Gочему в XII веке до н.э. человеческая цивилизация была отброшена на столетия назад

Историки и археологи знают, что на рубеже примерно XIII-XII веков до н. э. прогресс всей человеческой цивилизации был внезапно не просто приостановлен, но и отброшен назад на несколько сотен лет. Специалисты, которые заняты изучением тех временных эпох, постепенно суммируя все открытия, начинают осознавать уровень развития тогдашних цивилизаций. С их технологиями и достижениями, которые вызывают уважение.
Что человечество имело и потеряло
Археологические находки в северной Африке, Средиземноморье и на Ближнем Востоке, которые относятся к периоду XIII-XII веков до нашей эры, указывают на то, что существовавшие в те времена цивилизации были очень развиты. Так, на Крите царь жил в 5-этажном дворце, который имел водопровод, канализацию, а также сложную систему отопления помещений с помощью очагов. В Вавилоне на территории современного Ирака обычным делом были туалеты со смывом и колесные уличные такси.
Великий зиккурат в Уре. Памятник шумерской архитектуры бронзового века / Фото: etc.worldhistory.org
В Хаттусе (нынешняя Турция) в ту эпоху был центр ткацкой промышленности. Археологи обнаружили здесь множество станков ткачей, а также весьма крупные библиотеки из глиняных табличек, которые являлись самыми полными каталогами изделий этих ремесленников. В древних Тиринфе и Микенах (Греция) возведенные строителями городские стены толщиной в некоторых местах до 45 метров были бы неприступными даже для современных ракет и артиллерии.
Во всех регионах археологи находят множество других доказательств тогдашнего прогресса человечества. Это и каменные храмы высотой в 25-30 метров, и обычная для городов той эпохи застройка в 3 и более уровней, и сложная с точки зрения инженерии ирригационная система, которая давала воду не только для полива, но и для бассейнов в домах зажиточных граждан. В какой-то момент все это внезапно было разрушено и отброшено на столетия.
Ворота столицы Хеттского царства города Хаттуса / Фото: press.princeton.edu
В результате непонятной катастрофы Средиземноморью понадобилось почти полвека, чтобы там наступили «темные времена», Египет существенно был ослаблен, пало несокрушимое царство Хеттов, а Греция откатилась почти в каменный век. Торговля во всем регионе, также, как и число жителей, резко сократились. И главное – все цивилизации той эпохи утратили письменность.
Что же произошло в ту пору на Земле? Что послужило причиной такого резкого упадка человечества? У историков, археологов и антропологов есть несколько теорий, объясняющих этот крах бронзового века. Причем не исключено, что эти события могли даже быть наложены друг на друга.
Виной всему «народы моря»?
Одна из весьма популярных теорий того, что же случилось с цивилизацией бронзового века – это внезапное массированное наступление так называемых «народов моря». Однако и это событие трактуется историками в двух ипостасях. Одни считают, что цивилизации той поры были уничтожены иноземными варварами. В то время, как другие исследователи склоняются к версии, что на развитые государства напали их более отсталые соседние народы.
Миграции, вторжения и разрушения в конце бронзового века / Фото: was.media.com
Археологи и историки до сих пор не могут дать ответ на вопрос, кто же разрушил Микены и Тиринф. Ведь во время нескольких десятков раскопок исследователи так и не смогли найти никаких артефактов или элементов оружия, которые бы принадлежали какому-либо другому народу, а не местным защитникам. Однако гипотеза о гражданской войне является абсолютно несостоятельной ввиду практически одновременного, и, главное, тотального разрушения нескольких десятков крупных городов.
Анализируя данные факты ученые считают, что все это было результатом вторжения из вне некой военной коалиции. Которая численно значительно превосходила население всего региона, а также не имела к нему и его культуре никакой жалости и сострадания. В те времена такой внешней силой могли быть только упоминаемые в древнеегипетских иероглифических манускриптах «народы моря». Хотя ученые до сих пор не могут точно указать этническое происхождение этих народов и племен.
Средиземноморское племя бронзового века / Фото: humanjourney.us
Древние египтяне в своих записях оставили разные названия «народов моря» – ахейцы, гараманты, дануны, луки, тевкры, тирсены, турша, фригийцы, филистимляне, чаккаль, шакалеша, шерданы. Исследователи полагают, что все эти племена и народы пришли либо с Малой Азии (современная Турция), либо же с северной части Балканского полуострова. Отдельные специалисты считают, что этими «вынужденными кочевниками» были участники Троянской войны, которые после разорения их земель двинулись в поисках нового ареала для жизни. Вместе со всем своим «скарбом»: семьями, животными, хозяйственными имуществом и конечно же оружием.
На древних барельефах изображена эта миграция «народов моря» – множество телег с женщинами и детьми, каждую из которых тянула четверка волов. Рядом с этой волной, двигающейся по берегу, по морю шел огромный флот. «Народы моря» полностью разбили армии хеттов, стерли с лица земли сирийское побережье и сумели дойти до границ Финикии (нынешнего Ливана). Здесь вторжение было остановлено пограничными крепостями и армиями египетского фараона Рамзеса III.
