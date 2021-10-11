6 простых правил, как правильно и красиво одеваться девушкам с аппетитными формами

Практически каждая девушка мечтает выглядеть красиво независимо от параметров фигуры. И если вы обладательница размера plus-size – это вовсе не повод отчаиваться, постоянно во всём себе отказывая, в том числе и в модной, стильной одежде, которой на сегодняшний день пруд-пруди, ведь современный производитель всё чаще предлагает новые модели, способные удивить и порадовать женщин с женственными, а также пышными формами. К тому же, соблюдая несколько простых, но при этом главных правил, такие особы прекрасного пола запросто дадут фору грациозным ланям модельных параметров.
1. Юбки
Юбка-карандаш - идеальный вариант для полных девушек. \ Фото: miridei.com.
Юбка-карандаш из плотной ткани – один из самых распространённых вариантов, который идеально подойдёт для девушек и женщин с фигурой «песочные часы». Такая одежда подчёркивает природные формы, плавные изгибы и естественную тонкую талию, о которой мечтает большинство особ прекрасного пола. Также, стоит обратить внимание на любые другие юбки, длина которых заканчивается на середине или на уровне колена. Они прекрасно подойдут практически всем обладательницам пышных форм, которые хотят скрыть маленькие недостатки, подчеркнув достоинства.
Юбка-плиссе. \ Фото: discoverstyle.ru.
Юбка-солнце. \ Фото: aksa.msk.ru.
2. Кардиган
Кардиганы для полных женщин. \ Фото: liveshopping.me.
Не стоит пренебрегать такой частью гардероба, как кардиган. Правильно подобранный кардиган из гладкого, достаточного плотного трикотажа уместно будет смотреться не только на прогулке и отдыхе, а и на работе в офисе. Его можно сочетать как с прямыми юбками, так и с брюками, и джинсами.
Стильные кардиганы для полных женщин. \ Фото: wearjust.ru.
Женские кардиганы. \ Фото: wlooks.ru.
3. Брюки
Классические чёрные брюки для полных. \ Фото: wlooks.ru.
Идеальным вариантом для полных женщин станут классические чёрные брюки со стрелками как прямого, так и слегка зауженного к низу кроя. Также стоит обратить внимание на более свободные брюки, которые мягко ниспадают по ногам, сохраняя прямой и ровный силуэт, тем самым визуально удлиняя ноги.
Брюки для полных женщин. \ Фото: voguevoda.ru.
Стильные брюки для полных женщин. \ Фото: kanalukraina.tv.
4. Джинсы
Джинсы для пышных красавиц. \ Фото: schemnositguru.ru.
Если вы обладательница пышных форм – то это не повод отказываться от джинсов. Стоит помнить лишь о том, что к выбору данной части гардероба необходимо подойти со всей ответственностью. Не пытайтесь подражать девочкам-подросткам, чьи тоненьки ножки затянуты в скинни. Выбирайте такие модели, которые максимально подчеркнут ваши достоинства, а не сделают из вас всеобщее посмешище.
Джинсы для полных девушек. \ Фото: wearjust.ru.
Укороченные джинсы. \ Фото: google.ru.
Джинсы-бойфренды. \ Фото: womanadvice.ru.
5. Платья
Стильные платья для полных женщин. \ Фото: google.ru.
Как известно, женщинам и девушкам с пышными формами практически всегда идут любые платья, за исключением слишком тонких платьев в обтяжку, а также нарядов с узкими бретельками, которые одним лишь своим видом портят всё впечатление от выбранного вами образа. Также не стоит гнаться за слишком короткими платьями, напоминая себе о том, что зачастую такие наряды идут лишь девочкам-подросткам, но никак ни женщинам и девушкам, перевалившим за двадцать.
Красивые фасоны платьев для девушек и женщин в теле. \ Фото: all4moda.ru.
Женственные платья. \ Фото: all4moda.ru.
Варианты вечерних платьев. \ Фото: oktaedr.com.
6. Пальто
Пальто для полных женщин. \ Фото: google.ru.
Стоит также не забывать о том, что в гардеробе каждой женщины должно быть хотя бы одно-два пальто, которые можно смело сочетать как с брюками, так с юбками и платьями. Для того, чтобы выглядеть стильно в верхней одежде, идеально подчёркивая все достоинства фигуры, достаточно всего лишь правильно выбрать нужную вещь.
Длинные пальто. \ Фото: wearjust.ru.
Пальто без рукавов. \ Фото: pinterest.nz.
Прямое пальто. \ Фото: google.com.
7. Видео-бонусы
Видео-бонусы станут приятным дополнением к выбору одежды, поиску стиля, а также среди дельных советов можно почерпнуть интересные идеи для создания новых, головокружительных и поистине женственных образов, перед которыми не устоит ни один мужчина.
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