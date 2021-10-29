Поделки, игрушки из помпонов своими руками пошагово: инструкция, схема, описание

Помпоны – это пушистые шарики из связанных в пучок ниток. Делать помпоны очень легко, а вот из большого их количества вы можете сделать огромное количество поделок и сувениров для дома, подарков, сюрпризов на память и пользования. Такое рукоделие по силам любому, ведь оно не требует особых навыков.
Какие поделки можно сделать из помпонов:
- Зверушки
- Мягкие игрушки
- Брелоки
- Пледы
- Коврики
- Шарфики
- Украшения для одежды
- Покрывала на диваны и кресла, пуфы
- Закладки в книжки и многое другое
Поделки:
Зайчики из помпонов
Гирлянда из помпонов
Коврик из помпонов в ванную
Коврик для ребенка из помпонов
Покрывало из помпонов
Шапка с помпонами
Медвежья шкура из помпонов
Как сделать из помпонов и картона снегиря, синичку: схема, описание, фото
Что требуется для работы:
- Цветные нитки – соответствующие окрасу птичек
- Кольцо из картона – 3,5-4 см.
- Ножницы – для обрезки
- Кусочки черной ткани – для создания клювика и хвостика
- Бусинки – 2 шт. черного цвета (глазки)
Как сделать:
- Вся работа по созданию птички из помпона состоит в правильном накручивании ниток на кольцо.
- Делать это следует так, как указано в схеме, соответствуя цветам и окрасу птички.
- После наматывания нитка закрепляется и кольцо стягивается, после чего помпон разрезается и распушивается.
- Птичка не будет готова, пока вы не проведете над ней эстетическую работу, обрезая лишние ниточки и прикрепляя мельчайшие детали (делать это можно нитками или клеем).
ВАЖНО: Вынимать картонное кольцо из помпона не следует, оно как бы скрепляет два шарика воедино.
Снегирь
Синичка
Как сделать из помпонов снеговика: схема, описание, фото
Делать декоративного снеговика из помпонов очень легко:
- Заранее смотайте два помпона, один побольше и другой поменьше.
- Конечно же, можно было бы сделать снеговика и из 3-х помпонов, но маленький будет смотреться более эстетично.
- К каждому помпончику пришейте нитку
- После чего два помпона связываются воедино
- Далее вы приступаете к декоративным работам, привязывая шарфик и делая снеговику лицо из бусинок.
ВАЖНО: Такой снеговик сможет быть прекрасным елочным украшением или частью новогодней поделки.
Снеговик
Как сделать из помпонов елочку: схема, описание, фото
Елочка из помпонов – это прекрасная праздничная поделка, которую ребенок может сделать для конкурса в школу или же просто для того, чтобы украсить дом к Новому году.
Как сделать:
- Подготовьте много ниток зеленого или разноцветных цветов (в зависимости от того, какого именно цвета вы желаете получить елку).
- Из плотной бумаги или картона сделайте конус, скрепите его клеем или степлером.
- Ваше задание заранее сделать большое количество маленьких помпонов. Для этого можно использовать вилку.
- На вилку наматывается нитка (толстый и массивный слой). После серединка плотно связывается, помпончик снимается и распушается.
- Каждый помпон поочередно одной стороной приклеивается к конусу-основе и так снизу доверху.
- Для приклеивания лучше всего использовать клей быстрого засыхания или горячий пистолет.
- После скрепления оставьте елочку на час или два чтобы она подсохла.
- Теперь наступил момент декорирования елочки. Делать это можно с помощью бусин или мелких елочных игрушек (зависит от размера елки).
Создание помпонов
Зеленые елочки из помпонов
Цветные елочки из помпонов
Как сделать из помпонов собачку, пуделя: описание, фото
Собачка из помпонов – прекрасная игрушка, элемент декора поделки или сувенир на память. Из помпонов можно сделать много разных видов собачек, но именно пудель смотрится максимально эффектно и симпатично. Связать пуделя из помпонов вовсе не сложно, достаточно следовать схеме.
Как сделать:
- Вам необходимо подготовить нитки (белые или любой другой светлый цвет), а также декоративный материал (бусинки, ленточки для отделочной работы).
- Нужно связать три помпона: два больших и один маленький.
