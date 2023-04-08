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Способ выращивания помидоров без грядок

Для того чтобы экономить время и силы, и при этом получать богатый урожай, современные садоводы и огородники отказываются от выращивания различных овощных культур на обычных грядках.

Благо, на сегодняшний день придумано огромное количество способов выращивания помидоров, огурцов, кабачков, болгарского перца и других овощей. Огромное разнообразие нестандартных способов выращивания есть у томатов, для которых подходит рост в перевернутом виде, без земли, в подвесных кашпо с минимальным количеством грунта, в пластиковых бутылках и на шпалерах.
Если вы давно находитесь в поиске оригинального способа выращивания помидоров, тогда эта подборка идей будет незаменима для вас.








































































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Помидорывыращивание

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