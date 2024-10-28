С нами не соску...
С широко открытыми глазами: 9 лайфхаков для быстрого засыпания


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

В ритме современного города, где слово «стресс» давно стало синонимом слова «жизнь», всё больше людей страдают от инсомнии и нарушений сна. Скорее всего, и вы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда никак не могли заснуть. Даже, если чувствовали себя уставшим и физически измотанным, словно шахтёр после смены. А осознание того, что до сигнала будильника и начала нового рабочего дня остались считанные часы, ну никак не способствует расслаблению. Для всех полуночников мы подготовили подборку простых лайфхаков, которые помогают миллионам людей сомкнуть глаза и видеть сны.
Ну что, пора «баиньки»?

9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Если вы уже долго ворочаетесь в постели, считаете овец или расходы за текущий месяц, а сон всё не идёт, попробуйте хоть один из этих советов. А лучше сразу несколько.

1. Почитайте книгу


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Да, прямо в кровати. Даже, если родители в детстве запрещали читать лёжа. Главное, использовать не электронный девайс, который постоянно стимулирует ваше визуальное восприятие и не даёт мозгу расслабиться, а именно старую-добрую книгу в переплёте. Чтение действительно расслабляет вашу нервную систему, особенно в сравнении с хаотичным брожением в интернете или социальных сетях. Так что в сон начнёт клонить уже через несколько страниц. И не удивляйтесь, если проснётесь с книжкой в обнимку.

2. Ложитесь спать в одно и то же время


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Режим – штука вообще полезная. А засыпание в чётко определенный промежуток времени быстро становится привычкой и закрепляется на уровне физиологии. В среднем человеку понадобится 10 дней, чтобы начать непроизвольно зевать и медленно моргать, когда часы подскажут, что пора в кровать.

3. Кушайте


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Нет, лучше не в постели и не прямо перед сном.
Но разнообразив свой дневной рацион фруктами, рыбой и мясом индейки, вы гарантировано улучшите качество своего сна, если верить учёным. А всё благодаря потреблению большего количества магния и калия, которые помогают стабилизировать биоритмы и фазы сна соответственно.

4. Никакого кофе после 3 часов дня


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Согласно американским исследованиям, если вы встаёте рано, то именно до 15:00 кофеин будет бодрить и поможет проснуться, а после превращается во врага хорошего сна. Дело в том, что кофеин способен задерживаться в организме до 12 часов. И всё еще выполнять свою прямую функцию. Конечно, всё индивидуально. Но, возможно, в вашей бессоннице виновата вечерняя чашка кофе?

5. Охладите комнату


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Не можете заснуть? Включите ненадолго кондиционер в режиме охлаждения. В комнате должно быть прохладно, но не холодно. Когда мы засыпаем, температура тела падает. Так что, попробовав немного обдурить нервную систему подобным трюком, вам с большой вероятностью захочется закрыть глаза и погрузиться в сон.

6. Йога


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Всё просто: небольшая растяжка и глубокое дыхание помогут телу расслабиться. А вот от активных движений или вечерних тренировок лучше отказаться.

7. Медитация


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Принцип практически тот же: глубокое и равномерное «спящее» дыхание + возможность отогнать навязчивые или тревожные мысли. Во многих случаях именно они не дают вам уснуть.

8. Отложите телефон и компьютер подальше


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Когда долго не можешь уснуть, руки могут невольно потянуться к любимому гаджету. Всё равно, делать нечего. Новости, лайки и чужие фотографии никак не помогут вам задремать. Более того: визуальная информация в сочетании с контрастным светом дисплея будут постоянно раздражать нервную систему. Так что о сне можно будет забыть еще на несколько часов.

9. Встаньте и плотно задёрните шторы


9 лайфхаков для быстрого засыпания

9 лайфхаков для быстрого засыпания

 

Даже, если снаружи темно, а ближайшей фонарь на соседней улице, даже мелкие источники света, вроде соседских окон, могут быть причиной трудностей с засыпанием. Специалисты рекомендуют приобрести для спальни чёрные непроницаемые шторы. Выглядит мрачновато, зато на качества сна влияют лучшим образом.

источник

