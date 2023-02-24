Что можно приготовить в вафельнице?

Став частью кухонного арсенала вафельница обычно используется лишь первые пару месяцев, а после благополучно отправляется на дальнюю полку шкафа за ненадобностью. Не оставляйте её пылиться в кухонном шкафу, ведь с помощью этого чудо-прибора можно сделать очень много разных и вкусных блюд. К тому же на приготовление большинства из них уйдет не более 10 минут!





Вафельная пицца.



















Драники с зеленью и грибами.

















Кесадильи с чоризо и сыром.

















Вафельное пюре с беконом, луком и чеддером.

















Ну… вы поняли.

















Тофу и рис.

















. Тако с сосисками и яйцом.

















Вафли с пюре, чеддером и луком.

















Вафли с чеддером и пахтой.

















Вафельный фалафель.

















Вафельный тост.

















Мягкие крендельки.

















Роллы с корицей.

















. Печенья с шоколадной крошкой.

















Шоколадные печенья.

















Вафельные гренки.

















Вафли с яблоками.

















Французский тост.

















Пирог с крабами.

















Вафли с сыром и помидорами.

















Кукурузный хлеб.

















Ньокки с бататом.

















Морковный пирог.













