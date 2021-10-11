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Идея использования старой кастрюли

Идея использования старой кастрюли

Не спешите выбрасывать старые кастрюли! Немного усилий, и из них получатся отличные интерьерные украшения. 

При этом использовать обновленные кастрюли можно как снаружи, так и внутри помещения. 

Эффектные внешне, прочные и вместительные они прослужат еще ни один год.

Идея использования старой кастрюли

Хорошо вымытую и обезжиренную кастрюлю покрываем подходящей по составу аэрозольной краской изнутри.

Идея использования старой кастрюли


Переворачиваем вверх дном и наносим краску снаружи.

Идея использования старой кастрюли


Дождавшись полного высыхания, наносим через трафарет нужный рисунок при помощи акриловой краски.

Идея использования старой кастрюли


Той же краской делаем сверху ободок.

Идея использования старой кастрюли


Вот какое чудесное кашпо получилось! Никто не помешает использовать обновленную кастрюлю и в качестве органайзера, а что разместить внутри всегда найдется.

Идея использования старой кастрюли

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