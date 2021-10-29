Поделки, игрушки из помпонов своими руками пошагово: инструкция, схема, описание

Помпоны – это пушистые шарики из связанных в пучок ниток. Делать помпоны очень легко, а вот из большого их количества вы можете сделать огромное количество поделок и сувениров для дома, подарков, сюрпризов на память и пользования. Такое рукоделие по силам любому, ведь оно не требует особых навыков.

Какие поделки можно сделать из помпонов:

Зверушки

Мягкие игрушки

Брелоки

Пледы

Коврики

Шарфики

Украшения для одежды

Покрывала на диваны и кресла, пуфы

Закладки в книжки и многое другое

Поделки:

Зайчики из помпонов

Гирлянда из помпонов

Коврик из помпонов в ванную

Коврик для ребенка из помпонов

Покрывало из помпонов

Шапка с помпонами

Медвежья шкура из помпонов

Как сделать из помпонов и картона снегиря, синичку: схема, описание, фото

Что требуется для работы:

Цветные нитки – соответствующие окрасу птичек

соответствующие окрасу птичек Кольцо из картона – 3,5-4 см.

3,5-4 см. Ножницы – для обрезки

для обрезки Кусочки черной ткани – для создания клювика и хвостика

для создания клювика и хвостика Бусинки – 2 шт. черного цвета (глазки)

Как сделать:

Вся работа по созданию птички из помпона состоит в правильном накручивании ниток на кольцо.

Делать это следует так, как указано в схеме, соответствуя цветам и окрасу птички.

После наматывания нитка закрепляется и кольцо стягивается, после чего помпон разрезается и распушивается.

Птичка не будет готова, пока вы не проведете над ней эстетическую работу, обрезая лишние ниточки и прикрепляя мельчайшие детали (делать это можно нитками или клеем).

ВАЖНО: Вынимать картонное кольцо из помпона не следует, оно как бы скрепляет два шарика воедино.

Снегирь

Синичка

Как сделать из помпонов снеговика: схема, описание, фото

Делать декоративного снеговика из помпонов очень легко:

Заранее смотайте два помпона, один побольше и другой поменьше.

Конечно же, можно было бы сделать снеговика и из 3-х помпонов, но маленький будет смотреться более эстетично.

К каждому помпончику пришейте нитку

После чего два помпона связываются воедино

Далее вы приступаете к декоративным работам, привязывая шарфик и делая снеговику лицо из бусинок.

ВАЖНО: Такой снеговик сможет быть прекрасным елочным украшением или частью новогодней поделки.

Снеговик

Как сделать из помпонов елочку: схема, описание, фото

Елочка из помпонов – это прекрасная праздничная поделка, которую ребенок может сделать для конкурса в школу или же просто для того, чтобы украсить дом к Новому году.

Как сделать:

Подготовьте много ниток зеленого или разноцветных цветов (в зависимости от того, какого именно цвета вы желаете получить елку).

Из плотной бумаги или картона сделайте конус, скрепите его клеем или степлером.

Ваше задание заранее сделать большое количество маленьких помпонов. Для этого можно использовать вилку.

На вилку наматывается нитка (толстый и массивный слой). После серединка плотно связывается, помпончик снимается и распушается.

Каждый помпон поочередно одной стороной приклеивается к конусу-основе и так снизу доверху.

Для приклеивания лучше всего использовать клей быстрого засыхания или горячий пистолет.

После скрепления оставьте елочку на час или два чтобы она подсохла.

Теперь наступил момент декорирования елочки. Делать это можно с помощью бусин или мелких елочных игрушек (зависит от размера елки).

Создание помпонов

Зеленые елочки из помпонов

Цветные елочки из помпонов

Как сделать из помпонов собачку, пуделя: описание, фото

Собачка из помпонов – прекрасная игрушка, элемент декора поделки или сувенир на память. Из помпонов можно сделать много разных видов собачек, но именно пудель смотрится максимально эффектно и симпатично. Связать пуделя из помпонов вовсе не сложно, достаточно следовать схеме.

Как сделать:

Вам необходимо подготовить нитки (белые или любой другой светлый цвет), а также декоративный материал (бусинки, ленточки для отделочной работы).

