильцам. Но он оказался эксцентричен и в этом. Здания возводились без всяких проектов, по наитию, они были бессмысленными и беспощадными по отношению к жильцам. Иные лестницы никуда не вели, за дверями оказывались глухие стены. Прямо за домом могла зиять гигантская яма, ведущая черт знает куда.
Примечательно, что сам Уильямсон жил в таком же доме, а еще он сдавал жилье философу Джеймсу Мартино. Мыслитель отрицал доктрину о грехопадении, не верил в искупительную жертву Христа, считая его человеком, и утверждал, что все люди, даже не христиане, должны быть спасены. Сейчас это не кажется чем-то диковинным, но по тем временам его можно было считать вероотступником. Еретик и безумный фанат раскопок — интересная парочка.
Циклопические Тоннели Уильямсона
Впрочем, абсурдные дома не идут ни в какое сравнение с абсурдными тоннелями. Легко предположить, что Уильямсон начал рыть их, чтобы добыть материал для строительства. Но он так и не остановился до самой смерти. Рабочая сила после Наполеоновских войн была почти дармовой — бывшие солдаты были готовы работать за гроши. Джозеф нанимал их сотнями и заставлял делать странные (на общий взгляд) вещи: строить те самые бессмысленные дома, перетаскивать материалы из одной точки в другую и обратно.
Объяснение Уильямсона было весьма остроумным: дескать, он решил стать филантропом и хочет дать работу ветеранам. Просто так отдавать им деньги было бы негуманно: это будет унижать их достоинство и выставлять социальными паразитами. А вот дать им хоть какой-то оплачиваемый труд — благородно. Однако это никак не объясняло его последующий проект — тоннели.
Построенная за 30 лет структура носит название «Тоннели Уильямсона», однако это просто удобное название. На самом деле, это бессистемно построенный лабиринт. Антиквар и историк Джеймс Стоунхаус, исследовавший этот феномен в 1845-м, обрисовал его как собрание «сводчатых проходов, глубоких ям и зияющих пропастей». Здесь можно встретить бессмысленно стоящие арки, которые ничего не поддерживают, отполированные или даже украшенные поверхности посреди грубой стены и множество подобных странностей.
Залы имеют разную конструкцию и размеры: от огромных камер до пространств, куда не смог бы забраться взрослый человек. Наиболее известен «Банкетный зал» — камера длиной 18 метров и высотой 8 метров. По легенде Уильямсон устраивал здесь званые вечера (впрочем, это маловероятно). Самый большой зал, «Паддингтон» — короче, но имеет впечатляющую высоту 12 метров. Если верить все тому же Джеймсу Стоунхаусу, нас ждут еще более грандиозные находки. Например, упомянутый им сводчатый «Великий тоннель» циклопических размеров.
Полный объем и протяженность лабиринта неизвестны. Но тем увлекательнее работа современных энтузиастов, которые раскапывают творение Уильямсона. С 1840-го, когда закончилось строительство, почти все тоннели были завалены, многие пустоты и проходы — затоплены. Часть была уничтожена при последующем строительстве Ливерпуля.
Первыми осознанно исследовать тоннели начали солдаты 1-го инженерного полка Ланкашира, тренировочный лагерь которых стоял на вершине Эдж-хилла в начале XX века. Они раскопали часть комплекса и создали первые карты проходов. С тех пор творение Уильямсона потихоньку открывают те или иные волонтеры. Вы даже можете посетить раскопки, если свяжетесь с организацией «Друзья тоннелей Уильямсона» (FoWT), которые взяли их под опеку.
Зачем Уильямсон создал эти тоннели?
Джозеф Уильямсон умер в 1840 году в возрасте 71 года в своем доме на Мейсон-стрит от грудной водянки. Все эти годы он наивно пытался скрыть факт грандиозных работ от публики (хотя каждая собака в Ливерпуле знала о них). Объяснение о том, что он просто филантроп и чудик более-менее устраивало обывателей, но с открытием истинного масштаба лабиринта Стоунхаусом и солдатами 1-го инженерного появились вопросы. Почему выбор пал именно на тоннели, если можно было строить дома для тех же ветеранов? Почему все так жутко и хаотично? Зачем торговцу табаком нужны гигантские пустые залы глубоко под землей?
Первый относительно складный ответ нашелся в конце XX века, когда о Тоннелях Уильямсона сняли документалку для ТВ. Известно, что Джозеф был очень религиозным человеком и регулярно бывал в церкви Святого Фомы в Ливерпуле. Ведущие программы предположили, что он уверовал в скорый Апокалипсис и решил сделать подземное убежище. Но это уж очень в духе XX века, и это не объясняет кучу странных артефактов, вроде тех же внезапных арок или пустот, куда не сможет пробраться взрослый человек. А еще у Уильямсона не было детей и родственников в городе. Спасать особо было некого.
На истинную причину создания тоннелей может указать упомянутый вскользь факт: земля не принадлежала Уильямсону, он арендовал холм, и все полезные ископаемые принадлежали арендаторам. Уже нынешние волонтеры, раскапывающие тоннели, обратили внимание на то, что ходы вырублены в толще высококачественного песчаника. А еще стены имеют явные признаки того, что работы проводились с использованием характерных для тех лет методов разработки карьеров.
Легко представить, как Уильямсон обнаружил эту «золотую жилу» и понял: надо копать. Но копать так, чтобы это не вызвало лишних вопросов: косить под филантропа (а может, и дурачка), делать лабиринты, смысл которых не сможет объяснить простой работяга. И все это время он мог копить богатства, продавая качественный камень, столь востребованный в быстро растущем индустриальном Ливерпуле. Никаких налогов, ореол благотворителя — сплошные плюсы.
Вполне возможно, что верны разные гипотезы. Он мог быть сумасшедшим в одних вещах и прожженным дельцом в других. После смерти Джозефа Уильямсона (а мы помним, что он давно вышел из табачного бизнеса) осталось подозрительно большое наследство: дом стоимостью 40 000 фунтов (3 миллиона фунтов сейчас) и счет в банке на ту же сумму. Впрочем, меркантильное объяснение не отменяет факта безумности Тоннелей Уильямсона. Они все так же пугают и завораживают, и неизвестно, насколько глубоки и грандиозны они на самом деле.
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