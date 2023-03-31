Реальная история Башни Радости из «Игры престолов» оказалась увлекательней сериала: Замок Сафра

С нами не соскучишься!





В «Игре престолов» юный Нед Старк встречает мечников Таргариена перед впечатляющим замком, который носит не менее впечатляющее название — Башня Радости



В «Игре престолов» юный Нед Старк встречает мечников Таргариена перед впечатляющим замком, который носит не менее впечатляющее название — Башня Радости . Это прекрасное строение настолько фантастически выглядит, что даже с трудом верится, что это не декорация. Тем не менее это реальный замок в Испании, носящий название Сафра (Castillo de Zafra). История этой уникальной по своей архитектуре крепости, ещё более удивительна и увлекательна, чем сюжет фэнтези-саги «Игра престолов».







Замок расположен на скалистом обрыве.

Выглядит замок Сафра как неприступная крепость.

Время, когда возводили замок требовало того, чтобы он был настоящей крепостью.

От замка требовалась не только надёжная защита, в случае осады нужна была возможность занять выгодные позиции для обороны.

Несмотря на весь свой суровый вид снаружи, внутри замок выглядит просто роскошно.

Владелец Сафра потратил больше 30 лет и значительную часть своего состояния на восстановление этого прекрасного замка.

В 20 веке замок полностью пришёл в упадок, его удивительные башни были почти полностью разрушены.

Местность вокруг замка - это пологие луга и песчаники.