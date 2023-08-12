Криосфинкс, скальпированный бог и другие находки, которые были недавно сделаны в древних храмах

Люди строили храмы на протяжении всей своей истории. Сегодня при раскопках на стенах древних сооружений часто находят странные реликвии, некоторые из которых являются единственным свидетельством того, что в этом месте когда-то существовали давным-давно «утерянные» и забытые храмы. Однако не все места поклонения представляют собой грязные развалины. Многие все еще вполне успешно выполняют свое прямое предназначение или же используются новыми религиями.
1. Криосфинкс
Криосфинкс из Гебель Эль-Силсила.
На берегах Нила есть место, называемое Гебель Эль-Силсила. В древние времена здесь жили рабочие и их семьи, которые занимались тем, что добывали известняк и вырезали из него статуи. В 2019 году при раскопках было обнаружено несколько новых артефактов. Самым впечатляющим был криосфинкс - существо с телом льва и головой барана. Скульптура из песчаника имела впечатляющую высоту 3,5 метра, а ее возраст составлял более 3000 лет, т. е. она была создана в конце правления фараона Аменхотепа III.
Статуя была обнаружена в мастерской резчика, которая находилась под большим количеством мусора и обломков более позднего возраста. Почему криосфинкса забросили, остается загадкой, поскольку статуя была в хорошем состоянии. Ученые сумели найти только одну подсказку судьбы статуи — изображение свившейся спиралью кобры на ее голове. Этот символ фараонов предполагал, что статуя была заказана Аменхотепом III для храма, но ее строительство было отменено после смерти фараона. Археологи также обнаружили еще одну находку, связанную с храмом. Возле сфинкса нашли разбитую на куски святыню, которая когда-то была посвящена тому же фараону.
2. Неизвестный бог
Утерянный бог.
В 2019 году ученые обнаружили давно утерянного бога. Когда колорадская компания выставила на аукцион бронзовую табличку, она немедленно вызвала интерес у ученых. 2000-летний бронзовый артефакт был привезен из Йемена. Помимо своего удивительного возраста, табличка была примечательна тем, что на ней были любопытные надписи на сабейском языке. После того, как переводчик сумел определить, что в тексте идет речь о боге, ученые поняли, что никто никогда не слышал об «Аттаре Хармане». Хотя сегодня это божество полностью забыто, согласно тексту на табличке, оно некогда было важным и ему был посвящен как минимум один храм.
К сожалению, место поклонения Аттар Харману также неизвестно, хотя по иронии судьбы, артефакт изначально нашли именно в нем. В тексте рассказывалось о том, что табличка была пожертвована храму, находящемуся недалеко от Саны, столицы Йемена. Как артефакт попал в Соединенные Штаты, остается неизвестным, хотя артефакты из Йемена часто становятся добычей мародеров.
3. Кости русалки
Храм Рюгудзи в Японии .
В храме Рюгудзи в Японии есть необычный экспонат. Посетители могут увидеть шесть костей, которые предположительно являются останками русалки. В 1222 году мертвое существо было найдено на берегу залива Хаката на острове Кюсю. После того, как шаман посчитал это хорошим предзнаменованием, скелет был похоронен в храме Укимидо. После этого название храма поменяли на Рюгу-дзё, что означает «подводный дворец бога дракона». Где-то между 1772 и 1781 годами реликвии убрали из храма. Тем не менее, посетителям все еще разрешали купаться в воде, в которой когда-то хранились кости.
Некоторые утверждали, что это помогло им не заболеть во время эпидемий. Останки «русалки» в итоге оказались в храме Рюгудзи в Фукуоке, где они хранятся и поныне. Японские русалки называются «нингё» и они вовсе не похожи на персонажей из фольклора. Эти похожие на рыбу существа выглядят по-разному, и в некоторых описаниях у них есть рога и острые зубы.
4. Редкий храм в пустыне
Редкий храм в пустыне.
Оазис Сива был домом для египетской общины на протяжении тысячелетий. В 2018 году в руинах местного поселения обнаружили любопытную находку - неизвестный ранее храм. Для начала, стоит упомянуть, что новые храмы отнюдь не являются частой находкой в Египте. Более того, это было крайне редкое для этих мест греко-римское здание. Помимо «обычных» монет и разбитой глиняной посуды археологи нашли частично сохранившийся фундамент, парадный двор, главный вход и колонны с резьбой. Также обнаружились две статуи львов, одна из которых была без головы, и скульптура человеческой головы без тела. Очень важно то, что в Египте существует очень мало зданий эпохи (200 г. до н.э. - 300 г. н.э.), когда Египет был сначала под эллинистическим, а затем римским контролем. Новый храм может больше поведать о правителях этой эпохи и их влиянии на местную культуру.
5. Храмовые тигры
Храмовые тигры.
Храм Ват Па Луангта Буа Янасампанно в Таиланде также называли «Тигриным монастырем». Монахи живут в этом месте рядом с тиграми, которые позволяли посетителям кормить и гладить их. В 2016 году идиллическая картина начала рушиться. Поступало все больше жалоб от туристов на нападения тигров на них. Неудивительно, что возникло подозрение о том, что больших кошек банально одурманивали, чтобы они вели себя спокойно, тем более что храм неплохо зарабатывал на посетителях (273 доллара за билет). Выяснилось, что храм вовсе не был официальным заповедником дикой природы и в течение многих лет его обвиняли в жестоком обращении с животными и торговле тигровыми шкурами и костями. В результате рейда было обнаружено 137 тигров и 40 мертвых детенышей. Все хищники были перемещены в официальные приюты для диких животных.
