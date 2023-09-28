С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ТриэЛь
    Автору нужно обратиться к психологу..20 причин, почему...
  • Валерий Бирюков
    Эка невидаль! Да у нас половина населения - миллионеры (вспомните сколько стоят квартиры).... Правда есть одно "НО": ...В Китае есть дере...
  • Наталья Бушуева
    Хрень полная7 бытовых уловок,...

Растение, которому 3 тысячи лет

Горы в Андах выглядят так, как будто их покрывает мох. На самом деле, это растение под названием Ярета, живущее в колониях. Оно произрастает в горах Перу, Боливии, Чили на высоте от 3,5 до 4,5 тысяч метров, занимая нишу, в которой у нее очень мало конкурентов, ведь немногие растения способны выжить в условиях холодов и постоянных ветров.





Растение, которому 3 тысячи лет интересное, познавательное, природа







 

Но Ярета хорошо приспособилась к таким условиям. Оно растет по земле, что помогает сохранять температуру и снижает риски быть унесенной ветрами. А для предотвращения потери влаги листья Яреты покрыты воском.






Растение, которому 3 тысячи лет интересное, познавательное, природа







Ярета растет крайне медленно, около 1.5 см. в год! Большие колонии достигают возраста в 3 тысячи лет и более!

Растение, которому 3 тысячи лет интересное, познавательное, природа







Плотная и сухая Ярета хорошо горит, что поставило под угрозу ее существование. Поэтому сбор и уничтожение Яреты запрещены законом!

Растение, которому 3 тысячи лет интересное, познавательное, природа







Растение, которому 3 тысячи лет интересное, познавательное, природа







Растение, которому 3 тысячи лет интересное, познавательное, природа







Растение, которому 3 тысячи лет интересное, познавательное, природа







Растение, которому 3 тысячи лет интересное, познавательное, природа





с


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх