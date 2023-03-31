Реальная история Башни Радости из «Игры престолов» оказалась увлекательней сериала: Замок Сафра

В «Игре престолов» юный Нед Старк встречает мечников Таргариена перед впечатляющим замком, который носит не менее впечатляющее название — Башня Радости. Это прекрасное строение настолько фантастически выглядит, что даже с трудом верится, что это не декорация. Тем не менее это реальный замок в Испании, носящий название Сафра (Castillo de Zafra). История этой уникальной по своей архитектуре крепости, ещё более удивительна и увлекательна, чем сюжет фэнтези-саги «Игра престолов».
Вымышленный мир этого, уже успевшего стать культовым, сериала, похож на Европу времён Средневековья. Поэтому в его съёмках используются реальные замки с богатым историческим прошлым. Такие, как замок Сафра.
Замок расположен на скалистом обрыве.
Он стоит на скалистом обрыве горного хребта Кальдерос, на высоте 1400 метров.Это единственное здание на много километров вокруг. Вся местность — это пологие луга и песчаники. Несмотря на свои небольшие размеры, замок вполне способен вместить до 500 человек.
Выглядит замок Сафра как неприступная крепость.
Эта неприступная крепость в скале была сооружена примерно в XII-XIII веках. Тогда она была форпостом на границе между христианскими и мусульманскими землями. Её высокие башни располагаются на крутой массивной скале, а площадку наверху венчает высокая оборонительная стена. Построен замок таким образом, что доступ к нему неудобен даже для живущих в нём.
Следы обитания в этом месте восходят ещё к периодам бронзового и железного веков.
Время, когда возводили замок требовало того, чтобы он был настоящей крепостью.
Вполне возможно, раньше здесь было здание, построенное римлянами в период их господства. Историки располагают сведениями о том, что во времена вестготского королевства в 8 веке какие-то строения тут уже были. Замок перестраивали и достраивали неоднократно. Есть свидетельства того, что мавры строили здесь оборонительные сооружения.
От замка требовалась не только надёжная защита, в случае осады нужна была возможность занять выгодные позиции для обороны.
После завоевания в 1129 году христианскими королевствами Испании, замок стал служить границей между христианами и мусульманами. Замок Сафра , официально носит имя Parador Duque De Feria. Расположен он в местности, называющейся Рута-де-ла-Плата. Тут была раньше старая дорога. Когда-то Сафра был резиденцией герцогов Feria, династия которых являлась одной из самых влиятельных и богатых в Испании.
Столь грозный неприступный фасад замка являл собой олицетворение всех политических перипетий того неспокойного времени. От него требовалась не только надёжная защита его жителей, но и возможность занять выгодные позиции для обороны крепости от неприятеля.
Несмотря на весь свой суровый вид снаружи, внутри замок выглядит просто роскошно.
В замке девять неприступных зубчатых башен. Он столь суров снаружи и удивительно роскошен внутри. Интерьер крепости представляет собой удивительное сочетание нежности и помпезности. Громоздкие сундуки из редкого и дорогого дерева украшены позолотой. Лестницы украшают филигранно резьблённые декоративные элементы, а залы замка - статуи из мрамора и яшмы. Здесь царит роскошь в стиле ренессанс. Добавляет романтики в атмосферу замка готическая часовня.
Ходят слухи, что в замке полно секретных комнат, высеченных в скалах. К сожалению ни одно из этих загадочных помещений пока не обнаружено. Хотя историки склонны верить тому, что это правда. В то время подобные замки поголовно были оснащены секретными подземельями.
Владелец Сафра потратил больше 30 лет и значительную часть своего состояния на восстановление этого прекрасного замка.
У Сафра очень богатая и интересная история. Например, в 13 веке его пытался отвоевать король Кастилии. Армия короля Фернандо не смогла взять штурмом неприступную крепость. Осада замка длилась несколько недель и также оказалась безуспешной. Хозяин — дон Гонсало и король начали переговоры и пришли к обоюдовыгодному соглашению. Дочь дона Гонсало была обещана в жёны брату короля и таким образом, все остались довольны.
В 20 веке замок полностью пришёл в упадок, его удивительные башни были почти полностью разрушены.
Гражданская война в Кастилии опять вызвала борьбу за замок. Он снова стал переходить из рук в руки, от кастильских дворян к арагонским и наоборот. Наконец, в 1469 году Арагон и Кастилия объединились при браке своих детей и замок отошёл к дону Хуану де Омбрадос Мало. Семья дона Хуана владела замком Сафра долгие годы, он переходил по наследству. Династия прекратилась, замок отошёл государству, и постепенно упадок завладевал им.
Башни и здания Сафра были настолько сильно повреждены, практически разрушены, что замок мог просто исчезнуть. В 1971 году его выкупил у государства дон Антонио Санса Поло. Благодаря его усилиям замок отреставрировали полностью и он вновь выглядит как нечто фантастическое. Владелец потратил на это более тридцати лет своей жизни и большую часть своего состояния.
Местность вокруг замка - это пологие луга и песчаники.
Сегодня в замке Сафра проводят экскурсии. Каждый кто желает совершить поездку по территории замка, должен получить разрешение. Единственный выход из замка — это подняться по лестнице вдоль скалы вверх. Он всё также неприступен и невероятно прекрасен.
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