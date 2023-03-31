Гробница прототипа Максимуса из «Гладиатора»: почему древний некрополь чуть не сровнял

«Такая удача выпадает раз в несколько десятилетий»







Мавзолей Макрина

Фрагменты гробницы сохранились на удивление хорошо

На раскопках гробницы

Макрин: не гладиатор, но фигура, заслуживающая внимания

Император Марк Аврелий; изображений самого Макрина, по-видимому, не сохранилось

Участок Фламиниевой дороги

Так, по мнению исследователей, мог выглядеть мавзолей Макрина

Засыпать землей, чтобы сохранить?

Участок раскопок

Участок в 2021 году (снимок со спутника)