6. Храм, оскверненный филистимлянами
Храм, оскверненный филистимлянами/
В XI веке до нашей эры хананеи, филистимляне и израильтяне сражались за Бейт-Шемеш, поселение около Иерусалима, которое находилось на пересечение трех территорий. В 2012 году археологи нашли храм, построенный в Бейт-Шемеш, который находился тогда под контролем израильтян. Найденные внутри богато украшенные чаши и кубки доказали, что это было место поклонения. Однако чаши валялись разбитыми на полу, и после анализа оказалось, что внутри их сохранились частицы фекалий домашнего скота. Превращение храма в загон для животных было актом крайнего неуважения, и единственным объяснением было то, что филистимляне захватили послеление. Зная, что храм был священным местом для врага, они осквернили его, превратив в хлев.
7. Вале до Аманхесер
Движение Sunrise Valley насчитывает 800 000 членов и 600 филиалов по всему миру. Их духовный центр находится в Бразилии, где и можно увидеть «Вале до Аманхесер». Это место напоминает тематический парк с точными копиями чудес света, а также храмовым комплексом с пирамидой, статуями, молитвенным центром и храмом, похожим на космический корабль. Последнее вовсе не случайно. Члены Sunrise Valley считают, что они инопланетяне, которых называют «ягуарами». Около 32 000 лет назад инопланетяне прибыли на Землю и продолжают на ней жить, но делают это в разных воплощениях (в настоящее время — в воплощении ягуаров).
Храмовый комплекс используется для личных размышлений и ритуалов с участием медиумов и духов. Сегодня это самое быстрорастущее религиозное движение в Бразилии, но изначально оно было более чем скромным. Основательницей Sunrise Valley была водитель грузовика по имени Нейва Чавес Селайя. После того, как она якобы имела экстрасенсорные видения в 1959 году, Нейва основала новую религию, базирующуюся на христианстве, иудаизме, индуизме, верованиях древнего Египта и инков.
8. Первый храм скальпированного бога
В ацтекской культуре бог Шипе-Тотек был одним из самых важных. Он отвечал за новые урожаи, войны и плодородие - т. е. по сути за все, что нравилось и было нужно ацтекам. Когда жрецы совершали ритуалы в честь Шипе-Тотека, они одевались в кожу принесенных в жертву людей. В 2019 году археологи нашли первый культовый центр, посвященный этому богу крови. Комплекс был построен в Мексике в современном штате Пуэбла, но сделали это вовсе не ацтеки.
Одна из трёх найденных статуй
Храм датируется 1 000 – 1 260 г.г. н.э. и, вероятно, был построен коренными народами пополоки до того, как ацтеки завоевали данный регион. Внутри храма стояли три статуи, изображающие самого бога — голова была в виде черепа, а одежда сделана из снятой человеческой кожи. Также подтвердились уже известные ранее описания ужасающих ритуалов. К примеру, были найдены «мусорные»отверстия, куда сбрасывали кожу жертв после того, как несколько дней носили ее.
9. Леопарды Аравали
Наибольшую концентрацию леопардов в мире можно найти на холмах Аравали в Индии. Испокон веков жители этой страны боролись с этими кровожадными хищниками, но леопардов никогда не трогали в Аравали, поскольку здесь их просто обожают. В местной деревне Бера живут представители народности рабари, которые являются преданными последователями бога Шивы. Этот бог, помимо всего прочего, считается защитником диких зверей и его изображают одетым в шкуру леопарда. Большинство Рабари считают, что забота о диких животных является их обязанностью, поэтому кормят диких обезьян и павлинов в храмах.
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Рядом с деревней еще один храм, который каждый день посещают не только люди, но и леопарды, причем животные не трогают людей и спокойно играют или отдыхают рядом с ними. Фактически, за исключением несмертельного инцидента, произошедшего около 20 лет назад, ни один человек в Бере не был ранен в течение более 100 лет. При этом всем леопарды нередко убивают скот, но когда это происходит, жители деревни считают это жертвоприношением Шиве.
10. Цифровой храм Дендура
Храм Дендура когда-то стоял возле Нила, но сегодня он украшает Музей Метрополитен в Нью-Йорке. У большинства посетителей вызывают восторг древние стены, возраст которых оценивается примерно в 2000 лет, а также вычурная резьба на них. Однако цвет храма, который перевезли из Египта в Нью-Йорк, никого не удивляет — это стандартная песчано-бежевая гамма, характерная для всех памятников древнего Египта. Однако эксперты уже давно установили, что египетские постройки когда-то были раскрашены в яркие цвета. В 2016 году руководство музея захотело показать посетителям, как выглядел Дендур до тех пор, пока наводнение Нила не смыло всю краску с храма. Сделали это необычным образом — с помощью технологии световой проекции. Современное оборудование помогло заиграть яркими цветами сцене, на которой богам Хатор и Гору приносит жертву римский император Август.
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