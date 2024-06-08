Как создавали мультфильм «Бременские музыканты»

Более 45 лет назад на экраны Советского Союза вышел абсолютно нетипичный для того времени мультфильм – «Бременские музыканты».







Смелая история четырех музыкантов а-ля «Битлз», которые во главе со своим руководителем — Трубадуром колесили по всему королевству, была «глотком свободы» не столько для детей, сколько для советских взрослых.

Как рисовали Трубадура

Почему Анофриев?

«Нам дворцов заманчивые своды»…