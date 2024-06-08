Любовные победы Че Гевары: как великий команданте завоевывал женщин

Че Гевара и его вторая жена Алеида Марч | Фото: istpravda.ru
14 июня исполняется 89 лет со дня рождения знаменитого латиноамериканского революционера, команданте революции на Кубе Эрнесто Че Гевары. Партизаны не раздумывая шли за ним на верную смерть, и женщины так же безоговорочно следовали за команданте, теряя голову от одного его взгляда.
Эрнесто Гевара в молодые годы | Фото: sekretmira.ru
Эрнесто Гевара был очень страстным и увлекающимся человеком, он не раз повторял, что мужчина не может всю жизнь провести с одной женщиной. К сексуальным отношениям Че относился очень просто и не придавал никакого значения мимолетным связям. «Не забывай, что тот легкий зуд, который мы называем сексуальностью, нужно время от времени почесывать, иначе он выйдет из-под контроля, захватит каждое мгновение бодрствования и приведет к настоящим неприятностям», – писал он другу.
Че Гевара | Фото: istpravda.ru
Легендарный команданте Че Гевара | Фото: sekretmira.ru
Многие удивлялись тому, как легко Эрнесто Гевара завоевывал женщин. И это при том, что его нельзя было назвать блестящим кавалером. Женщины ценили в нем ум, начитанность, пылкость и не замечали неопрятности, невысокого роста и дурных манер.
Легендарный команданте Че Гевара | Фото: sekretmira.ru
Его первой любовью стала девушка по прозвищу Чинчина («погремушка»). Она была самой красивой в школе, к тому же являлась наследницей одной из самых богатых семей.влюблен и ринулся завоевывать девушку. Они даже собирались пожениться после того, как он закончит университет. Но вместо этого он отправился в путешествие по Латинской Америке, и их пути разошлись.
Эрнесто Гевара и его первая жена Ильда Гадеа | Фото: persons-info.com
Эрнесто Гевара и Ильда Гадеа с дочерью | Фото: persons-info.com
Первой женой Че стала перуанка Ильда Гадеа. Их сблизили общие интересы. В ней его привлекло то, что она читала Толстого, Достоевского и Горького, перед которыми он преклонялся, и тоже была марксисткой и революционеркой. Позже Ильда рассказала, чем ее покорил команданте: «Доктор Эрнесто Гевара поразил меня с первых же бесед своим умом, серьёзностью, своими взглядами и знанием марксизма… Выходец из буржуазной семьи, он, имея на руках диплом врача, мог легко сделать карьеру у себя на родине. Между тем он стремился работать в самых отсталых районах, даже бесплатно, чтобы лечить простых людей… Я хорошо помню, что мы обсуждали в связи с этим роман Арчибальда Кронина «Цитадель» и другие книги, в которых затрагивается тема долга врача по отношению к трудящимся... Доктор Гевара считал, что врач обязан посвятить себя улучшению условий жизни широких масс. А это неминуемо приведет его к осуждению правительственных систем, господствующих в наших странах».
Команданте и Алеида Марч | Фото: liveinternet.ru
Свадьба с Алеидой | Фото: istpravda.ru
Команданте и Алеида Марч с детьми | Фото: liveinternet.ru
Особый интерес у Че Гевары вызывали женщины, так же страстно, как он, увлеченные революционными идеями. С аргентинкой Алеидой Марч он познакомился в годы партизанской борьбы на Кубе. Она была активной участницей подпольного движения и стала его личным секретарем, когда он командовал мятежниками.
Великий революционер – нежный отец | Фото: istpravda.ru
Алеида Марч с детьми | Фото: istpravda.ru
О том, как он завоевал ее сердце, Алеида вспоминала: «Я стояла на пороге фабрики, где мы наблюдали за перемещением вражеского лагеря, и внезапно Че начал нараспев читать стихотворение, которое было мне неизвестно. В это время я разговаривала с другими – а это была попытка привлечь мое внимание. Мне казалось, он хотел, чтобы я посмотрела на него не как на лидера или начальника, а как на мужчину».
Команданте и Алеида Марч | Фото: persons-info.com
Че Гевара и его вторая жена Алеида Марч | Фото: istpravda.ru
После победы он развелся с первой женой и женился на Алеиде. В этом браке у них родилось четверо детей. Они прожили с 1959 по 1965 гг., пока Гевара не уехал в Конго. Позже Алеида возглавила Центр Че Гевары в Гаване и выпустила книгу воспоминаний, где описала Че как мужчину умного, заботливого, нежного, но слишком рано ушедшего.
Тамара Бунке, она же партизанка Таня | Фото: sekretmira.ru и scepsis.net
Че Гевара | Фото: liveinternet.ru
Тамара Бунке, она же партизанка Таня | Фото: sekretmira.ru
Последней любовью Че Гевары была Тамара Бунке Бидер, известная под прозвищем Тани-партизанки. Это была самая неоднозначная фигура в биографии команданте. По одним данным, она была агентом кубинской разведки в Боливии и любовницей боливийского президента, по другим – Таня работала на КГБ. Они познакомились, когда она сопровождала Че в качестве переводчицы. Таня готовила в Боливии базу для подпольщиков, а потом ушла в горы вместе с Че и, по одной из версий, погибла в 1967 г., за 40 дней до гибели команданте. По другой версии, она выжила и уехала в СССР под другим именем.
Легендарный команданте Че Гевара | Фото: persons-info.com
Легендарный команданте Че Гевара | Фото: istpravda.ru
Даже в самые последние дни Че, когда его схватили и держали под арестом в школе деревушки Ла Игера, покорил сердце 19-летней учительницы, приносившей ему еду. Она была последней из гражданских, кто видел его живым. Хулия Кортес позже призналась, что влюбилась в него с первого взгляда: «Любопытство толкнуло меня пойти посмотреть на уродливого и плохого человека, а встретила я чрезвычайно красивого мужчину. Его вид был ужасен, он выглядел как бродяга, но глаза его сияли. Для меня он был прекрасным, мужественным, умным человеком. Я не верю, что когда-нибудь появится другой такой».
Хулия Кортес | Фото: newsru.com
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