- Начинайте связывать помпоны, формируя фигурку собачки.
- Затем приступите к стрижке помпонов, чтобы фигурка была максимально ровной и аккуратной.
- После можно формировать мордочку собачки из бусин, а ушки сделать из фетра или ленточек (вместе с хвостиком).
Первый этап работы
Формирование собачки
Готовый пудель
Другие виды собачек из помпонов
Как сделать из помпонов Снегурочку: описание, фото
Поделка из помпонов «Снегурочка» пригодится вам для декора елки или помещения перед новогодними праздниками.
Приготовьте к работе:
- Белые и голубые нитки
- Белый фетр
- Декоративные материалы: бусины, стразы, ленточки, снежинки
- Клей или нитки с иголкой
Как сделать:
- Вам нужно связать 2 средних помпона голубого цвета (туловище) и 1 маленький белый (голова).
- Все помпоны свяжите поочередно и приступайте к отделочной работе: из ниток свяжите косички (2 шт) и пришейте по бокам – это будет руки.
- Затем с помощью фетра сделайте юбочку (подол) и шапочку, можно также шарфик и рукава (по желанию).
- Бусинами, стразами и снежинками украсьте Снегурочку, сделав ей черты лица и расшив платье.
Снегурочка из помпонов
Снегурочка — поделка
Как сделать из помпонов Деда Мороза: описание, фото
Дед Мороз из помпонов делается по типу создания Снегурочки.
Приготовьте к работе:
- Белые и красные нитки
- Белый фетр
- Декоративные материалы: бусины, стразы, ленточки, снежинки
- Клей или нитки с иголкой
Как сделать:
- Вам нужно связать 2 средних помпона красного цвета (туловище) и 1 маленький белый (голова).
- Все помпоны свяжите поочередно и приступайте к отделочной работе: из ниток свяжите косички (2 шт) и пришейте по бокам – это будет руки.
- Затем с помощью фетра сделайте подол шубы и шапочку, можно также шарфик и рукава (по желанию).
- Из белых ниток сшейте небольшую бороду, прикрепите ее под маленьким белым помпоном.
- Бусинами, стразами и снежинками украсьте Деда Мороза, сделав ей черты лица и расшив платье.
Новогодний Дед Мороз
Как сделать из помпонов петуха: описание, фото
Как сделать:
- Самый простой способ сделать петуха – это связать один пышный желтый помпон и украсить его вырезками из фетра по подобию птицы (хвост, клюв, гребешок).
- Более сложный вариант предполагает связывание двух помпонов и их декорирование разными материалами (ленточки, обрезки ткани или фетра).
- Конечно же, подбирать цвет своему петуху вы можете самостоятельно, комбинируя самые яркие оттенки.
- Лапки свяжите из косичек, пришейте их к основе
Петух из 2 помпонов и фетра
Разные виды петухов из помпонов
Как сделать из помпонов цыпленка: описание, фото
Аналог петуху – цыпленок из помпонов. Сделать его не сложно и сама поделка выглядит очень симпатично.
Как сделать:
- Цыпленок может состоять из одного или двух помпонов желтого яркого цвета.
- Вы можете использовать также декоративные материалы: две бусинки – глазки, кусочки фетра для формирования ротика, лапок.
- Свяжите пушистые и плотные помпоны, скрепите их, распушите и подстригите для аккуратного вида, декорируйте.
Цыпленок
Как сделать из помпонов обезьяну: описание, фото
Как сделать:
- В качестве основы используйте коричневые или рыжие нитки.
- Самый простой способ сделать обезьяну – это скрутить один плотный и пышный помпон, а потом декорировать его вырезками из цветного картона.
- Более сложный и красивый вариант – связать два помпона (один побольше, другой поменьше) и пришить к нему ручки и ножки из связанных ниток в косички.
- Затем всю поделку необходимо декорировать, создав мелкие элементы: глаза, рот и так далее.
Красивая обезьяна из помпонов
Обезьяна из помпонов и фетра
Разные виды обезьянок из помпонов
Как сделать из помпонов свинку: описание, фото
Как сделать:
- Для того, чтобы сделать красивую свинку достаточно связать один помпон.
- Вам потребуются нитки яркого или светлого розового цвета
- Накрутите нитки на два картонных колечка, потом скрутите их, разрежьте и распушите помпон.
