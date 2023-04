Чем занимались спецслужбы Древнего Рима: Чекисты в плащах и туниках

Военная разведка родом из Карфагена

Правитель Карфагена Ганнибал имел в римских легионах своих шпионов / Фото: historyofyesterday.com

Отец древнеримской военной разведки

Эпизод из жизни Публия Корнелия Сципиона на картине Джованни Беллини, деталь, 1506–1516 годы / Фото: pl.pinterest.com

Публий Корнелий Сципион Африканский / Фото: gettyimages.com

Дипломаты и шпионы по совместительству

На суде у римского прокуратора / Фото: alamy.com

Братья Тиберий и Гай Гракхи / Фото: art-prints-on-demand.com

Разведка без штаб-квартиры

Дебаты в римском Сенате / Фото: quotesgram.com

Быт богатых граждан Римской империи / Фото: britannica.com

Шпионы: вестовые и почтальоны

Курьерские маршруты Древнего Рима / Фото: dprvrn.ru

Марк Опеллий Макрин. Компьютерная реконструкция / Фото: pantheon.world

Фрументарии: КГБ Древнего Рима

Античная скульптурная композиция / Фото: pinterest.ca

Римский император Каракалла. Компьютерная реконструкция / Фото: twitter.com

От фрументариев, до agentes in rebus

Римские фрументарии часто превышали свои полномочия / Фото: novoscriptorium.com

Агент agentes in rebus в Древнем Риме / Фото: gnosis.aisi.gov.it

Во времена Римской империи ее воинские части – легионы, слыли непобедимыми во всем тогдашнем цивилизованном мире. Подготовка солдат, оружейное дело, а также тактика со стратегией не оставляли противникам Рима никаких шансов . Однако такими успешными римские армии, да и другие силовые структуры, не могли бы быть без четкого функционирования разведки и шпионажа. В этом материале мы расскажем о специальных службах Древнего Рима, которые не только занимались военной разведкой на вражеской территории, но и следили за собственными гражданами, и даже совершали политические убийства в угоду правителям.Своим появлением военная разведка Древнего Рима напрямую обязана Пуническим войнам и Карфагену . Именно у войск Ганнибала римляне «сплагиатили» идею военных шпионов. Карфагеняне частенько внедряли своих агентов в римские легионы. После «сбора информации» шпион попросту сбегал в лагерь Ганнибала, где и выкладывал все разведданные.Некоторые историки приводят факты, подтверждающие то, что у карфагенских разведчиков существовала целая система жестов. С помощью которой они идентифицировали друг друга, а также делились между собой важными сведениями. И, похоже, что в определенный момент римляне узнали об этом. Ведь с какого-то времени всем, кого обвиняли в шпионаже в пользу Карфагена, первым делом отрубали кисти рук.Своей же разведки у римских армий не было. До того времени, пока командование легионами не перешло к легендарному Публию Корнелию Сципиону, получившему после победы над Карфагеном почетное прозвище «Африканский». Именно этот полководец, не понаслышке зная об эффективности шпионов во вражеских рядах, проанализировав и изучив их деятельность, начал создавать собственную военную разведку.Публий Корнелий Сципион, взяв за основу методы карфагенского шпионажа, значительно усовершенствовал его в римской армии. Теперь разведчики во время своей «работы» обязаны были жертвовать всем, даже статусом в римском обществе. Так, в древнеримских документах описывается случай, когда Публий решил под видом рабов отправить вместе с делегацией дипломатов к царю Нумидии Сифаксу своих лучших центурионов.При этом возникла «внештатная ситуация ». Командование армии сильно опасалось того, что один из «рабов» – центурион Люций Статорий, может быть опознан самим Сифаксом, так как прежде уже был у царя на аудиенциях вместе с эмиссарами Рима. Выход из ситуации нашли довольно нестандартный – было решено публично наказать якобы провинившегося «слугу» палками. Ведь так никто бы не усомнился в его самом низком социальном статусе. И ради своей конспирации Люций Статорий вытерпел такое унижение.Выдававшие из себя послушных рабов, римские центурионы высматривали количество и место нахождения часовых, определяли наиболее укрепленные участки , выявляли самые слабые места лагеря нумидийцев. После нескольких визитов дипломатов с такими «рабами» Публий Корнелий Сципион уже знал позиции своих врагов, как свои собственные.Чем больше расширялись владения Рима, тем острее вставал вопрос о сохранении контроля и за вражескими или покоренными государствами, и за союзниками империи. Эту миссию было решено возложить на римских послов. Они, как прямые представители власти на местах, обязаны были не только следить за народными настроениями и доносить обо всем Сенату или императору, но и самим разрешать некоторые ситуации.Послам поручалось либо самостоятельно, либо же при помощи слуг, добывать различную секретную информацию , а также компромат на интересующих Рим местных политиков. Интересен тот факт, что многие римские ставленники в колониях или союзных государствах прекрасно знали, чем еще кроме дипломатии занимаются послы из метрополии. Так, греческий историк и дипломат Полибий в своих записях открыто называет римских атташе во главе с трибуном Тиберием Семпронием Гракхом kataskopoi – «шпионы».Кроме послов и дипломатов под подозрение в шпионаже в некоторых странах попали также римские купцы и торговцы . Так, например, царь Парфии Митридат IV после того, как раскрыл заговор против себя в своем близком кругу и казнил всех причастных к нему, начал с помощью шпионов искать истинных «заказчиков» переворота. По шпионским доносам во всей западной части Парфянской империи, которой правил Митридат, было уничтожено более полутора тысяч римских граждан. Большинство из них были простыми торговцами.