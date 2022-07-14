Современный социум: на грани иронии и философии

Эй, ребята, мы так не договаривались! Автор: Anton Marrast.
Творчество современного российского иллюстратора Антона Марраста (Аnton Mаrrast - он же Grаpe Frоgg) пестрит разнообразием персонажей и сюжетов, в которых лёгкая ирония, беззлобный юмор и капля трэша, сделав своё дело, создали «взрывной коктейль» без чётких правил и границ, оставив при этом огромное пространство для воображения с бесконечным количеством интерпретаций…
Первое мая. Автор: Anton Marrast.
Атмосфера. Автор: Anton Marrast.
Помните, как это было? Автор: Anton Marrast.
Ты это видел?! Автор: Anton Marrast.
Ветер. Автор: Anton Marrast.
В след за летающими рыбами. Автор: Anton Marrast.
Несмотря на то, что работы Антона вызывают множество споров и противоречивых мнений, тем не менее, каждая из них не остаётся без внимания. К тому же, ироничный стиль автора узнаваем и востребован практически во всём мире. Яркие, стильные, иногда философские, а порой и вовсе несерьёзные иллюстрации не только радую глаз нетривиальной точкой зрения на современные реалии XXI века, но и переносят зрителя в постмодернистический поп-арт-сюрреализм, где нет ничего невозможного.
Алло, ну всё...я так больше не могу... Автор: Anton Marrast.
А потом я решила проверить теорию на практике... Автор: Anton Marrast.
Однажды ночью. Автор: Anton Marrast.
Новое поколение. Автор: Anton Marrast.
Без комментариев. Автор: Anton Marrast.
Дом. Автор: Anton Marrast.
Сделаем мир ярче. Автор: Anton Marrast.
История о том, как я заглянул в бар. Автор: Anton Marrast.
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