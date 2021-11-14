10 крутых кухонных островов, которые выполняют сразу несколько функций

Многие отказываются от кухонного острова, считая эту затею нецелесообразной. На самом же деле такой предмет мебели способен здорово сэкономить пространство и сделать его более функциональным. Какими могут быть кухонные острова, и как они способны изменить интерьер?

С выдвижной вытяжкой и варочной панелью

С выдвижной вытяжкой и варочной панелью

Чтобы немного разгрузить пространство и освободить его для зоны отдыха, разумно использовать на кухне остров со встроенной варочной панелью. Для маленького пространства лучше выбирать варианты в стиле хай-тэк. Неплохо, если остров будет оснащён компактной вытяжкой, которая выдвигается из него вертикально.

Книжная полка

Книжная полка в кухонном острове

У некоторых хозяек столько кулинарных книг, что их очень сложно разместить на навесных полках. Да и не всегда есть возможность повесить таковые в небольшой кухне. Тут на помощь придёт кухонный остров, куда вместится приличное количество книг.

Хранение в кухонном острове

Система хранения для кухонной утвари

Система хранения для кухонной утвари

Кухонный остров удобен тем, что может выполнять роль рабочей поверхности. Помимо этого, в него удобно прятать тарелки, кастрюли, сковороды и другую кухонную утварь.

Зона столовой

И не обязательно, чтобы остров был полностью закрытый. Открытые варианты делают пространство визуально более визуальным и просторным, не загромождая его.

Зона столовой

Как организовать зону столовой в кухне? Очень просто! Для этого также понадобится кухонный остров. Он может быть узким, но длинным или же квадратным и вмещать в себе ещё систему хранения или встроенную бытовую технику.

Стильное решение

Компактный холодильник

Компактный холодильник в кухонном острове

Часто перед владельцами небольших кухонь стоит вопрос – куда поставить холодильник. Большинство моделей хладотехники громоздкие и совершенно не вписываются в малые интерьеры. Но можно оборудовать холодильник прямо в кухонном острове. Это здорово сэкономит место в небольшом помещении.

Холодильник, встроенный в кухонный остров

Убежище для микроволновки

Убежище для микроволновки

Ещё один предмет, без которого на кухне порой не обойтись – микроволновая печь. Но она часто портит интерьерную картину и для неё нужно найти отдельное место. Кухонный остров отлично подойдёт на роль убежища для микроволновки.

Микроволновка в кухонном острове