- Из обрезков ткани или ниток сделайте свинке ножки и начинайте декоративную отделку: ушки получатся красивыми из фетра, а глазки из бусинок.
- Для пятачка подберите красивую маленькую розовую пуговичку
Схема создания свинки
Готовая свинка
Как сделать из помпонов лошадку: описание, фото
Как сделать:
- Вы можете сделать лошадку из одного помпона, связав его плотно, распушив и сделав овальным с помощью ножниц.
- Затем приделайте сзади и спереди декор из картона или войлока (ножки, голова), а сзади пришейте хвост из ниток.
- Гораздо интереснее и аккуратнее будет игрушка, сделанная из двух помпонов.
- Скрутите один большой помпон — для туловища и другой чуть-чуть поменьше — голова (его следует выстричь в форме лошадиной головы).
- Затем сшейте помпоны, приделайте ножки (можно использовать проволоку или обмотанные ниткой спички), а также гриву и хвост, глазки и рот.
Лошадка из двух помпонов
Лошадка из одного помпона
Как сделать из помпонов мышку: описание, фото
Что потребуется для работы:
- Серые и белые нитки
- Декоративные глазки для игрушек или бусинки
- Фетр (черный и розовый)
Как сделать:
- Скрутите один пышный помпон из ниток (серый с белым)
- Аккуратно его подстригите, сформировав немного вытянутую мордочку
- Прикрепите ушки, лапки и хвост, глазки, носик (из бусинки или фетра)
Простая мышка из войлока
Разные виды мышек
Большая мышка из помпонов
Как сделать из помпонов кролика, зайчика: описание, фото
Кролик из помпонов получается невероятно милым и реалистичным. Его можно использовать как игрушку, крепить вместо брелка или дополнять композиции поделки.
Как сделать:
- Вам потребуется два небольших помпона, которые можно скрутить, пользуясь вилкой.
- Ушки для зайчика необходимо вырезать из фетра или войлока
- Скрепите помпоны и пришейте ушки, сделайте маленькие глазки, носик и хвостик.
Как сделать кролика?
Готовые кролики
Как сделать из помпонов гусеницу: описание, фото
Как сделать:
- Сделать гусеницу из помпонов очень просто
- Подготовьте разноцветные нитки и скрутите несколько помпонов с помощью вилки.
- Затем поочередно скрепите все помпоны (нитками или клеем)
- Из оставшихся ниток сплетите косички и прикрепите их по бокам гусеницы, также можно сделать усики.
- Из бусинок сделайте глазки
Гусеницы из помпонов
Как сделать из помпонов ежика: описание, фото
Как сделать:
- Ежик состоит из одного пышного помпона
- Его следует скручивать из двух цветов ниток (для мордочки и тела)
- После скручивания и разрезания помпон следует подстричь так, чтобы получилась продолговатая мордочка и только потом его можно украшать.
Ежик из помпонов
Как сделать из помпонов цветы, одуванчик: описание, фото
Из помпонов также можно сделать декоративный букет цветов, который украсит ваше помещение и дополнит интерьер. Сделать такие цветы по типу пышных одуванчиков очень просто. Для этого вам нужно будет сделать пышные помпончики одного или разных диаметров, оттенков.
Как сделать:
- В одном букете могут быть цветы из помпонов разного диаметра
- После скручивания помпонов их следует прикрепить на веточку или длинную палку
- Украсить ножку можно зелеными нитками (по типу листиков)
Цветы из помпонов
Как сделать из помпонов картину: описание, фото
Творчество человека безгранично и из простых мягких, пушистых комочков можно смастерить не только игрушки, но и целые картины. Такие произведения можно вешать на стены или стелить на пол в качестве коврика. Сделать такие картины, пледы и коврики очень просто. Для этого вам заранее следует скрутить большое количество помпонов одного или разных диаметров. Помпоны следует сшивать нитками один к одному или пришивать на основу-холст, создавая рисунок или абстракцию.
Картины из помпонов
Пушистые ковры и картины из помпонов
Красочный коврик на пол
Коврик из цветочков, связанных из помпонов
Коврик из больших и пышных помпонов
Как сделать из помпонов сережки: описание, фото
Женские украшения из помпонов, в частности сережки — модный современный тренд. Сделать такие пышные комочки очень просто, достаточно связать их и прикрепить к специальной фурнитуре (можно приобрести в магазинах для рукоделия).
Желтые самодельные сережки из помпонов
Украшения из помпонов
Сережки из пушистых помпонов
Модные сережки из помпонов
Как сделать из помпонов гирлянды: описание, фото
Гирлянды из помпонов смотрятся очень эффектно, празднично и ярко. Такие гирлянды украсят ваш дом в любой праздник, подойдут для новогодней елки, достаточно выбрать нужный цвет ниток и прикрепить пушистые комочки на яркую нитку (холщовую, нитку-хворост или дождик).
Разные гирлянды
Праздничная гирлянда
Разноцветная гирлянда
Гирлянды из разноцветных помпонов
Как сделать из помпонов топиарий: описание, фото
Топиарий — красивое украшение для дома, которое также можно сделать из пушистых помпонов.
Как сделать:
- Вам следует укрепить ствол дерева (топиария) в горшок
- Ствол дерева (веточку) обмотайте ниткой
- Основа дерева — шар из пенопласта, который следует обклеить или обшить маленькими помпонами из ниток.
Топиарий из помпонов
Разные виды топиариев
Как сделать из помпонов снежинки: описание, фото
Для того, чтобы сделать красивую декоративную снежинку для украшения елки и дома в зимнюю пору, вам следует подготовить белоснежные пушистые помпоны одного диаметра и деревянные шашлычные шпажки. Создавать снежинки очень просто:
- Свяжите палочки так, чтобы получилась 6-ти конечная основа снежинки
- На каждый край палочки следует нанизать поочередно помпоны
- Продолжайте нанизывать помпоны до тех пор, пока не закончите снежинку.
Снежинка из помпонов
Как сделать из помпонов панду: описание, фото
Панда из помпонов красивая игрушка и прекрасный сувенир.
Что подготовить для работы:
- Черные нитки
- Белые нитки
- Ножницы
- Декоративные бусинки
Как сделать:
- Сваляйте комочки из ниток: один большой для туловища и один небольшой для головы.
- Лапки и ушки для панды следует связать на вилке (маленькие помпоны)
- После формирования пандочки, украсьте ее бусинами
Панда из помпонов
Как сделать из помпонов пингвина: описание, фото
Что нужно:
- Для работы вам пригодится два картонных кольца
- Черные и белые нитки
- Кусочки фетра
- Бусины для глазок
Как сделать:
- Скрепите два помпона
- Приделайте хвостик и лапки
- Пришейте глазки
Пингвин из помпонов
Как сделать из помпонов мишку: описание, фото
Как сделать:
- Для формирования мишки потребуется 8 помпонов
- Большой помпон — туловище
- Помпон поменьше — голова
- Четыре небольших помпона — лапки
- Два маленьких помпона — ушки
- Сформируйте мишку и украсьте его декоративно
Мишка свадебный
Как сделать из помпонов кота: описание, фото
Как сделать:
- Сформировать из помпонов можно не только фигуру котика, но и обычную мордашку.
- Большую роль в формировании котика имеет стрижка, после связывания помпона
- Позаботьтесь о том, чтобы иметь декоративные бусины и элементы, чтобы украсить фигурку.
- Лапки, ушки и хвост можно сделать из фетра
Котик из помпонов
Как сделать из помпонов лису: описание, фото
Как сделать:
- Сформируйте два оранжево-белых помпона
- Один помпон побольше для туловища, а второй — голова
- Из рыжего фетра вырежьте уши, лапки и хвост (можно из ниток)
- Важно из помпона для головы выстричь мордашку ножницами (сделать вытянутой) и украсить: глазки, носик.
Лиса из помпонов и фетра
Большая лиса из помпонов
Красивая лиса из помпонов
Как сделать из помпонов фрукты: описание, фото
Фрукты из помпонов — это яркий сувенир, который можно использовать в качестве брелка или украшения.
Как сделать:
- Подготовьте красочные нитки для работы
- Точно следуйте схемам связывания ниток
- Большое значение в создании фруктов имеет стрижка, которая позволяете создать форму фигуркам.
Как сделать фрукты из помпонов?
Фрукты из помпонов
Видео: «Игрушки из помпонов»