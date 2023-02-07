25 шикарных изобретений, удивительно гениальных в своей простоте.
Набор ёмкостей для специй и масла
Штопор для ананаса
Тряпка-желе
Индикатор доступного места на USB-флешке
Нож для пиццы с двумя лезвиями
Светодиодные тапочки
Коляска-велосипед
Разделочная доска «Пазл»
Собирающая капли кружка
Цветочный горшок, который не упадет
Всегда сухая скамейка
Зарядное устройство, работающее от температуры напитка
Быстро чистящаяся расческа
Батарейки, заряжающиеся через USB-разъем
Прикроватная тумба с подносом
Доска с встроенными весами
Контейнер с таймером
Клавиатура для телефона
Контейнер для варки
Многоразовая свеча
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25 гениальных изобретений, в которых нуждается человечество
25 шикарных изобретений, удивительно гениальных в своей простоте.
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