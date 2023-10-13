8 архитектурных шедевров, построенных в Викторианскую эпоху

Викторианская архитектура не относится к определенному стилю, это период истории, в котором возникли новые тенденции, основанные на неоклассике, романском и готическом возрождении с особыми нотками, присущими эпохе правления королевы Виктории (1837-1901). В это время художники, скульпторы и архитекторы повернули к истокам, они пытались возродить исторические стили, из-за чего и произошло фантастическое их слияние, а мир увидел уникальные эклектические творения.
1. Victoria Building в Ливерпуле (Великобритания)
Здание, спроектированное Альфредом Уотерхаусом и построенное в 1892 году, внесено в Список памятников архитектуры II степени (Victoria Building, Великобритания). | Фото: vgm.liverpool.ac.uk.
Victoria Building – здание Ливерпульского университета, являющееся выдающимся примером викторианской готической архитектуры (Великобритания). | Фото: en.advisor.travel.
Первый корпус Ливерпульского университета под названием Victoria Building, который во времена строительства задумывался как главное здание учебного заведения — известная историческая достопримечательность города. Спроектированный известным английским архитектором Альфредом Уотерхаусом (его строительство было завершено в 1890-х годах), он стал символом целой эпохи, которую и называют Викторианской.
Victoria Building стало первым зданием, построенным специально для Ливерпульского университета (Великобритания). | Фото: en.advisor.travel.
Интересный факт от Novate.ru: Яркий готический фасад, созданный из красного кирпича, вдохновлял последующие поколения архитекторов, проектирующих здания конкретно для высших учебных заведений. Именно с его появлением и стали употреблять термин «университет из красного кирпича» — название, которым обозначают университетские здания, построенные в XIX веке в Англии.
Более 100 лет в его стенах проходили занятия и заседания ученого совета, а вот с 2008 года, в хорошо сохранившемся корпусе, находится Художественная галерея и Музей королевы Виктории.
2. Особняк Карсона в Eureka (штат Калифорния, США)
Особняк Карсона – сказочно прекрасный дом, построенный в стиле викторианской архитектуры в 1886 году (Eureka, Калифорния). | Фото: historicalhomesofamerica.com.
The Carson Mansion – это один из самых популярных викторианских домов в Калифорнии и Соединенных Штатах, о котором больше всего пишут и фотографируют (Eureka). | Фото: atlasobscura.com.
Особняк Карсона (The Carson Mansion) — известнейшее здание, расположенное в районе Старого города Eureka (штат Калифорния) давно уже стало местной достопримечательностью, которая даже в наши дни является самым фотографируемым архитектурным объектом города. Спроектированный Сэмюэлем и Джозефом Ньюсомами, модными архитекторами из Сан-Франциско, особняк Карсона демонстрирует своеобразный викторианский стиль на американский манер.
Бывший особняк лесопромышленника Уильяма Карсона с 1950 года является частным клубом и вход на его территорию закрыт для широкой публики (The Carson Mansion, Eureka).
Примечательно: Особняк проектировали по заказу Уильяма Карсона, одного из первых крупных лесопромышленников Северной Калифорнии. Воплощать в жизнь идеи замысловато детализированного особняка пришлось более чем 100 рабочим и мастерам в течение двух лет. Его уникальная структура и отделка, сделаны преимущественно из дорогих и редких пород деревьев Центральной Америки и оникса из Восточной Индии, Мексики и Филиппин, стала настоящей легендой архитектуры, которую так никто и не решился повторить, ведь обошлось строительство в 80 тыс. долларов, что сегодня эквивалентно примерно 2,5 миллионам долларов.
3. Manchester Town Hall в Манчестере (Великобритания)
Ратуша Манчестера– викторианское неоготическое здание в самом сердце Манчестера спроектировано Альфредом Уотерхаусом (Великобритания). | Фото: hslc.org.uk.
Manchester Town Hall (Ратуша Манчестера) — еще один потрясающий шедевр викторианской архитектуры, спроектированный английским архитектором Альфредом Уотерхаусом. Величественное здание, появившееся в Манчестере в 1877 году, является прекрасным примером архитектуры готики – одного из самых популярных стилей Возрождения.
Manchester Town Hall считается одним из лучших архитектурных объектов в Великобритании, построенном в жанре неоготики (Великобритания). | Фото: britainallover.com.
Здание задумывалось как церемониальное учреждение городского совета Манчестера, поэтому неудивительно, что оно имеет настолько величественный и привлекательный вид. Главным украшением памятника архитектуры является 85—метровая башня с часами, а вот внутри здания наиболее примечательными считались Большой и Банкетный залы, хотя остальные были не менее привлекательными, учитывая, что их украшали великолепные фрески больших размеров, повествующие об истории Манчестера.
Запоминающиеся архитектурные детали и богатый декор здания пытаются восстановить современные мастера (Manchester Town Hall, Великобритания).
По сведениям редакции Novate.ru, вплоть до 2018 года в здании ратуши находились государственные учреждения, но оно, учитывая возраст, требовало обновлений. Команда высокопрофессиональных дизайнеров и художников, прошедшая жесткий отбор, после исследований и разработки дизайн-проекта занялась реконструкцией исторического памятника.
4. The Queen Victoria Building в Мельбурне (Австралия)
Грандиозное здание, построенное в 1890-х годах, возводилось как городской рынок, имеющий вид и масштаб величественного собора (The Queen Victoria Building, Сидней). | Фото: en.wikipedia.org.
Богатое историей и великолепной архитектурой Здание Королевы Виктории занимает целый квартал на Джордж-стрит в Сиднее (Австралия).
| Фото: visitsydneyaustralia.com.au.
| Фото: visitsydneyaustralia.com.au.
The Queen Victoria Building (Здание Королевы Виктории), более известное как QVB, является одним из самых поразительных архитектурных шедевров в центральном районе Сиднея. Довольно масштабная достопримечательность длиной 190 метров и шириной 30 метров, занимающая целый квартал на Джордж-стрит, является запоминающимся образцом викторианской архитектуры с чертами, присущими для романского возрождения. В это сложно поверить, но построенный между 1893 и 1898 годами, архитектурный комплекс, украшенный богатым декором, множеством статуй и 21 куполом являлся не чем иным, как городским продуктовым рынком.
Главным украшением The Queen Victoria Building является могучий центральный купол, великолепный декор и прекрасно сохранившиеся витражи (Сидней, Австралия). | Фото: overseasattractions.com.
В здании, спроектированном местным архитектором Джорджем Макреем, рынок находился всего 20 лет, далее его судьба была совсем незавидной. Пережив многочисленные угрозы сноса и постоянную смену функционала, роскошное архитектурное творение решили отремонтировать (за 75 миллионов долларов), а затем вернуть ему первоначальное предназначение. Начиная с 1986 г. его превратили в Торговый центр, теперь здесь находится 180 самых дорогих бутиков, роскошные рестораны и популярные кафе.
5. Королевский концертный зал Альберт-Холл в Лондоне (Великобритания)
Королевский Альберт-холл — одно из самых известных и характерных зданий Соединенного Королевства, построенных в 1860-х годах в стиле итальянского Возрождения (Лондон, Великобритания). | Фото: nationalgeographic.co.uk.
The Royal Albert Hall задумывался как многоцелевое здание для проведения музыкальных концертов, выставок, публичных собраний, научных лекций и церемоний награждения (Лондон, Великобритания). | Фото: harrodsestates.com.
The Royal Albert Hall (Королевский концертный зал Альберт-Холл) — популярная достопримечательность Лондона и один из самых известных концертных залов в мире. Он расположен в лондонском районе Южный Кенсингтон, районе, более известном как «Маленький Париж» (из-за сходства и архитектурой Парижа). Инициатором строительства был принц Альберт, мечтавший «о Центральном зале, который будет использоваться для содействия пониманию и оценке искусств и наук, и будет находиться в самом сердце района Южный Кенсингтон, в окружении музеев и учебных заведений». Спроектированное инженерами-строителями капитаном Фрэнсисом Фоуком и генерал-майором Генри Й. Д. Скоттом из Корпуса Королевских инженеров, круглое здание с гигантским куполом стало главным архитектурным шедевром района, привлекающим сложной конструкцией и эффектным оформлением.
С 1941 года The Royal Albert Hall стал местом проведения одного из самых заметных событий в британской культуре — ежегодного летнего сезона концертов Променада (Лондон, Великобритания).
Здание построено между 1867 и 1871 годами и было официально открыто самой королевой Викторией в год его завершения. Большинство ведущих мировых деятелей музыки, танца, спорта и политики появлялись на сцене знаменитого концертного зала с тех пор, как он открылся в далеком 1871 году. И теперь, ежегодно более 1,7 миллиона человек могут прикоснуться к миру искусства, разгуливая по великолепным залам, где бывали самые известные люди Великобритании и мира.
