8 архитектурных шедевров, построенных в Викторианскую эпоху

1. Victoria Building в Ливерпуле (Великобритания)

Здание, спроектированное Альфредом Уотерхаусом и построенное в 1892 году, внесено в Список памятников архитектуры II степени (Victoria Building, Великобритания). | Фото: vgm.liverpool.ac.uk.

Victoria Building – здание Ливерпульского университета, являющееся выдающимся примером викторианской готической архитектуры (Великобритания). | Фото: en.advisor.travel.

Victoria Building стало первым зданием, построенным специально для Ливерпульского университета (Великобритания). | Фото: en.advisor.travel.

2. Особняк Карсона в Eureka (штат Калифорния, США)

Особняк Карсона – сказочно прекрасный дом, построенный в стиле викторианской архитектуры в 1886 году (Eureka, Калифорния). | Фото: historicalhomesofamerica.com.

The Carson Mansion – это один из самых популярных викторианских домов в Калифорнии и Соединенных Штатах, о котором больше всего пишут и фотографируют (Eureka). | Фото: atlasobscura.com.

Бывший особняк лесопромышленника Уильяма Карсона с 1950 года является частным клубом и вход на его территорию закрыт для широкой публики (The Carson Mansion, Eureka).

3. Manchester Town Hall в Манчестере (Великобритания)

Ратуша Манчестера– викторианское неоготическое здание в самом сердце Манчестера спроектировано Альфредом Уотерхаусом (Великобритания). | Фото: hslc.org.uk.

Manchester Town Hall считается одним из лучших архитектурных объектов в Великобритании, построенном в жанре неоготики (Великобритания). | Фото: britainallover.com.

Запоминающиеся архитектурные детали и богатый декор здания пытаются восстановить современные мастера (Manchester Town Hall, Великобритания).

4. The Queen Victoria Building в Мельбурне (Австралия)

Грандиозное здание, построенное в 1890-х годах, возводилось как городской рынок, имеющий вид и масштаб величественного собора (The Queen Victoria Building, Сидней). | Фото: en.wikipedia.org.

Богатое историей и великолепной архитектурой Здание Королевы Виктории занимает целый квартал на Джордж-стрит в Сиднее (Австралия).

| Фото: visitsydneyaustralia.com.au.

Главным украшением The Queen Victoria Building является могучий центральный купол, великолепный декор и прекрасно сохранившиеся витражи (Сидней, Австралия). | Фото: overseasattractions.com.

5. Королевский концертный зал Альберт-Холл в Лондоне (Великобритания)

Королевский Альберт-холл — одно из самых известных и характерных зданий Соединенного Королевства, построенных в 1860-х годах в стиле итальянского Возрождения (Лондон, Великобритания). | Фото: nationalgeographic.co.uk.

The Royal Albert Hall задумывался как многоцелевое здание для проведения музыкальных концертов, выставок, публичных собраний, научных лекций и церемоний награждения (Лондон, Великобритания). | Фото: harrodsestates.com.

С 1941 года The Royal Albert Hall стал местом проведения одного из самых заметных событий в британской культуре — ежегодного летнего сезона концертов Променада (Лондон, Великобритания).

6. Торговый пассаж George’s Street Arcade в Дублине (Ирландия)

Торговый пассаж George’s Street Arcade занимает целый квартал Great George’s Street в южной части исторического центра Дублина (Ирландия). | Фото: fantasyjackpalance.com.

Торговый центр George's Street Arcade является уникальной жемчужиной исторической части Дублина, где сохранилась особенная атмосфера. | Фото: buildingsofireland.ie (Ирландия).

George's Street Arcade – место, где Старый Дублин встречается с новым городом в гармоничном и ярком ритме (Ирландия).

7. Замок Крейгдаррох в Британской Колумбии (Канада)

Замок Крейгдаррох – эффектный исторический особняк викторианской эпохи, построенный в 1890-х годах богатым угольным магнатом (Виктория, Канада). | Фото6 archives.victoria.ca.

Craigdarroch Castle – впечатляющий замок, построенный по проекту Уоррена Х. Уильямса (Виктория, Канада). | Фото: hatleycastle.com.

В настоящее время Craigdarroch Castle принадлежит Обществу исторических музеев и почти полностью финансируется за счет 150 тыс. посетителей в год (Виктория, Канада). | Фото: victoriasbestplaces.com.

8. Собор Святой Марии в Сиднее (Австралия)

Собор Святой Марии является достопримечательностью Сиднея и одним из самых значимых архитектурных объектов Австралии, история которого восходит к 1860-м годам (Австралия). | Фото: stmaryscathedral.org.au.

St Mary’s Cathedral может похвастаться неготическими шпилями, великолепными витражами, прекрасным внутренним убранством и звоном 14 колоколов (Сидней, Австралия).