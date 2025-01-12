Как самостоятельно вытащить утерянные в стиральной машинке вещи

Иногда после стирки можно заметить отсутствие одного носка, носового платка или прочей мелочи. Обычно это списывается на собственную рассеянность, но зачастую мелкая одежда и предметы могут просто попасть за барабан машинки.







Это чревато последующей вибрацией, сторонним шумом при стирке и даже плохим сливом воды.

Очистка барабана

К счастью можно вытащить утерянные в машинке вещи самостоятельно без вызова мастера.крестовая и обычная отвертка;накидная головка на 8 или 10 мм в зависимости от типа стиралки;длинный медицинский зажим или пинцет;фонарик.Самой частой проблемой является заклинивание в решетке барабана кисточки от бюстгальтера. Такая пропажа создает массу неприятностей. Она притормаживает машинку, что сопровождается гулом при стирке. Чтобы ее вытащить, нужно обследовать с фонариком каждое отверстие в барабане.Обычно кисточка не проваливается до конца и частично выглядывает, поэтому ее можно подцепить пальцами. В этих отверстиях нередко застревают и попавшие в машинку гвоздики, канцелярские скрепки, шурупы, сережки.Обнаружить затянутую одежду можно и отодвинув резиновую манжету между загрузочным люком и барабаном.Она отгибается рукой или плоской отверткой, после чего открывается часть пространства за центрифугой. В таких местах можно обнаружить носки, носовики, тонкие шали.Если найти утерянные в машинке вещи не удалось, то стиралку нужно отодвинуть от стены, чтобы получить доступ к ее обратной стороне.С помощью крестовой отвертки необходимо снять заднюю крышку. За ней в самом низу барабанной части находится нагревательный ТЭН.Его можно узнать по двум проводкам. Провода нужно сбросить с фишек, запомнив их расположение, после чего головкой выкрутить 2 крепежных болта. Освобожденный ТЭН вытягивается на себя. Через открывшееся окно можно извлечь пинцетом накопленную за барабаном мелкую одежду.Случается, что она наматывается прямо на спираль ТЭНа. Нужно покрутить барабан, подсвечивая в монтажное отверстие для нагревателя. Если есть застрявшие предметы в верхней части машинки, то от движения барабана они упадут вниз до ревизионного лючка.Обследовать пространство под барабаном можно и снизу машинки. Она укладывается на бок, после чего снимается ее крышка. За ней находится патрубок, ведущий на сливной насос.Если вытащить патрубок, то можно также получить довольно большое окно для ревизии.Предложенные способы обслуживания стиральных машин позволяют добраться до затянутых под барабан предметов с помощью домашних инструментов. Это совершенно безопасно. Такими же методами пользуются профессиональные мастера. Естественно, перед тем как разобрать или двигать машинку, нужно выключить ее из розетки и перекрыть воду.