Нужно связать три помпона: два больших и один маленький.

Начинайте связывать помпоны, формируя фигурку собачки.

Затем приступите к стрижке помпонов, чтобы фигурка была максимально ровной и аккуратной.

После можно формировать мордочку собачки из бусин, а ушки сделать из фетра или ленточек (вместе с хвостиком).

Первый этап работы

Формирование собачки

Готовый пудель

Другие виды собачек из помпонов

Как сделать из помпонов Снегурочку: описание, фото

Поделка из помпонов «Снегурочка» пригодится вам для декора елки или помещения перед новогодними праздниками.

Приготовьте к работе:

Белые и голубые нитки

Белый фетр

Декоративные материалы: бусины, стразы, ленточки, снежинки

Клей или нитки с иголкой

Как сделать:

Вам нужно связать 2 средних помпона голубого цвета (туловище) и 1 маленький белый (голова).

Все помпоны свяжите поочередно и приступайте к отделочной работе: из ниток свяжите косички (2 шт) и пришейте по бокам – это будет руки.

Затем с помощью фетра сделайте юбочку (подол) и шапочку, можно также шарфик и рукава (по желанию).

Бусинами, стразами и снежинками украсьте Снегурочку, сделав ей черты лица и расшив платье.

Снегурочка из помпонов

Снегурочка — поделка

Как сделать из помпонов Деда Мороза: описание, фото

Дед Мороз из помпонов делается по типу создания Снегурочки.

Приготовьте к работе:

Белые и красные нитки

Белый фетр

Декоративные материалы: бусины, стразы, ленточки, снежинки

Клей или нитки с иголкой

Как сделать:

Вам нужно связать 2 средних помпона красного цвета (туловище) и 1 маленький белый (голова).

Все помпоны свяжите поочередно и приступайте к отделочной работе: из ниток свяжите косички (2 шт) и пришейте по бокам – это будет руки.

Затем с помощью фетра сделайте подол шубы и шапочку, можно также шарфик и рукава (по желанию).

Из белых ниток сшейте небольшую бороду, прикрепите ее под маленьким белым помпоном.

Бусинами, стразами и снежинками украсьте Деда Мороза, сделав ей черты лица и расшив платье.

Новогодний Дед Мороз

Как сделать из помпонов петуха: описание, фото

Как сделать:

Самый простой способ сделать петуха – это связать один пышный желтый помпон и украсить его вырезками из фетра по подобию птицы (хвост, клюв, гребешок).

Более сложный вариант предполагает связывание двух помпонов и их декорирование разными материалами (ленточки, обрезки ткани или фетра).

Конечно же, подбирать цвет своему петуху вы можете самостоятельно, комбинируя самые яркие оттенки.

Лапки свяжите из косичек, пришейте их к основе

Петух из 2 помпонов и фетра

Разные виды петухов из помпонов

Как сделать из помпонов цыпленка: описание, фото

Аналог петуху – цыпленок из помпонов. Сделать его не сложно и сама поделка выглядит очень симпатично.

Как сделать:

Цыпленок может состоять из одного или двух помпонов желтого яркого цвета.

Вы можете использовать также декоративные материалы: две бусинки – глазки, кусочки фетра для формирования ротика, лапок.

Свяжите пушистые и плотные помпоны, скрепите их, распушите и подстригите для аккуратного вида, декорируйте.

Цыпленок

Как сделать из помпонов обезьяну: описание, фото

Как сделать:

В качестве основы используйте коричневые или рыжие нитки.

Самый простой способ сделать обезьяну – это скрутить один плотный и пышный помпон, а потом декорировать его вырезками из цветного картона.

Более сложный и красивый вариант – связать два помпона (один побольше, другой поменьше) и пришить к нему ручки и ножки из связанных ниток в косички.

Затем всю поделку необходимо декорировать, создав мелкие элементы: глаза, рот и так далее.

Красивая обезьяна из помпонов

Обезьяна из помпонов и фетра

Разные виды обезьянок из помпонов

Как сделать из помпонов свинку: описание, фото

Как сделать:

Для того, чтобы сделать красивую свинку достаточно связать один помпон.

Вам потребуются нитки яркого или светлого розового цвета

Накрутите нитки на два картонных колечка, потом скрутите их, разрежьте и распушите помпон.

