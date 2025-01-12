Как с пользой использовать на даче остатки ПВХ труб

ПВХ трубы стали по-настоящему универсальным материалом в современном мире. Кроме того, они универсальны для ремонта, из их остатков можно сделать множество полезных вещей, как для сада, так и для дома. Они очень популярны у садоводов из-за их легкости и прочности, и устойчивости к коррозии.







Существует множество классных идей, куда применить остатки ПВХ труб в хозяйстве, чтобы облегчить себе жизнь и труд на огороде.

1. Забор и калитка

2. Курятник или вольер

3. Парник и теплица из труб

4. Красивая опора для растений

5. Тележка для сада

6. Навес и беседка

7. Сушилка для белья

8. Контейнер и стеллажи для хранения мелочей или вина

9. Лампа и светильник

10. Ширмы, перегородки, декор

А главное, что сделать это всё можно своими руками.Бюджетно и красивоТрубы ПВХ очень хорошо подойдут для создания из них заборов, калиток и даже уличных ширм для участка и сада. Это легкий и прочный материал, но при этом он обладает устойчивостью и долговечностью, с ним ничего не случится. Для создания каркаса нужно взять прямые трубы, а затем дополнить их сеткой или деревянными панелями. Это дополнит устойчивость, а также эстетическую привлекательность. Трубы обычно бывают белого цвета, и их лучше покрасить под свет забора или дома.Но тут потребуется усилие, чтобы нарезать все трубы нужного размера, а затем и правильно их расположить. Соединять крепления нужно надёжно, чтобы забор от ветра не развалился. Можно обустроить весь участок с помощью таких труб либо же выделить какие-то зоны. Это может быть огород или палисадник. Для этих целей уже подойдут садовые ширмы, которые получаются при соединении множества таких труб в одну конструкцию.КурятникЕщё один интересный и функциональный способ — это создание домиков для кур из труб. Они остаются такими же легкими в сборке и обеспечивают при этом достаточно прочный для подобной конструкции каркас. Потом его можно будет покрыть сеткой для большей устойчивости и оббить. Получится очень доступное и комфортное летнее жильё для питомцев. Также такие домики легко разобрать, чтобы переместить в другое место. Ведь куры очень быстро выщипывают траву и вытаптывают почву.Особенно это может быть полезно, когда курятник или вольер нужен только для летних месяцев, чтобы не строить что-то более капитальное для зимнего периода. Таких конструкций существует множество вариантов.Каркас парникаИз ПВХ можно сделать даже теплицы и парники, точнее, каркас для них. Это поможет продлить срок выращивания культур, которые подходят для парников. Из труб делается каркас, а уже затем обтягивается плёнкой или прикрепляется агроволокно. ПВХ устойчив к влаге и солнечным лучам, не сгниёт и не потрескается. Можно сделать очень простой каркас, не мудрить, главное, чтобы он был достаточно прочный. Это получится даже у того, у кого нет достаточного опыта в подобных вещах.Также эти конструкции могут быть не только теплицами, но и летними курятниками при необходимости. А трубы служить не только как каркас, но и системой полива.Опора для растенийТут уже всё зависит от фантазии, как именно скрепить трубы ПВХ, чтобы сделать красивые опоры для вьющихся растений. Это могут быть розы, горох, виноград. Можно собрать как простые конструкции, так и сделать целые арки и перголы, а также шпалеры и даже небольшие ограждения для кустарников. Останется лишь закрепить растения, чтобы они не занимали место на клумбе.Декоративный заборчик для кустов тоже не невыполнимая задача. Если его покрасить в натуральные цвета, например под дерево, то будет очень красиво смотреться. Он подойдёт для смородины или крыжовника, чтобы ветки с ягодами не касались земли.ТележкаИз труб ПВХ можно создать и функциональные садовые тележки. В саду всегда есть что перевозить, а обычные железные могут быть достаточно тяжелыми. Так будет куда легче перемещать растения и удобрения по саду. Будут нужны несколько труб разной длинны для самой рамы и платформы, где будет сама телега. К ней можно в дополнение прикрепить сетку или небольшие кармашки для инструментов. А также самый важный элемент — колёса. Она может быть и прицепом для велосипеда, чтобы съездить за водой на родник, а можно и на пикник или рыбалку. В такую тележку поместится всё, что нужно.Хорошо получилосьЕсли можно сделать парник, то получится и небольшая беседка из ПВХ труб. Это займёт время, но по итогу можно создать уютную беседку, чтобы проводить в ней солнечные дни или отдыхать вечерами. Трубы для каркаса лучше взять толстые, потому что крыша тоже будет весить не мало, и конструкция должна её выдержать. Также стоит учитывать нагрузку от ветра и снега. Для крыши подойдёт легкий тент, либо специальная защитная ткань. Так будет создана защита от солнца и дождя. Форма беседки может быть любой, простой квадратной или шестиугольной.Для лета саоме тоИз ПВХ можно сделать и много всего для дома. Такая вещь — сушилка для белья. Тут понадобится несколько длинных труб на которых и будут впоследствии висеть и сушиться вещи. Также нужна крепкая опора, а соединять трубы лучше всего с помощью уголков. Создать горизонтальные перекладины, а затем прикрепить к каркасу из тех же труб. Придать такой сушилке мобильности можно при помощи колёсиков.Потрясающая конструкцияТрубы ПВХ уже имеют оптимальную форму, чтобы превратить их в контейнеры для хранения мелочей. Их можно будет как прикрепить к стене, так и поставить на стол. На кухне, в спальне, ванной или гараже. Трубы нужно будет всего лишь порезать на секции нужной длинны и с помощью клея прикрепить донышко. Туда можно будет сложить кисти, украшения, косметику, отвертки, половники, специи. А если размер у труб большой, в них поместятся арматуры, брус и инструменты.А можно заморочиться и создать целый стеллаж для хранения вина. Форма больших труб подойдёт для бутылки. Такой стеллаж обычно устанавливают в подвале или погребе. Он не просто будет очень удобным, дешевым в исполнении, но и крайне оригинальным. Только нужно определить, на какое количество бутылок будет рассчитан стеллаж, а затем прочно скрепить их между собой, словно соты, можно с помощью поперечных перекладин. Трубы нужно отрезать чуть длиннее бутылок, обычно они имеют стандартный размер.Контейнеры для гаражаТакие секции могут быть полезны как на кухне, так и в ванной, если желания пить столько вина нет, то можно положить полотенца.Дизайнерская вещьСветильник из труб? Почему бы и нет. Если приложить немного усилий, получится красивый и современный предмет интерьера. Как настенные, так и напольные большие светильники. Они могут быть просто из труб, в которых прорезаны отверстия и проведены провода, установлен цоколь для лампочки, так и в виде забавных человечков.ЛампаШирмыШирма или декор для дома из труб тоже возможен. Ширма в сад может быть не такой идеальной, но вот если она устанавливается в гостиной, к её созданию стоит подойти более тщательно. Так можно отделить уголок для отдыха или рабочей зоны, создать небольшой открытый кабинет. Который легко превращается обратно в часть комнаты, когда ширму сдвигают.В интерьер можно воплотить и декор, сделанный из ПВХ труб. Это могут быть рамы для зеркал, вазы или милые фигурки. Если подходить к работе ответственно, то и с первого раза может получиться что-то очень красивое. Всё это обычно делается из труб, нарезанных на кольца, они смотрятся как ажурное кружево издалека. Очень интересный вид.Декор для дома