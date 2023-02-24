Что можно приготовить в вафельнице?

Став частью кухонного арсенала вафельница обычно используется лишь первые пару месяцев, а после благополучно отправляется на дальнюю полку шкафа за ненадобностью. Не оставляйте её пылиться в кухонном шкафу, ведь с помощью этого чудо-прибора можно сделать очень много разных и вкусных блюд. К тому же на приготовление большинства из них уйдет не более 10 минут!
Кесадильи с чоризо и сыром.
Вафельное пюре с беконом, луком и чеддером.
Тофу и рис.
Сырные квадратики.
Двойную булочку.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии