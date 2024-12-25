10 мест мира, где всегда стоит хорошая погода

Что первое приходит вам в голову при мысли о хорошей погоде для отпуска? Что скажете о температуре 21-26 градусов Цельсия и безоблачном небе? Если такие перспективы заставляют вас нежиться в ожидании, то предлагаем вам узнать о 10 местах мира, где такой благословенный климат держится круглый год, ну, может, плюс-минус несколько градусов.
Сан-Диего, США
Туристическое агентство Сан-Диего использует здешний климат в рекламных целях. Но это больше, чем просто пиар – здешней погодой действительно можно гордиться. В летнее время температура редко поднимается выше 27 градусов, тогда как зимой она составляет, как правило, от 18 до 21 градуса. В общей сложности в году здесь около 300 солнечных дней. Другие города Калифорнии также могут предложить мягкую погоду, но ни один из них не может даже примерно сравниться с Сан-Диего. Со своими парками аттракционов, километрами пляжей, обилием волн, которые могут оседлать любители и профессионалы серфинга, а также природными ландшафтами как на побережье, так и вдали от воды, Сан-Диего — возможно, наиболее привлекательный город из всех, представленных в нашем списке.
Санта-Барбара, США
Еще одно туристическое местечко на западном побережье США, известное отличной погодой круглый год – это Санта-Барбара. Этот приятный исторический город представляет собой ворота на живописное центральное побережье Калифорнии. Зимняя температура лишь на 10 градусов ниже приятной летней температуры в 20-25 градусов, и для вечерней прогулки в декабре или январе достаточно лишь легкой куртки. В Санта-Барбаре все же чуть больше осадков, чем в Сан-Диего, но это лишь помогает подчеркнуть местный живописный и цветущий ландшафт.
Канарские острова, Испания
Этот популярный испанский архипелаг находится у западного побережья Африки. Из-за множества высоких гор климат на Канарах несколько отличается. Однако погода остается приятной круглый год на большинстве прибрежных территорий, которые выходят на атлантическую сторону архипелага. Летом температура редко поднимается до 26 градусов, тогда как зимние посетители продолжат наслаждаться дневной температурой до 21 градуса. Кроме немногих исключений (а именно северная часть острова Тенерифе) здешний климат довольно засушливый и солнечный, что дало островам название «Земля вечной весны». На португальском архипелаге Мадейра, также расположенном в Атлантическом океане у африканских берегов, можно насладиться подобной температурой, но там гораздо влажнее (хотя и зеленее), чем на Канарах.
Малага, Испания
Этот город в автономной испанской провинции Андалузия буквально купается в солнечных лучах, даже несмотря на то, что в более влажные зимние месяцы солнце появляется в среднем на шесть часов в день. В июльские и августовские полдни температура поднимается до 30 градусов, но лето – самое сухое время года, а потому такая погода сопровождается очень низкой влажностью. Зимними ночами температура понижается до 10, но в дневное время ртутный столбик возвращается на отметку 16 градусов. Хозяева и гости города могут воспользоваться благоприятным климатом на бесчисленных пешеходных улицах, заполненных магазинами. Малага имеет богатую историю, и в архитектуре города можно увидеть как следы римской и маврской эпох, так и современные строения. Кроме того, город может похвастаться богатой художественной традицией – Малага дала миру немало известных поэтов, актеров и художников, включая Пабло Пикассо.
Сан-Паулу, Бразилия
Сан-Паулу – это не самый известный бразильский город, но зато наибольший. Благодаря местонахождению вдали от воды и достаточно высоко над уровнем моря этот громадный мегаполис может похвастаться практически самой приятной погодой среди всех городов страны. В течение года средняя температура изменяется мало, в январе и феврале она поднимается лишь до 27 градусов, тогда как в июле и августе не опускается ниже 20. Это очень отличает город от Рио и других прибрежных территорий, которые плавятся под солнцем во время летних месяцев в Южном полушарии. Сан-Паулу – это, конечно, не самый засушливый город в нашем списке, но большая часть осадков выпадает во время более теплых месяцев, и сильные штормы практически не трогают город.
