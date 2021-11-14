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10 крутых кухонных островов, которые выполняют сразу несколько функций

10 крутых кухонных островов, которые выполняют сразу несколько функций

Многие отказываются от кухонного острова, считая эту затею нецелесообразной. На самом же деле такой предмет мебели способен здорово сэкономить пространство и сделать его более функциональным. Какими могут быть кухонные острова, и как они способны изменить интерьер?

10 крутых кухонных островов, которые выполняют сразу несколько функций

С выдвижной вытяжкой и варочной панелью

 

С выдвижной вытяжкой и варочной панелью

 

С выдвижной вытяжкой и варочной панелью

 

Чтобы немного разгрузить пространство и освободить его для зоны отдыха, разумно использовать на кухне остров со встроенной варочной панелью. Для маленького пространства лучше выбирать варианты в стиле хай-тэк. Неплохо, если остров будет оснащён компактной вытяжкой, которая выдвигается из него вертикально.

Книжная полка

 

Книжная полка в кухонном острове

 

Книжная полка в кухонном острове

 

У некоторых хозяек столько кулинарных книг, что их очень сложно разместить на навесных полках. Да и не всегда есть возможность повесить таковые в небольшой кухне. Тут на помощь придёт кухонный остров, куда вместится приличное количество книг.

 

Хранение в кухонном острове

 

Хранение в кухонном острове

 

Система хранения для кухонной утвари

 

Система хранения для кухонной утвари

 

Система хранения для кухонной утвари

 

Кухонный остров удобен тем, что может выполнять роль рабочей поверхности. Помимо этого, в него удобно прятать тарелки, кастрюли, сковороды и другую кухонную утварь.

И не обязательно, чтобы остров был полностью закрытый. Открытые варианты делают пространство визуально более визуальным и просторным, не загромождая его.

Зона столовой

 

Зона столовой

 

Зона столовой

 

Как организовать зону столовой в кухне? Очень просто! Для этого также понадобится кухонный остров. Он может быть узким, но длинным или же квадратным и вмещать в себе ещё систему хранения или встроенную бытовую технику.

 

Стильное решение

 

Стильное решение

 

Компактный холодильник

 

Компактный холодильник в кухонном острове

 

Компактный холодильник в кухонном острове

 

Часто перед владельцами небольших кухонь стоит вопрос – куда поставить холодильник. Большинство моделей хладотехники громоздкие и совершенно не вписываются в малые интерьеры. Но можно оборудовать холодильник прямо в кухонном острове. Это здорово сэкономит место в небольшом помещении.

 

Холодильник, встроенный в кухонный остров

 

Холодильник, встроенный в кухонный остров

 

Убежище для микроволновки

 

Убежище для микроволновки

 

Убежище для микроволновки

 

Ещё один предмет, без которого на кухне порой не обойтись – микроволновая печь. Но она часто портит интерьерную картину и для неё нужно найти отдельное место. Кухонный остров отлично подойдёт на роль убежища для микроволновки.

 

Микроволновка в кухонном острове

 

Микроволновка в кухонном острове

 

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