При том, что шпионаж в Риме с каждым годом становился все прогрессивнее, официального государственного разведывательного ведомства в империи не существовало еще долго. Все из-за того, что сами римские сенаторы панически боялись, что подобная организация будет использована для слежки за ними самими. И эти опасения не были беспочвенными.Римский Сенат почти полностью состоял из богатых и знатных аристократов. И большинство из них были бы абсолютно не против воплотить в реальность свои политические амбиции, или же значительно увеличить свой капитал. Сенаторы весьма осторожно относились друг к другу, отдавая себе отчет в том, что вполне могут стать «разменными фигурами» в чьей-то политической игре.Даже дома свои сенаторы и народные трибуны проектировали таким образом, чтобы как можно лучше скрыть личную жизнь не только от глаз, но и от ушей посторонних. Так, в своей «Римской истории» Гай Веллей Патеркул описывает, как архитектор, строящий дом Марку Ливию Друзу, предлагал ему спроектировать здание таким образом, чтобы оно было «незаметно и недосягаемо для свидетелей».Еще одной причиной того, что в Риме долго не существовало централизованных государственных спецслужб, было наличие широкого штата личных шпионов и осведомителей практически у каждого местного вельможи. Так, например, из исторических документов доподлинно известно, что Цицерон раскрыл и подавил заговор против себя исключительно с помощью собственных шпионов и телохранителей.Однако самым известным любителем частного шпионажа в Древнем Риме был Гай Юлий Цезарь. Еще будучи военачальником он учредил в рядах своих войск должности военных курьеров. Которые кроме своих прямых обязанностей по доставке военной корреспонденции, исполняли еще и разведывательные функции. Этих курьеров так и называли speculatores, что в переводе с латыни значит «шпионы».При императоре Октавиане Августе появляется cursus publicus – новое почтовое и курьерское ведомство. Данная служба занималась не только доставкой и передачей информации, но и проверкой корреспонденции с последующим докладом «наверх» всей прочитанной информации. Однако большинство сенаторов предпочитали пользоваться своими проверенными тайными курьерами для передачи важных писем и документов.Одной из самых поистине пагубных привычек римских вельмож была передача писем прислуге для их прочтения и последующего доклада. Показательной в этом плане является история императора Каракаллы (правил с 211 по 217 год), который получил однажды анонимное письмо. Вместо того, чтобы лично ознакомиться с содержанием послания, Каракалла отдал его для изучения своему префекту Марку Опеллию Макрину.Таким образом император не узнал о том, что на него готовится покушение. В начале апреля 217 года по пути из Эдессы в Карры Каракалла был убит группой заговорщиков. Следующим правителем Римской империи стал не кто другой, как Марк Опеллий Макрин.С течением времени военная разведка speculatores полностью «поглотила» cursus publicus, взяв на себя ее функции по доставке и мониторингу корреспонденции. Однако теперь полномочия «шпионов» не ограничивались только разведкой и курьерскими услугами. Агенты speculatores занимались также сопровождением «по этапу» осужденных преступников, арестом политически неугодных власти граждан и даже приведением в исполнение смертных приговоров.В годы правления Тита Флавия Домициана (81-96 гг.) в Риме появляется централизованное шпионское ведомство numerus frumentariorum. Организовано оно было на основе военной интендантской службы, которая занималась скупкой зерна для нужд армии. Все очень просто – интенданты великолепно знали все маршруты, а также обычаи и язык жителей той местности, где они расквартировались. Большинство из них были для местных хорошими торговыми партнерами, а, значит легко могли получить весьма интересную для «центра» информацию.Лучших кандидатов на роль «сексотов» трудно было бы найти. И хотя весь штат фрументариев составлял не более 100 человек – служба была не только востребованной среди властьимущих , но и предоставляла своим сотрудникам возможность сделать умопомрачительную военную и политическую карьеру. И многие ее делали.Известная история Марка Оклатина Адвента, который в начале был простым рядовым солдатом. Почувствовав в себе способности и силы, молодой человек перевелся в разведчики, а далее стал фрументарием. После службы в этом ведомстве уже в чине командира, молодого Марка Оклатина Адвента назначили прокуратором (римским наместником) Британии.Император Каракалла, зная о талантах Марка Оклатиана, в 212 году назначает его своим первым помощником – префектом Преторианской гвардии. Таким образом Адвент вполне мог стать следующим после Каракаллы императором Священной Римской империи. Однако Марк Оклатиан добровольно отказался от всех претензий на трон, тем самым обеспечив себе долгую жизнь.Довольно часто императоры Рима использовали фрументариев в качестве секретных личных киллеров для расправы с неугодными сенаторами, или же политическими соперниками. Такие практически безграничные полномочия вполне ожидаемо привели к тому, что numerus frumentariorum постепенно становились чересчур независимыми. И очень часто использовали дарованную им власть в сугубо личных корыстных целях.Нередко под прикрытием политических расследований и связанных с ними обысков, фрументарии занимались обыкновенным грабежом уважаемых римских граждан, и даже сенаторов . Естественно такое положение дел не могло не волновать верховную власть Рима. Итогом всего этого стало реформирование императором Диоктелианом в 320 году «зерновой службы» numerus frumentariorum в «агентов по вещам» – agentes in rebus.В новую спецслужбу брали уже не только военных, но и гражданских Римской империи. 