Сидней, Австралия
Австралия известна как земля крайностей, но вдали от тропического севера и иссеченных пустынь внутри континента погода вполне приятная. Зимы прохладные, но никогда не холодные, а в летние периоды температура вдоль южного и юго-восточного побережья редко поднимается выше комфортной отметки. Сидней, крупнейший город Австралии, может похвастаться летней температурой в среднем около 20 градусов. В зимние периоды она редко опускается ниже 10 градусов, а в дневное время остается в пределах 20. Хотя сильные дожди могут проходить в любое время года, а во время недавних скачков аномальной жары температура превышала 38 градусов Цельсия, вероятность того, что вы столкнетесь с приятными погодными условиями во время посещения Сиднея, крайне велика.
Куньмин, Китай
Китай – это очень разнообразное и удивительное место для путешествий, но здешняя погода далеко не идеальна в течение большей части года. Туристы отчаянно потеют в летнем Пекине и вынуждены упаковывать рюкзаки для зимнего отдыха во многих городах Срединной империи. Куньмин – исключение. Этот мегаполис в провинции Юньнань пользуется преимуществом размещения высоко над уровнем моря (более 1 800 метров) и окружающей природы. Во время большинства пиков жары температура остается на отметке до 30 градусов, тогда как средние показатели в летнее время составляют 21-26 градусов. Из-за высоты расположения ртутный столбик может опуститься ниже температуры замерзания в зимние ночи, но даже в декабрьские и январские дни он возвращается в пределы около 15 градусов Цельсия. Благодаря приятной погоде городу Куньмин дали то же название, что и ряду других мест из нашего списка – «Город вечной весны».
Лихуэ, Гавайи
Погода на Гавайских островах не очень изменяется в течение всего года. Хотя этот американский штат, безусловно, самый теплый в отношении годовых температур, там никогда не бывает очень жарко. В таких городах, как Гонолулу, максимум в 30 градусов – это норма в летнее время, но в небольших городах, таких как Хило на Большом острове и Лихуэ в округе Кауаи, 26 – это средний предел. В Лихуэ самая высокая температура за все время наблюдений была лишь 32 градуса. Как вам может подтвердить любой человек, который провел достаточно долгое время на островах, дожди там идут часто, но большая часть осадков выпадает в виде легкого и недолговременного ливня. Бывают и серьезные штормы, большинство городов испытывают жесткие погодные условия несколько раз в году, в основном, в зимние месяцы. Тем не менее, отдых на Гавайях вряд ли когда-либо станет неудачным, и температура непременно останется в тех самых приятных рамках между «слишком жарко» и «слишком прохладно».
Медельин, Колумбия
Колумбийский город Медельин, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря, может предложить почти идеальную температуру круглый год. Средние колебания составляют лишь около 4 градусов, и при этом температура остается в пределах 27 в течение всего года. Когда бы вы ни посетили это место, ночью ртутный столбик опустится примерно до 15. Из-за местоположения дожди там идут часто, а потому зонтик должен стать непременным атрибутом. Но колумбийский отдых не станет полным провалом. Когда-то Медельин был самым печально известным городом на Земле, так как его контролировали мощные наркокартели и агрессивные уличные банды. Однако за последние 15 лет тут произошел буквально переворот, и теперь туристы могут безопасно посещать город и живописные горные ландшафты вокруг него.
Дурбан, Южная Африка
Дурбан, развивающийся город на восточном побережье Южной Африки — это популярное место для отдыха благодаря обширным пляжам и приятной температуре. В летнее время Южного полушария здешняя температура достигает 30 градусов, и часто идут дожди. Однако штормы обычно проходят после обеда и по вечерам, и это означает, что в дневное время здесь сухо. Зимние месяцы также теплые и солнечные, температура поднимается до 23 градусов в дневное время, а шансов на дождь немного. Умеренный климат означает, что любое время года вполне подходит для посещений, но особенно приятны в Дурбане зимние месяцы с июня по август.
