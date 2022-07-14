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Современный социум: на грани иронии и философии


Эй, ребята, мы так не договаривались! Автор: Anton Marrast.

Эй, ребята, мы так не договаривались! Автор: Anton Marrast.

 

Творчество современного российского иллюстратора Антона Марраста (Аnton Mаrrast - он же Grаpe Frоgg) пестрит разнообразием персонажей и сюжетов, в которых лёгкая ирония, беззлобный юмор и капля трэша, сделав своё дело, создали «взрывной коктейль» без чётких правил и границ, оставив при этом огромное пространство для воображения с бесконечным количеством интерпретаций…

Первое мая. Автор: Anton Marrast.

Первое мая. Автор: Anton Marrast.


Атмосфера. Автор: Anton Marrast.

Атмосфера. Автор: Anton Marrast.

 
Помните, как это было? Автор: Anton Marrast.

Помните, как это было? Автор: Anton Marrast.

 
Ты это видел?! Автор: Anton Marrast.

Ты это видел?! Автор: Anton Marrast.

 
Ветер. Автор: Anton Marrast.

Ветер. Автор: Anton Marrast.

 
В след за летающими рыбами. Автор: Anton Marrast.

В след за летающими рыбами. Автор: Anton Marrast.

 

Несмотря на то, что работы Антона вызывают множество споров и противоречивых мнений, тем не менее, каждая из них не остаётся без внимания. К тому же, ироничный стиль автора узнаваем и востребован практически во всём мире. Яркие, стильные, иногда философские, а порой и вовсе несерьёзные иллюстрации не только радую глаз нетривиальной точкой зрения на современные реалии XXI века, но и переносят зрителя в постмодернистический поп-арт-сюрреализм, где нет ничего невозможного.
Алло, ну всё...я так больше не могу... Автор: Anton Marrast.

Алло, ну всё...я так больше не могу... Автор: Anton Marrast.

 
А потом я решила проверить теорию на практике... Автор: Anton Marrast.

А потом я решила проверить теорию на практике... Автор: Anton Marrast.

 
Однажды ночью. Автор: Anton Marrast.

Однажды ночью. Автор: Anton Marrast.

 
Новое поколение. Автор: Anton Marrast.

Новое поколение. Автор: Anton Marrast.

 
Без комментариев. Автор: Anton Marrast.

Без комментариев. Автор: Anton Marrast.

 
Дом. Автор: Anton Marrast.

Дом. Автор: Anton Marrast.

 
Сделаем мир ярче. Автор: Anton Marrast.

Сделаем мир ярче. Автор: Anton Marrast.

 
История о том, как я заглянул в бар. Автор: Anton Marrast.

История о том, как я заглянул в бар. Автор: Anton Marrast.

 

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Современный социум: на грани иронии и философии

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