Из обрезков ткани или ниток сделайте свинке ножки и начинайте декоративную отделку: ушки получатся красивыми из фетра, а глазки из бусинок.

Для пятачка подберите красивую маленькую розовую пуговичку

Схема создания свинки

Готовая свинка

Как сделать из помпонов лошадку: описание, фото

Как сделать:

Вы можете сделать лошадку из одного помпона, связав его плотно, распушив и сделав овальным с помощью ножниц.

Затем приделайте сзади и спереди декор из картона или войлока (ножки, голова), а сзади пришейте хвост из ниток.

Гораздо интереснее и аккуратнее будет игрушка, сделанная из двух помпонов.

Скрутите один большой помпон — для туловища и другой чуть-чуть поменьше — голова (его следует выстричь в форме лошадиной головы).

Затем сшейте помпоны, приделайте ножки (можно использовать проволоку или обмотанные ниткой спички), а также гриву и хвост, глазки и рот.

Лошадка из двух помпонов

Лошадка из одного помпона

Как сделать из помпонов мышку: описание, фото

Что потребуется для работы:

Серые и белые нитки

Декоративные глазки для игрушек или бусинки

Фетр (черный и розовый)

Как сделать:

Скрутите один пышный помпон из ниток (серый с белым)

Аккуратно его подстригите, сформировав немного вытянутую мордочку

Прикрепите ушки, лапки и хвост, глазки, носик (из бусинки или фетра)

Простая мышка из войлока

Разные виды мышек

Большая мышка из помпонов

Как сделать из помпонов кролика, зайчика: описание, фото

Кролик из помпонов получается невероятно милым и реалистичным. Его можно использовать как игрушку, крепить вместо брелка или дополнять композиции поделки.

Как сделать:

Вам потребуется два небольших помпона, которые можно скрутить, пользуясь вилкой.

Ушки для зайчика необходимо вырезать из фетра или войлока

Скрепите помпоны и пришейте ушки, сделайте маленькие глазки, носик и хвостик.

Как сделать кролика?

Готовые кролики

Как сделать из помпонов гусеницу: описание, фото

Как сделать:

Сделать гусеницу из помпонов очень просто

Подготовьте разноцветные нитки и скрутите несколько помпонов с помощью вилки.

Затем поочередно скрепите все помпоны (нитками или клеем)

Из оставшихся ниток сплетите косички и прикрепите их по бокам гусеницы, также можно сделать усики.

Из бусинок сделайте глазки

Гусеницы из помпонов

Как сделать из помпонов ежика: описание, фото

Как сделать:

Ежик состоит из одного пышного помпона

Его следует скручивать из двух цветов ниток (для мордочки и тела)

После скручивания и разрезания помпон следует подстричь так, чтобы получилась продолговатая мордочка и только потом его можно украшать.

Ежик из помпонов

Как сделать из помпонов цветы, одуванчик: описание, фото

Из помпонов также можно сделать декоративный букет цветов, который украсит ваше помещение и дополнит интерьер. Сделать такие цветы по типу пышных одуванчиков очень просто. Для этого вам нужно будет сделать пышные помпончики одного или разных диаметров, оттенков.

Как сделать:

В одном букете могут быть цветы из помпонов разного диаметра

После скручивания помпонов их следует прикрепить на веточку или длинную палку

Украсить ножку можно зелеными нитками (по типу листиков)

Цветы из помпонов

Как сделать из помпонов картину: описание, фото

Творчество человека безгранично и из простых мягких, пушистых комочков можно смастерить не только игрушки, но и целые картины. Такие произведения можно вешать на стены или стелить на пол в качестве коврика. Сделать такие картины, пледы и коврики очень просто. Для этого вам заранее следует скрутить большое количество помпонов одного или разных диаметров. Помпоны следует сшивать нитками один к одному или пришивать на основу-холст, создавая рисунок или абстракцию.

Картины из помпонов

Пушистые ковры и картины из помпонов

Красочный коврик на пол

Коврик из цветочков, связанных из помпонов

Коврик из больших и пышных помпонов

Как сделать из помпонов сережки: описание, фото

Женские украшения из помпонов, в частности сережки — модный современный тренд. Сделать такие пышные комочки очень просто, достаточно связать их и прикрепить к специальной фурнитуре (можно приобрести в магазинах для рукоделия).

