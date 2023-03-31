Гробница прототипа Максимуса из «Гладиатора»: почему древний некрополь чуть не сровнял

Бюджет «Гладиатора» с Расселом Кроу в главной роли составил 103 миллиона долларов, кассовые сборы превзошли эту цифру больше чем в четыре раза, немного не дотянув до полумиллиарда. А для того, чтобы сохранить уникальную археологическую находку – гробницу прототипа главного героя фильма – понадобилось бы намного меньше, около трех миллионов евро. Но этих денег не было, а потому уникальный памятник древнеримской архитектуры было решено попросту захоронить заново.
«Такая удача выпадает раз в несколько десятилетий»
Это с точки зрения далекого от археологии человека все выглядит так, будто мировая история бережно воссоздается по крупицам, а каждая, даже самая маленькая и на первый взгляд незначительная находка встречается овациями. По факту же, в изучении прошлого, какой бы древности это ни касалось, с какими бы удивительными артефактами ни встречались ученые, все решают финансы. Сохранить историю порой настолько дорого, или, во всяком случае, настолько не привлекательно финансово для принимающих решение, что находки уходят из поля зрения, в лучшем случае – консервируются и разрушаются медленно, в худшем – уничтожаются.
Мавзолей Макрина
В 2008 году было объявлено о редкой археологической удаче: при подготовке к строительству дома на окраине Рима обнаружили развалины древнеримской гробницы. Это был мавзолей-храм, сохранившийся удивительно хорошо. О том, кому принадлежала гробница, гадать не пришлось – благодаря надписи с именем «Марк Ноний Макрин» на мраморе. Все, кто хоть немного был знаком с историей Рима, узнали в этом имени военачальника и сподвижника двух императоров, а те, кто хорошо разбирался в голливудском кино – прототипа героя из фильма «Гладиатор».
Фрагменты гробницы сохранились на удивление хорошо
Фрагменты памятника сохранились на удивление хорошо – были найдены фриз, карниз, капители и другие крупные архитектурные элементы. Античные сооружения подвергались разрушению в эпоху Средневековья – мрамор измельчали и использовали для строительных нужд. Гробница Макрина, которая оказалась частью некрополя из четырех захоронений, соседствовала с той, где была устроена печь для обжига извести – это было примерно в XII веке. Памятник спас от окончательного уничтожения разлив Тибра, что протекает в нескольких десятках метров от сооружения. Вода разрушила сам мавзолей, но ил скрыл и защитил его обломки, благодаря чему гробница Макрина сохранилась в хорошем состоянии до нового тысячелетия.
На раскопках гробницы
Макрин: не гладиатор, но фигура, заслуживающая внимания
Тот храм, что был возведен на месте упокоения полководца, считается одним из самых больших погребальных сооружений Рима. Гробница была построена сыном Макрина. Самого же военачальника после того, как мавзолей был найден, называли «гладиатором», что истине не соответствовало: в отличие от героя фильма, Марк Ноний Макрин прожил долгую жизнь (он скончался в 70 лет), прошел по карьерной лестнице до максимальных высот, умер богатым и прославленным человеком. То есть, вернее было бы сказать, что он, вместе со Спартаком и Нарциссом, не в буквальном смысле послужил прототипом, а скорее вдохновил создателей кинокартины на написание образа Максимуса.
Император Марк Аврелий; изображений самого Макрина, по-видимому, не сохранилось
Марк Ноний Макрин родился в начале II века нашей эры в городе Брешиа в Северной Италии. Он начинал свою карьеру при императоре Антонине Пие, став потом советником Марка Аврелия. Макрину доводилось быть сенатором, позже – консулом и проконсулом, он добился множества титулов и привилегий, успешно воевал против германских племен, руководил кампаниями на территории Испании и в Азии.
Участок Фламиниевой дороги
Гробница Макрина была устроена около древней Виа Фламиниа – дороги, построенной еще в 220 году до н.э. (функционирующей, как и многие римские дороги, и в настоящее время). Виа Фламиниа соединила столицу и город Римини на побережье Адриатического моря. Близость Тибра, древняя брусчатка, а также расположенные поблизости от гробницы Макрина другие исторические памятники, включая древнюю виллу – все это подарило итальянцам идею о создании в предместье Рима археологического парка, открытого для всех желающих.
Так, по мнению исследователей, мог выглядеть мавзолей Макрина
Это могло бы стать грандиозным проектом, где найденные недавно развалины приобрели бы свой первоначальный облик: количество и качество найденных фрагментов позволяли точно восстановить гробницу-храм. Но от идеи пришлось отказаться по банальной причине – из-за отсутствия финансирования.
Засыпать землей, чтобы сохранить?
Для реконструкции требовалось несколько миллионов евро, а экономика Италии переживала в те годы не лучшие времена. Проект строительства парка и восстановления археологических памятников пришлось отложить на неопределенный срок. Но этого было недостаточно – ведь и для того, чтобы обеспечивать сохранность найденного, требовались значительные вложения. Мрамор, пролежавший под слоем речного ила несколько веков, стал куда более хрупким после своего извлечения на поверхность, воздействие солнца, влаги, перепадов температур привело бы к разрушению памятника.
Участок раскопок
В 2012 году археологами было принято единственно возможное в той ситуации решение: закопать развалины монумента обратно. Не лучшая перспектива для сохранения найденного – но меньшее из двух зол. Пусть извлеченное из земли не получилось бы с тем же успехом «законсервировать» вновь, зато так у гробницы Макрина было бы больше шансов дождаться настоящей реконструкции. Это было тяжелое решение, но в жизнь его не воплотили - вмешалось мировое сообщество археологов. Была создана петицию о сохранении участка с найденными развалинами мавзолея и поиске вариантов финансирования, и даже Рассел Кроу приложил силы к тому, чтобы отстоять будущее гробницы римского полководца.
Участок в 2021 году (снимок со спутника)
Благодаря поднявшемуся шуму перезахоронения гробницы в 2012 – 2013 годах не произошло. Но территория некрополя не перестала быть закрытой для римлян и туристов, множество экспонатов остаются на прежнем месте. Исследования мавзолея ведутся, была даже создана виртуальная модель этого сооружения. Новые данные позволяют утверждать, что на этом участке древней Виа Фламиния находился один из самых важных в Риме военных некрополей.
Однако до строительства археологического парка дело так и не дошло, а сенсация после обнаружения гробницы и решения ее засыпать давно сошла на нет. Уникальный в своем роде мавзолей вновь ждет своего звездного часа.
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