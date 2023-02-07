25 гениальных изобретений, в которых нуждается человечество

25 шикарных изобретений, удивительно гениальных в своей простоте.



Набор ёмкостей для специй и масла







Штопор для ананаса







Тряпка-желе







Индикатор доступного места на USB-флешке







Нож для пиццы с двумя лезвиями







Светодиодные тапочки







Коляска-велосипед







Разделочная доска «Пазл»







Собирающая капли кружка







Цветочный горшок, который не упадет











Всегда сухая скамейка







Зарядное устройство, работающее от температуры напитка







Быстро чистящаяся расческа







Батарейки, заряжающиеся через USB-разъем







Прикроватная тумба с подносом







Доска с встроенными весами







Контейнер с таймером







Клавиатура для телефона







Контейнер для варки







Многоразовая свеча











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