Сцена cо стены погребального храма Рамзеса III, показывающая египетскую кампанию против «народов моря», 1200–1150 годы до нашей эры / Фото: history.com
Но для правителя Египта эта война против варваров выдалась отнюдь не легкой прогулкой. Войска фараона сражались как на суше, так и на море. Потери египтян были более чем существенными. Несмотря на то, что армии Рамзеса III вышли победителями из той войны – Египту пришлось пойти на существенные уступки для побежденных. Например, разрешить им обосноваться прямо у тогдашних границ царства.
Неизвестные военные технологии
На стыке XIII-XII веков до н. э. произошла настоящая эволюция в металлообработке – литье стремительно стало вытеснять ковку. Люди научились делать новые образцы оружия. Причем производство это благодаря тому же литью стало более простым, и в то же время масштабным.
В бронзовом веке литье металла стало вытеснять ковку / Фото: abroadintheyard.com
В литейных мастерских массово делали бронзовые (а немногим позже и металлические) наконечники для стрел, дротиков и копий. Это в свою очередь спровоцировало появление массовых пехотных войск.
Если раньше на поле боя полностью царили колесницы аристократов, которые могли топтать врагов лошадьми, или же разрубать их прикрепленными к колесам серпами, то теперь пехота стала настоящей «царицей полей».
Колесница и воины хеттов / Фото: resilience.org
Пешие бедняки или простолюдины еще на расстоянии сначала поливали колесницы дождем из дротиков или стрел, а позже закрывались от напора лошадей за частоколом из длинных копий. Так случился перелом в ведении военных действий. И именно таким образом было уничтожено на поле брани славящееся своими непобедимыми боевыми колесницами королевство хеттов.
Всемирный упадок торговли
Любые глобальные конфликты ведут к тому, что все отлаженные десятилетиями торговые связи в один момент рушатся. Именно это по мнению многих исследователей и могло стать ключевым фактором в «кризисе бронзового века». Сопутствующие материалы для производства ярких тканей – красители, остались далеко от самих мастеров. Торговые флоты сожжены завоевателями, караваны разграблены и уничтожены.
Коллапс бронзового века / Фото: etc.worldhistory.org
Некогда всемогущественный Вавилон сохраняет контроль лишь за территориями на выстрел стрелой из лука от своих стен и башен. Никому больше не нужны таблички из глины с нанесенными на них письменами учета товаров, которых больше никто и ниоткуда не привозит. Письменность забывается из-за ее практической ненадобности.
Многие из ремесел, которые были ключевыми в плане экспорта, приходят в упадок. Спустя пару поколений в быт возвращаются ножи из «вулканического стекла» – обсидиана. Никто уже не может починить сломавшееся водяное колесо в системе ирригации. Умение читать надписи на глиняных табличках из всего населения Земли остается лишь у нескольких сотен жрецов.
Всему виной природные катастрофы?
Средиземноморье, так же, как и Ближний Восток, являются весьма сейсмоактивными регионами планеты. Вполне возможно, что в бронзовом веке случилась чреда природных катаклизмов, которые и стали причиной последующих глобальных изменений в человеческом обществе. Семибалльное землетрясение с эпицентром в Средиземном море в те годы могло стать причиной цунами, которое способно было уничтожить торговые флоты и разрушить множество глиняных построек той эпохи.
Руины Угарита / Фото: worldhistory.org
Именно такие разрушения были зафиксированы на раскопках древнего города-государства Угарит на территории современной Сирии. Согласно гипотезам подобная природная катастрофа вполне могла описываться в Библии и как Всемирный потоп, и как переход иудеев по дну Красного моря после того, как его воды расступились перед «избранным народом».
Еще одной причиной массовой миграции населения с вторжением на территории соседних государств в бронзовом веке могла стать засуха. Эту теорию подтверждают, как современные климатологи, так и древнегреческие пергаменты. В них, кроме прочего, говорится о сильнейшей засухе, которая произошла в регионе после окончания Троянской войны и длилась несколько лет. Эта причина могла стать ключевой в начале миграции «народов моря» и одновременным ослаблением сил их противников.
А может все вместе?
Большинство ученых выдвигают предположение, что коллапс бронзового века был явлением довольно сложным. А, значит, описать его какой-то одной причиной вряд ли будет правильно. Вполне возможно, что все они произошли друг за другом за короткий промежуток времени – 30-50 лет. Цунами и землетрясения вполне могли разрушить торговлю, а небывалая длительная засуха подтолкнуть племена переселиться на более подходящие для жизни земли.
Катастрофа бронзового века / Фото: researchgate.net
В результате этого большие города и центры торговли потеряли свою силу и значимость. Недавно еще могущественные, а теперь ослабленные государства пали под натиском хорошо вооруженных численных армий варваров-пехотинцев. А так, как в ту эпоху вся культура и цивилизация была сосредоточена в больших центрах – городах-государствах, то после их падения уже некому было восстановить их. Деревенские «темные жители» не смогли бы этого сделать.
Результатом тысячелетнего развития и эволюции человеческой цивилизации к бронзовому веку стало полное падение ее за каких-то 50-70 лет. Технологии и умения были утрачены на века. И отнюдь не все из них впоследствии были восстановлены или воссозданы заново.
Останки величия шумерской цивилизации / Фото: twitter.com
Если же верить теории, что подобных коллапсов в истории человечества было несколько, и они имеют свойство цикличности – где гарантии того, что современная цивилизация не стоит на пороге одного из них. А может даже уже подняла ногу, чтобы сделать этот шаг в «далекое назад».
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