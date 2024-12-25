Как заброшенные заводы и ангары превращаются в культурные центры

Время диктует свои правила – меняется образ жизни людей в разных странах, исчезают старые производства и появляются новые, экономические и политические потрясения переворачивают все с ног на голову, а дизайнерам и архитекторам неизменно приходится подстраиваться под новые условия и новые потребности общества., где горожане могли бы встречаться, узнавать новое, развлекаться или заниматься спортом. В нашей статье – несколько интересных примеров.
Музей современного искусства Тайчжоу
Музей современного китайского искусства.
Город Тайчжоу расположен в китайской провинции Чжэцзян. Когда-то в нем функционировал хлебный завод – теперь на территории бывшего зернохранилища и производственных цехов появился музей современного искусства. Проектом занималась известная шанхайская студия архитектуры Atelier Deshaus.
Интерьер музея.
Суровое монолитное здание из бетона со сложной многоуровневой структурой, неровными стенами и спиральной траекторией движения посетителей позволяет не только ознакомиться с новейшими художественными произведениями страны, но и, добравшись до конечной точки арт-путешествия, полюбоваться прекрасными видами на гору Фенг. Так, отдавая должное эффектности необрутализма и историческому прошлому этого места, архитекторы неизменно следуют древней китайской традиции единения природы и человека.
Музей по проекту Томаса Хизервика в Кейптауне
Самое высокое здание в ЮАР.
Интерьер музея.
Об африканской архитектуре пишут мало, однако именно в странах Африки можно найти самые невероятные проекты, вдохновляющие и интригующие. Самое популярное (а значит, и самое оживленное) место в Кейптауне – это набережная Виктории и Альберта, исторический облик которой неразрывно связан с огромным зернохранилищем 1924 года постройки, самым высоким зданием в ЮАР. Было бы несправедливо оставить такое здание пустым и заброшенным! А потому здесь был открыт потрясающий отель The Silo и Музей современного африканского искусства, выставочные помещения которого сосредоточены преимущественно внутри сорока двух силосных башен. Британский архитектор Томас Хизервик превратил интерьеры зернохранилища в подобие мистического храма.
Культурный центр «Винзавод» в Москве
Винзавод.
Истина , может быть, и в вине, а современное искусство – на «Винзаводе». Культурный центр открыт на территории бывшего пивоваренного завода (в дальнейшем винного комбината) «Московская Бавария». Завод, в свою очередь, появился еще в XIX веке на месте усадьбы, неоднократно переходившей из рук в руки. Новые владельцы перестраивали ее, затеивали то одно предприятие, то другое… Связь этого места с искусством и социальными проектами – тоже давняя. Одним из хозяев усадьбы и фабрики был некто Василий Кокорев – сказочно богатый человек, сколотивший состояние на винных откупных. Он занимался то нефтедобычей, то банковским делом – в общем, человеком был весьма активным (что не спасло его от банкротства). Об общественной деятельности тоже не забывал, правда, развернуться ему не давали. Кокорев собрал коллекцию из более чем пятисот картин русских художников – большая часть его коллекции в дальнейшем перешла Павлу Третьякову.
Граффити на территории бывшего винзавода.
В 1909 году в основном доме усадьбы открылась школа, каждый новый владелец стремился и развивать производство, и отдавать средства на благотворительность. В советский период завод продолжал работать и прекратил только в 2001. Так кончилась история винзавода и началась – «Винзавода» с его разнообразными галереями современного искусства, лекциями и воркшопами.
Дизайн-завод «Флакон»
Комплекс дизайн-завода.
Дизайн-завод «Флакон» тоже находится в Москве (хотя, надо сказать, по всей территории России можно найти бывшие фабрики и заводы, переоборудованные в музеи, культурные центры, клубы и рестораны). С 1865 году здесь располагался сначала завод семьи Дюфтуа, затем Хрустальный завод имени Калинина. Открыли его французские купцы – и последними владельцами тоже были французы. Теперь комплекс принадлежит Николаю Матушевскому, помещения арендуют в основном рекламные агентства и дизайн-студии, обустраивавшие интерьеры по собственному вкусу, магазины дизайнерской одежды, современные ремесленные мастерские и общественно-политические организации. На трех крупных площадках на территории комплекса проходят актуальные выставки, ярмарки, образовательные мероприятия и бизнес-конференции.
Отель Huttenpalast в бывшей фабрике пылесосов
Интерьер отеля.
Вопрос переоборудования бывших промышленных зданий – одно из важнейших направлений работы дизайн-студий в Германии, поскольку на сегодняшний день основные мощности многих немецких предприятий расположены за пределами страны (преимущественно в Китае). Здание приобрела супружеская пара, решившая создать внутри него одновременно безумные и ностальгические интерьеры. Номера представляют собой «комнаты в комнате» - хижины, вагончики, домики лесников и что-то, напоминающее собачьи будки. Мебель – или производства ГДР, или выдержанная в узнаваемом восточногерманском стиле.
House of Air – батутный центр в авиационном ангаре
Батутный центр в бывшем ангаре.
Но не будем забывать и о спорте. Бывшие авиационные ангары сегодня тоже становятся популярными площадками для размещения как жилых помещений, так и клубов, ресторанов, спортивных центров. «Дом воздуха» в Сан-Франциско был открыт в 2010 году двумя молодыми предпринимателями для таких же, как они, активных и жизнерадостных ребят. Здесь можно научиться правильной технике прыжков на батуте, посетить занятия гимнастикой или просто весело провести время.
Культурный центр в здании старого завода во Франции
Бывший машиностроительный завод.
Архитекторы Archiplein превратили бывший машиностроительный завод в небольшом городке Сьонзье на юго-востоке Франции в новый культурный центр – камерный, уютный и бесконечно очаровательный. Здание – региональный объект культурного наследия, поэтому в ходе реновации приоритетным было сохранение его исторического облика. Теперь там проводят выставки, лекции и творческие встречи.
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