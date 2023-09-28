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10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

Документальное кино предлагает исключительный взгляд на историю, настоящее и будущее человечества — оно расширяет кругозор. Фильмы из этой подборки содержат факты, новые идеи и концепции, которые пока еще в недостаточной мере освещены наукой. Но знаете ли вы, что и теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1905 году, полностью не принималась в физическом сообществе до 1920 года!



Сегодня мы предлагаем не отбрасывать новые идеи — двигатели прогресса, и ознакомиться с 10 поразительными документальными лентами.

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

Век Личности (Век эгоизма) / The Century of the Self

Документальный фильм «Век эгоизма» состоит из четырех частей, которые описывают, как крупные корпорации и политики использовали представления Фрейда и постфрейдистских течений о человеческой природе, чтобы манипулировать обществом и общественными ценностями в XX веке. Особое внимание уделяется влиянию на американскую культуру, бизнес и политику Эдварда Бернейса, «отца общественных отношений» и племянника Фрейда. Это хорошо продуманный документальный фильм с интересно построенным повествованием.

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение



Часть 1 — «Машины счастья»



Часть 2 — «Конструирование согласия»



Часть 3 — «В твоей голове сидит полицейский, которого нужно уничтожить»



Часть 4 — «Вся власть Хомячкам»

Космос: Персональное путешествие с Карлом Саганом / Carl Sagan’s Cosmos: A Personal Voyage

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

Это культовое кино часто называют «величайшей учебной серией всех времен», оно не потеряло актуальности даже спустя 30 лет. Карл Саган, астроном и биолог, известнейший популяризатор науки, обладал удивительной способностью — говорить о сложных понятиях простым языком без ущерба для содержания. Фильм рассказывает как об устройстве Вселенной, так и истории жизни и истории человечества. Отдельная линия фильма — поиск внеземного разума: Карл Саган является одним из основателей программы поиска внеземного разума SETI. Если вас хоть капельку интересует, как устроена Вселенная, отправляйтесь в 13-серийное путешествие в космос с этим документальным сериалом.



Любовь, реальность и переходный период / Love, Reality, and the Time of Transition

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

Речь пойдет не о том, о чем вы подумали. Этот документальный фильм приближает нас к размышлениям о «новой эпохе», на тему «Все, что тебе нужно, — это любовь», ставит под сомнение всеобъемлемость слова «любовь» и отказ от негативной реальности. Что же это за чувство и правильно ли мы его понимаем?



2012: Время перемен / 2012: Time for Change

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

Название этого документального фильма наталкивает на мысли о конце света, но на самом деле кино, снятое под руководством Дэниэла Пинчбека, охватывает такие темы, как стабильность, разум и расширение сознания, пермакультура, энергия, духовность, племенные ритуалы, психоделические переживания, экономика, социальные отношения и многое другое. В картине исследуют постоянно растущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и предлагают неожиданно продуманные решения, уже доступные для внедрения с помощью современных технологий.



Корпорация / The Corporation

 

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

В фильме рассматривается корпорация как человек с признаками психопатии. Большинство ежедневно потребляемых нами товаров, услуг, информации и развлечений поставляется огромными транснациональными корпорациями. Но что если эта структура, доминирующая в нашем существовании, сумасшедшая? Фильм убедительно повествует о зле, на которое идут крупные организации во имя прибыли. Рассуждения подкреплены документальными фактами и интервью с руководителями корпораций.



Барака / Baraka

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

«Барака» — мощный визуальный шедевр, который унесет вас в экскурсию по земному шару. В фильме используются невербальные средства повествования, поэтому он не нуждается в переводе. Просто наблюдайте за великолепными образами, слушайте звуки природы и этническую музыку. Это документальное кино о нашей планете и многообразии жизни на ней.



Анима / Anima (2011)

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

Совместный документальный проект нескольких режиссеров, содержащий сюжеты с идеями всемирно известных философов. Поднимаются такие темы, как креативность, сила личности и коллективная мощь для проявления собственной реальности. Хотя визуальное качество творения и не сногсшибательное, содержимое дает невероятную пищу для размышлений.



ANIMA (2011) from Dominoes Falling Productions on Vimeo.

Точка Зеро: Часть 2 — Структура бесконечности / Zero Point: Volume II — The Structure of Infinity

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

В «Структуре бесконечности» главное внимание занимает фрактальная природа Вселенной. Посредством изучения множества Мандельброта и фрактальной геометрии «Часть вторая» переносит зрителей в путешествие по фрактальной Вселенной, завершающееся переключением внимания на природу самой реальности. Рекомендуем посмотреть и первую часть, если вы не знакомы с другими работами британского писателя и журналиста Грэма Хэнкока.



Дом / Home

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

За последние 200 000 лет люди нарушили баланс на планете Земля, который устанавливался на протяжении почти четырех миллиардов лет эволюции. Ученые говорят, что у нас осталось 10 лет, чтобы переломить эту тенденцию, изменить структуру потребления и образ жизни, предотвратить истощение природных ресурсов и катастрофическое изменение климата. Кинофильм «Дом» — это режиссерский дебют художника-активиста Яна Артюса-Бертрана, который снимал ошеломляющие воздушные кадры более чем в пятидесяти странах.



ДМТ: Молекула Духа / DMT: The Spirit Molecule

10 сногсшибательных документальных фильмов, меняющих мировоззрение

В фильме «ДМТ: Молекула Духа» рассматривается молекула ДМТ (предположительно, синтезируемая загадочной пинеальной железой) и ее влияние на человека. Врачи, ученые-физики, художники и духовные искатели совместно исследуют и количественно оценивают последствия от применения ДМТ (диметилтриптамина), потенциально мощнейшего психотропного вещества в мире.




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