Глянцевая или матовая: какую сторону фольги нужно использовать для запекания

Задумывались ли вы, почему одна поверхность фольги - матовая, а другая - глянцевая? Вы удивитесь, но оттого, как обернете блюдо, будет зависеть его кулинарный результат. Неспроста во многих рецептах прописывают какую именно сторону фольги нужно использовать для запекания.

В этой статье мы приоткроем один из секретов кулинарии и поделимся полезными лайфхаками.

1. Зачем использовать фольгу?

Фольга делает блюдо нежным и ароматным

Фольга - это своего рода металлическая «бумага», которая изготавливается методом горячего, а затем холодного проката. Материал устойчив к повышенным температурам, быстро нагревается, аккумулирует и сохраняет тепло в течение долгого времени, безопасен для здоровья и гипоаллергенен.

Многие мясные, рыбные, мучные и овощные блюда часто запекаются в фольге. Такой способ приготовления прост и удобен, поскольку не нужно постоянно переворачивать или помешивать будущий кулинарный шедевр. Чаще всего продукты заворачивают в фольгу по бокам, оставляя открытой центральную часть, или сооружают из материала плотно закрытые «пакетики». После приготовления достаточно снять материал с противня без необходимости отскабливать жировые остатки.

Процесс изготовления фольги

Фольга накапливает и удерживает тепло внутри своей «оболочки», она сохраняет высокие температурно-влажностные показатели, что способствует равномерному прогреванию блюда.

Обернутые в металлическую бумагу продукты томятся в собственном соку. В результате получается нежное и ароматное кушанье. Такая технология особа любима среди приверженцев правильного питания. В процессе запекания продукты сохраняют свои полезные свойства и пищевую ценность, поэтому блюда получаются диетическими.

2. Яблоко раздора

У фольги есть матовая и глянцевая сторона

Многие даже не замечают, но у фольги есть глянцевая и матовая сторона. Такая особенность получается за счет процесса изготовления. Металлические листы раскатывают специальными валиками до состояния тонкой пленки. Сторона, которая непосредственно соприкасается с устройством, получается блестящей. Таким образом, матовая поверхность поглощает инфракрасное излучение, а глянцевая - отражает.

Существует несколько довольно полярных мнений на счет того, какой стороной правильно запекать продукты и есть ли вообще разница.

1. Если использовать фольгу глянцевой поверхностью внутрь, а матовой наружу, то температура внутри свертка будет очень высокой.

Мучные изделия хорошо пропекаются на фольге и не пристают

2. Матовая сторона отличается повышенным сцеплением с продуктами. Именно поэтому лучше выкладывать блюдо на блестящую поверхность, чтобы ничего не прилипало.

3. Глянцевая сторона, находящаяся снаружи, отражает излишнее тепло. Благодаря этому блюдо не перегревается и не пересушивается.

4. Стоит выкладывать блюдо на шероховатую сторону, поскольку она обработана антипригарным покрытием.

5. Запекать можно на любой стороне, отличия незначительны.

3. Где же истина?

На глянцевой стороне блюда готовятся быстрее

Принципиальной разницы в выборе стороны нет. Тем не менее, многие кулинары используют небольшие лайфхаки для тех или иных блюд.

1. Рыбные и мясные кушанья приготовятся быстрее, если выложить их на блестящую поверхность.

2. Жирные продукты запекают на матовой стороне, а нежирные и сухие - на глянцевой.

3. Целую куриную тушку лучше поместить на гладкую поверхность. А вот концы крылышек и ножек стоит обернуть шершавой стороной внутрь, чтобы они не подгорели.

Овощные блюда лучше размещать на матовой поверхности

4. Фруктово-овощные блюда рекомендуют размещать на матовой поверхности. Так они сохраняют наибольшее количество полезных микроэлементов и витаминов.

5. Противень следует застилать шершавой стороной вниз. Выпечка получится более пышной и пропеченной на блестящей поверхности.

6. Чтобы ускорить процесс приготовления блюда, накройте его шероховатой стороной вверх.

7. Если у вас в арсенале фольга с антипригарным слоем, выкладывайте продукты на сторону non-stick.

4. Рекомендации по использованию фольги

Если хотите, чтобы блюдо приобрело хрустящую корочку, раскройте его за 10-15 минут до готовности

1. Заворачивайте блюдо так, чтобы вы с легкостью могли его раскрыть и проверить степень готовности.

2. Не стоит прокалывать материал. В противном случае начнет испаряться много жидкости и ваш шедевр получится сухим и жестковатым.

3. Чтобы на блюде образовалась хрустящая золотистая корочка, за 10-15 минут до окончания приготовления отверните края фольги и продолжайте запекание.

Крупные продукты заворачивайте отдельно

4. Подбирайте фольгу с толщиной не менее 11 мкм. Если у вас тонкий материал, заверните блюдо в несколько слоев.

5. Крупные овощи и фрукты заворачивайте отдельно друг от друга.

6. Подогревать или готовить в микроволновой печи лакомства в фольге категорически запрещено.

На какой стороне запекать блюдо - не принципиально

Однозначного ответа на вопрос: «Какая же сторона правильная?» нет. Это зависит от продуктов, из которых вы готовите, и индивидуальных предпочтений. Экспериментируйте и находите свою удобную сторону.

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