Желтые самодельные сережки из помпонов

Украшения из помпонов

Сережки из пушистых помпонов

Модные сережки из помпонов

Как сделать из помпонов гирлянды: описание, фото

Гирлянды из помпонов смотрятся очень эффектно, празднично и ярко. Такие гирлянды украсят ваш дом в любой праздник, подойдут для новогодней елки, достаточно выбрать нужный цвет ниток и прикрепить пушистые комочки на яркую нитку (холщовую, нитку-хворост или дождик).

Разные гирлянды

Праздничная гирлянда

Разноцветная гирлянда

Гирлянды из разноцветных помпонов

Как сделать из помпонов топиарий: описание, фото

Топиарий — красивое украшение для дома, которое также можно сделать из пушистых помпонов.

Как сделать:

Вам следует укрепить ствол дерева (топиария) в горшок

Ствол дерева (веточку) обмотайте ниткой

Основа дерева — шар из пенопласта, который следует обклеить или обшить маленькими помпонами из ниток.

Топиарий из помпонов

Разные виды топиариев

Как сделать из помпонов снежинки: описание, фото

Для того, чтобы сделать красивую декоративную снежинку для украшения елки и дома в зимнюю пору, вам следует подготовить белоснежные пушистые помпоны одного диаметра и деревянные шашлычные шпажки. Создавать снежинки очень просто:

Свяжите палочки так, чтобы получилась 6-ти конечная основа снежинки

На каждый край палочки следует нанизать поочередно помпоны

Продолжайте нанизывать помпоны до тех пор, пока не закончите снежинку.

Снежинка из помпонов

Как сделать из помпонов панду: описание, фото

Панда из помпонов красивая игрушка и прекрасный сувенир.

Что подготовить для работы:

Черные нитки

Белые нитки

Ножницы

Декоративные бусинки

Как сделать:

Сваляйте комочки из ниток: один большой для туловища и один небольшой для головы.

Лапки и ушки для панды следует связать на вилке (маленькие помпоны)

После формирования пандочки, украсьте ее бусинами

Панда из помпонов

Как сделать из помпонов пингвина: описание, фото

Что нужно:

Для работы вам пригодится два картонных кольца

Черные и белые нитки

Кусочки фетра

Бусины для глазок

Как сделать:

Скрепите два помпона

Приделайте хвостик и лапки

Пришейте глазки

Пингвин из помпонов

Как сделать из помпонов мишку: описание, фото

Как сделать:

Для формирования мишки потребуется 8 помпонов

Большой помпон — туловище

Помпон поменьше — голова

Четыре небольших помпона — лапки

Два маленьких помпона — ушки

Сформируйте мишку и украсьте его декоративно

Мишка свадебный

Как сделать из помпонов кота: описание, фото

Как сделать:

Сформировать из помпонов можно не только фигуру котика, но и обычную мордашку.

Большую роль в формировании котика имеет стрижка, после связывания помпона

Позаботьтесь о том, чтобы иметь декоративные бусины и элементы, чтобы украсить фигурку.

Лапки, ушки и хвост можно сделать из фетра

Котик из помпонов

Как сделать из помпонов лису: описание, фото

Как сделать:

Сформируйте два оранжево-белых помпона

Один помпон побольше для туловища, а второй — голова

Из рыжего фетра вырежьте уши, лапки и хвост (можно из ниток)

Важно из помпона для головы выстричь мордашку ножницами (сделать вытянутой) и украсить: глазки, носик.

Лиса из помпонов и фетра

Большая лиса из помпонов

Красивая лиса из помпонов

Как сделать из помпонов фрукты: описание, фото

Фрукты из помпонов — это яркий сувенир, который можно использовать в качестве брелка или украшения.

Как сделать:

Подготовьте красочные нитки для работы

Точно следуйте схемам связывания ниток

Большое значение в создании фруктов имеет стрижка, которая позволяете создать форму фигуркам.

Как сделать фрукты из помпонов?

Фрукты из помпонов

Видео: «Игрушки из помпонов»

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