Советские фарцовщики — акулы рынка СССР

Фарцовщики в СССР были практически культовыми людьми. Фарцовкой в своё время занимались известный бизнесмен Тиньков и продюсер Айзеншпис. За «фарцу» можно было легко сесть в тюрьму или даже быть приговорённым к смертной казни.

Серьёзный бизнес



Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»



Гостиничная система фарцовки

Жаргон фарцовщика