6. Торговый пассаж George’s Street Arcade в Дублине (Ирландия)
Торговый пассаж George’s Street Arcade занимает целый квартал Great George’s Street в южной части исторического центра Дублина (Ирландия). | Фото: fantasyjackpalance.com.
Торговый центр George's Street Arcade является уникальной жемчужиной исторической части Дублина, где сохранилась особенная атмосфера. | Фото: buildingsofireland.ie (Ирландия).
George’s Street Arcade — это название торгового пассажа викторианской эпохи, построенного в 1881 году на южной улице Great George’s, в историческом центре Дублине. Спроектированный выдающимися британскими архитектурными студиями Локвуд и Маусон и, продвигаемый богатыми семьями с обширными имущественными интересами в городе, рынок Южного города был официально открыт лорд-мэром сэром Джорджем Мойерсом в 1881 году.
George's Street Arcade – место, где Старый Дублин встречается с новым городом в гармоничном и ярком ритме (Ирландия).
Этот прекрасный ансамбль, который является ярким примером викторианской архитектуры Ирландии, занимает весь городской квартал с его элегантными башенками на выступающих углах, сложными остроконечными центральными выступами у выходов, расположенных на четырех улицах и огромными витринами по всему фасаду. К сожалению, то что мы можем увидеть сейчас не является оригинальным зданием, построенным в 1880-х годах, поскольку оно было уничтожено пожаром в 1892 г., менее чем через десять лет после торжественного открытия. Пассаж быстро восстановили, и в 1894 году уникальная жемчужина на торговой сцене Дублина со своей особенной атмосферой вновь открылась, радуя жителей и гостей города новинками и модными изделиями.
7. Замок Крейгдаррох в Британской Колумбии (Канада)
Замок Крейгдаррох – эффектный исторический особняк викторианской эпохи, построенный в 1890-х годах богатым угольным магнатом (Виктория, Канада). | Фото6 archives.victoria.ca.
Craigdarroch Castle – впечатляющий замок, построенный по проекту Уоррена Х. Уильямса (Виктория, Канада). | Фото: hatleycastle.com.
Craigdarroch Castle (Замок Крейгдаррох) — настоящий викторианский архитектурный шедевр, расположенный в канадском городе Виктория – столице провинции Британская Колумбия. Согласитесь, нельзя придумать лучшего места для строительства викторианского замка, чем город, названный в честь королевы Виктории. Именно так и думал заказчик Роберт Дансмюр – успешный промышленник угольной отрасли, самый богатый житель страны, когда решил обзавестись грандиозным особняком. Замок был спроектирован архитектором из Портленда Уорреном Х. Уильямсом, а строительством руководил его помощник Уильямс Артур Л. Смит.
В настоящее время Craigdarroch Castle принадлежит Обществу исторических музеев и почти полностью финансируется за счет 150 тыс. посетителей в год (Виктория, Канада). | Фото: victoriasbestplaces.com.
Построенный угольным бароном во времена правления королевы Виктории (1890-х годах), он так и не стал семейным гнездышком, поскольку хозяин скончался до завершения проекта. Сразу же после сдачи в эксплуатацию Craigdarroch Castle был продан с аукциона и в течение шестидесяти лет в нем размещались различные общественные учреждения. Когда-то это был военный госпиталь, еще 25 лет он был известен как Колледж Виктории, а затем был передан Обществу исторического Музея замка Крейгдаррох, которое его отреставрировало, что позволяет современным посетителям узнать о привилегированной жизни большого семейства (у Дансмюра было 2 сына и 8 дочерей) в эпоху экспериментов и открытий, и не только научных.
8. Собор Святой Марии в Сиднее (Австралия)
Собор Святой Марии является достопримечательностью Сиднея и одним из самых значимых архитектурных объектов Австралии, история которого восходит к 1860-м годам (Австралия). | Фото: stmaryscathedral.org.au.
St Mary’s Cathedral может похвастаться неготическими шпилями, великолепными витражами, прекрасным внутренним убранством и звоном 14 колоколов (Сидней, Австралия).
St Mary’s Cathedral довольно масштабное здание, что сделало его самым длинным собором (длина 107 метров) Австралии, хотя он и не самый высокий. Два шпиля в готическом стиле дополняет мощная центральная башня, идея внедрения которых была позаимствована архитектором Уильямом Уорделлой у Линкольнского собора, признанного одним из самых красивых готических соборов Великобритании.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии