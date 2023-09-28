Растение, которому 3 тысячи лет

Горы в Андах выглядят так, как будто их покрывает мох. На самом деле, это растение под названием Ярета, живущее в колониях. Оно произрастает в горах Перу, Боливии, Чили на высоте от 3,5 до 4,5 тысяч метров, занимая нишу, в которой у нее очень мало конкурентов, ведь немногие растения способны выжить в условиях холодов и постоянных ветров.





























Но Ярета хорошо приспособилась к таким условиям. Оно растет по земле, что помогает сохранять температуру и снижает риски быть унесенной ветрами. А для предотвращения потери влаги листья Яреты покрыты воском.



























Ярета растет крайне медленно, около 1.5 см. в год!







Ярета растет крайне медленно, около 1.5 см. в год! Большие колонии достигают возраста в 3 тысячи лет и более!









Плотная и сухая Ярета хорошо горит, что поставило под угрозу ее существование. Поэтому сбор и уничтожение Яреты запрещены законом!







Плотная и сухая Ярета хорошо горит, что поставило под угрозу ее существование. Поэтому сбор и уничтожение Яреты запрещены законом!





























































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