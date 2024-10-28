«Облачный дом» стал неожиданным дополнением к резиденции викторианской эпохи

Типичный дом викторианской эпохи в пригороде Мельбурна прячет за своим чопорным фасадом взрывную пристройку, которая пусть и не вяжется с общей эстетикой, но радует игривым настроением и яркими цветами. Удивительное творение архитектурной студии McBride Charles Ryan, получившее говорящее название «Облачный дом», является поистине уникальным объектом в котором ценится солнечный свет при максимальном уединении.
За фасадом старинного здания спрятан фееричный «Облачный дом» (Мельбурн, Австралия). | Фото: lunchboxarchitect.com.
Современное расширение жилого пространства имеет форму облака (проект Cloud House). Фото: freshpalace.com.
Когда речь заходит о расширении жилого пространства на приусадебном участке, необязательно следовать эстетики основного строения особенно, если ему уже сотня лет. И пусть старинные дома излучают надежность, летний или гостевой дом может стать взрывным дополнением к классическому консерватизму. Именно такого мнения придерживаются креативные специалисты австралийской студии McBride Charles Ryan, которые берутся за самые неожиданные проекты, призванные оживить задний двор и стать оригинальным жилым пространством, радующим яркими красками и фантастическими формами. Недавно завершенный проект расширения полезной площади старинного викторианского здания является ярким примером неожиданных архитектурных решений способных растормошить чопорное постоянство исторического района пригорода Мельбурна.
Летний домик построен по всем нормам и правилам застройки пригорода Мельбурна (Cloud House). | Фото: theinspirationgrid.com.
Но это совсем не означает, что здание должно иметь традиционные формы (Cloud House). | Фото: theinspirationgrid.com.
Правда, увидеть летний домик, напоминающий облако (отсюда и название Cloud House, что в переводе означает «Облачный дом»), прохожим не удастся, ну, разве только ближайшим соседям, у которых он может вызвать лишь зависть. А все потому, что примечателен он не только своей формой, которая, кстати, была выбрана не столько ради создания вау-эффекта. По сведениям редакции Novate.ru, его размеры, высота и отступы от границ соседних участков в полной мере соответствуют строительным нормам, которые в Мельбурне являются важным элементом городского планирования, используемого для минимизации влияния новой застройки на соседей. Это важно в ближайших пригородах столицы австралийского штата Виктория, где особо ценится естественное освещение и конфиденциальность личной жизни.
Структура «Облачного дома» – яркий пример современной интерпретации сводчатой конструкции зданий. | Фото: theinspirationgrid.com.
Фасадная часть Cloud House покрыта гофрированной оцинкованной сталью.
Если соблюдаются все правила застройки, то власти лишь приветствуют разумное и функциональное заполнение доступного пространства, способствующего улучшению качества жизни и отдыха горожан, страдающих от постоянного уплотнения. Именно это и заставило архитекторов McBride Charles Ryan приложить максимум усилий, чтобы создать комфортную зону отдыха и дополнительную жилую площадь для гостей несмотря на то, что расположение структуры было возможно лишь в одном положении – с юга на север. Учитывая климат региона, это не совсем удачное направление при проектировании пассивного жилища, но на небольшом участке заднего двора изменить его не представлялось возможным.
Бетонная оболочка образует крытую террасу, спасающую от прямых солнечных лучей (Cloud House, Мельбурн). | Фото: lunchboxarchitect.com.
Чтобы свести на нет влияние прямых солнечных лучей, но при этом не мешать проникновению тепла, с южной стороны предусмотрен козырек, плавно переходящий в ограждение для зоны отдыха на свежем воздухе (благо позволяет цилиндрическая форма «облачных» выступов, являющихся и крышей, и стенами домика). С северной стороны также имеются окна, которые в полной мере наполняют жилище естественным светом. Боковые и верхние части полуцилиндрической формы пусть и находятся недалеко от основного здания, но оно не перекрывает путь световому потоку. Помимо рационального использования солнечного света энергоэффективности поспособствовало и основательное утепление, и толщина бетонной оболочки, и покрытие фасада гофрированным оцинкованным металлом, обладающим высокими отражающими свойствами. Устойчивости и пассивности жилища также поспособствовала отделка натуральным деревом и предусмотренная система перекрестной вентиляции.
Натуральное дерево создает приятную расслабляющую атмосферу (Cloud House, Мельбурн).
Особенности проектирования и строительства: Чтобы спроектировать и изготовить округлые элементы «Облачного дома», специалисты студии прибегли к программным средствам, способным высчитать полуокружности цилиндрического свода, которые составляют основу его конструкции. Для отливки элементов оболочки использовали возможности числового программного управления при создании форм, позволивших изготовить бетонные детали нужной формы и размера. Все эти процессы происходили на производстве, а затем доставлялись на подготовленную заранее бетонную платформу и закреплялись в нужном порядке. Затем происходила отделка фасадной и внутренней части структуры, а также подводились необходимые инженерные коммуникации.
Коридор соединил старинное здание с «Облачным домом». | Фото: archdaily.com.br.
Яркий мебельный модуль помог разделить пространство на 4 функциональных зоны (Cloud House, Мельбурн). | Фото: lunchboxarchitect.com.
Интересным стало и распределение жилых площадей. Поскольку цилиндрическая оболочка является самонесущей конструкцией, установка опорных стен или колонн не потребовалась. Для разделения пространства на необходимые для комфортной жизни и отдыха зоны проектом не были предусмотрены перегородки. Их заменил многофункциональный модуль, изготовленный из дерева.
В модуле спрятана кухня и ванная комната (Cloud House, Мельбурн). | Фото: freshpalace.com.
Зона столовой в «Облачном доме». | Фото: archdaily.com.br.
Установленный сразу у входа в «Облачный дом», он является своеобразным порталом между старинным домом и инновационной пристройкой, в которую можно попасть по пристроенному коридору. Его яркий ковер с цветочным принтом намекает на неожиданный сюрприз, который ждет в нескольких шагах. Из этого коридора обитатели и гости попадают в модуль красного цвета, который вмещает санузел и прекрасно оборудованную кухню (хотя имеется еще одна дополнительная дверь, ведущая сразу во двор). При этом верхняя часть мебельного блока легко превращается в спальню или более уеденную зону отдыха, чем основная гостиная, соседствующая со столовой.
На заднем дворе имеется бассейн и обустроена зона отдыха (Cloud House, Мельбурн). | Фото: archdaily.com.br.
Поскольку это пространство предназначено больше для приема гостей и отдыха в кругу семьи, то и стол имеет соответствующие размеры, а функции санузла ограничены душевой, туалетом и раковиной. На кухне же имеется все необходимое для приготовления кулинарных изысков при организации семейных застолий или дружеских вечеринок, которые, кстати, можно провести на крытой террасе или возле бассейна. Его никак нельзя считать излишеством, поскольку в этом регионе в летнюю пору преобладает жаркий засушливый климат. Так что наличие обширного водоема позволяет прекрасно отдохнуть от изнурительной жары, а также поддерживать комфортный микроклимат на террасе и в самом «Облачном доме», экономя на кондиционировании воздуха.
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