Идея использования старой кастрюли

Не спешите выбрасывать старые кастрюли! Немного усилий, и из них получатся отличные интерьерные украшения.

При этом использовать обновленные кастрюли можно как снаружи, так и внутри помещения.

Эффектные внешне, прочные и вместительные они прослужат еще ни один год.

Хорошо вымытую и обезжиренную кастрюлю покрываем подходящей по составу аэрозольной краской изнутри.



Переворачиваем вверх дном и наносим краску снаружи.



Дождавшись полного высыхания, наносим через трафарет нужный рисунок при помощи акриловой краски.



Той же краской делаем сверху ободок.



Вот какое чудесное кашпо получилось! Никто не помешает использовать обновленную кастрюлю и в качестве органайзера, а что разместить внутри всегда найдется.

Источник