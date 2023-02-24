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Что можно приготовить в вафельнице?

Став частью кухонного арсенала вафельница обычно используется лишь первые пару месяцев, а после благополучно отправляется на дальнюю полку шкафа за ненадобностью. Не оставляйте её пылиться в кухонном шкафу, ведь с помощью этого чудо-прибора можно сделать очень много разных и вкусных блюд. К тому же на приготовление большинства из них уйдет не более 10 минут!


Вафельная пицца.





Вафельная пицца. блюдо, вафельница, еда






Драники с зеленью и грибами.





Драники с зеленью и грибами. блюдо, вафельница, еда








Что можно приготовить в вафельнице? блюдо, вафельница, еда








Что можно приготовить в вафельнице? блюдо, вафельница, еда





Кесадильи с чоризо и сыром.





Кесадильи с чоризо и сыром. блюдо, вафельница, еда





Вафельное пюре с беконом, луком и чеддером.





Что можно приготовить в вафельнице?





Вафле-доги.





Вафле-доги. блюдо, вафельница, еда





Ну… вы поняли.





Что можно приготовить в вафельнице?





Тофу и рис.





Что можно приготовить в вафельнице?







Что можно приготовить в вафельнице? блюдо, вафельница, еда







Что можно приготовить в вафельнице? блюдо, вафельница, еда





. Тако с сосисками и яйцом.





Что можно приготовить в вафельнице?





Смор.





Смор. блюдо, вафельница, еда





Вафли с пюре, чеддером и луком.





Что можно приготовить в вафельнице?





Вафли с чеддером и пахтой.





Вафли с чеддером и пахтой. блюдо, вафельница, еда





Сырные квадратики.





Сырные квадратики. блюдо, вафельница, еда





Вафельный фалафель.





Вафельный фалафель. блюдо, вафельница, еда





Вафельный тост.





Вафельный тост. блюдо, вафельница, еда





Мягкие крендельки.





Что можно приготовить в вафельнице?





Роллы с корицей.





Роллы с корицей. блюдо, вафельница, еда







Что можно приготовить в вафельнице? блюдо, вафельница, еда





Яичницу.





Яичницу. блюдо, вафельница, еда





. Печенья с шоколадной крошкой.





Что можно приготовить в вафельнице?





Шоколадные печенья.





Что можно приготовить в вафельнице?





Вафельные гренки.





Вафельные гренки. блюдо, вафельница, еда





Вафли с яблоками.





Вафли с яблоками. блюдо, вафельница, еда







Что можно приготовить в вафельнице? блюдо, вафельница, еда





Пибимпап.





Пибимпап. блюдо, вафельница, еда





Французский тост.





Что можно приготовить в вафельнице?





Пирог с крабами.





Пирог с крабами. блюдо, вафельница, еда





Вафли с сыром и помидорами.





Что можно приготовить в вафельнице?





Чизбургер.





Чизбургер. блюдо, вафельница, еда







Что можно приготовить в вафельнице? блюдо, вафельница, еда





Кукурузный хлеб.





Кукурузный хлеб. блюдо, вафельница, еда





Двойную булочку.





Что можно приготовить в вафельнице?





Ньокки с бататом.





Что можно приготовить в вафельнице?





Морковный пирог.





Что можно приготовить в вафельнице?





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