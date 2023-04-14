Золотой мусор, подарок из прошлого и другие сокровища, которые были найдены в весьма странных местах

Обычно, когда речь заходит о поиске спрятанных сокровищ, сразу представляются обломки огромных кораблей на дне океана или исследователи, которые наконец обнаружили легендарный золотой город Эльдорадо. Оказывается, даже обычные люди могут найти несметные сокровища практически в любой точке мира, причем буквально «под ногами», в самых обыденных местах.
1. Золотой мусор
Золото, много золота...
Жизнь у уборщика почти никогда не бывает легкой, и выбрав подобную карьеру, вряд ли станешь миллионером. Но для одного санитарного работника в Южной Корее чей-то мусор стал настоящим сокровищем. В апреле 2018 года уборщик в международном аэропорту Инчхон менял мешок в мусорном баке и обнаружил на его дне золотые слитки, завернутые в газету. Они стоили 70 миллионов вон или 64 807 долларов США. Этот сотрудник (пожелавший остаться анонимным) сдал находку полиции, поскольку подозревал, что золотые слитки, скорее всего, связаны с каким-то преступлением.
В Южной Корее существует закон, который гласит, что любой, кто сдает найденный предмет в полицию, имеет право получить его назад, если в течение шести месяцев не найдется хозяина этой вещи. Существует также акт, который гласит, что даже если первоначальный владелец пришел бы за своими золотыми слитками, уборщик все равно получил бы от 5 до 20% от общей стоимости в качестве награды.
2. Всегда перепроверяй
У семьи Серезо был очень непростой период жизни, связанный с целой серией трагедий. В 2012 году умерла их 14-летняя дочь Саванна Серезо, а в 2015 году семья потеряла свой дом из-за долгов. Большинство людей, которые покупают лотерейные билеты, с нетерпением ждут результатов розыгрыша, но Рикардо Серезо просто покупал лотерейные билеты каждую неделю по привычке, при этом не проверяя номера.
Лоттерейный билет на 4,5 миллиона зелёных.
Перед смертью Саванна подарила родителям красивую коробку с печеньем. Рикардо хранил ее в память о своей дочери, поэтому он держал все свои лотерейные билеты и другие ценности в этой коробке. После того, как за несколько месяцев накопилась целая куча билетов, жена Серезо пригрозила выбросить их, если муж не приберется. После этого Рикардо отвез все билеты на свою местную заправку, чтобы работник проверил их по Интернету. Оказалось, что по одному из билетов мужчина выиграл 4,85 миллиона долларов.
3. Уникальный вкус дорогого стоит
Иногда, когда смотришь в музее на экспонаты, думаешь: «как ЭТО могли выставить и назвать искусством». Бен Николсон — как раз один из подобных художников, работы которого понимают далеко не все. В своих самых известных работах он просто рисовал блоки разных цветов, а иногда писал пейзажи и делал скульптуры. В 2015 году женщина по имени Джо Хэвен случайно увидела в магазине картину с изображением лошадей, оленей и домов.
Музеи мира Август. Бен Николсон
Несмотря на то, что картина выглядела так, будто ее нарисовал школьник в MS Paint, Хэвен узнала «почерк» английского художника Бена Николсона, потому что ее мать была преподавателем изобразительного искусства. Учитывая, что у Хэвен был довольно странный вкус, она приобрела картину для себя, не зная, что она чего-то стоит. Когда женщина вернулась домой, она была шокирована, узнав, что произведение весьма ценное. В конце концов она продала полотно за 4 200 фунтов (5 691 долларов) на аукционе и передала 10% этой суммы в благотворительный магазин в Суиндоне, где она первоначально приобрела его.
4. Между страницами
В 2012 году мужчина по имени Карлос отправился в местный центр обмена книгами в Мальборо. Программа позволяла местным жителям приносить свои старые книги, и выбирать новые на равнозначную сумму. Когда Карлос сел в свою машину со стопкой книг, он раскрыл одну, чтобы пролистать страницы. Он был потрясен, увидев, что внутри в страницах была вырезано углубление, а в нем лежали 20 000 долларов и другие ценности. Вместо того, чтобы промолчать об этом, он попытался выяснить, кто был первоначальным владельцем, однако книга не была подписана.
Карлос связался с местными СМИ, сказав, что если настоящий владелец отправит ему электронное письмо, он вернет книгу обратно. Просто нужно было сказать название книги, приблизительную сумму денег внутри и перечень других ценностей. О продолжении истории ничего не известно.
5. На дне морском
Однажды у рыбака, живущего на острове Палаван на Филиппинах, якорь его лодки зацепился за что-то на дне. Он нырнул под воду, чтобы проверить, что случилось, и обнаружил самого большого моллюска, которого он когда-либо видел. Рыбак вскрыл створки раковины, надеясь найти жемчужину, которую сможет продать ювелиру. Но вместо обычного шарика жемчуга он обнаружил внутри огромный белый ком весом 34 килограмма. Это было не похоже ни на что, виденное ранее.
Ну очень большая жемчужина.
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Поскольку это явно не было похоже на обычную жемчужину, которую можно использовать в ожерелье, рыбак решил, что его находка бесполезная и просто спрятал ее под кроватью на удачу.
Тетя рыбака Эйлин Синтия Маггэй-Амурао, которая работала в туристической компании на острове Палаван, как раз искала способы привлечения большего количества туристов. Ее племянник подумал, что его странная находка могла бы стать интересным экспонатом и принес гигантскую жемчужину своей тете, чтобы она выставила ее на обозрение в витрине. В итоге оказалось, что жемчужина стоит целых 100 миллионов долларов.
6. Иногда тяжелый труд окупается
Эллиоты много лет арендовали ферму в английском графстве Сомерсет. После нескольких десятилетий тяжелого труда они наконец смогли получить ипотечный кредит на выкуп фермы в 1998 году. Кузены Кевин и Мартин Эллиот управляли фермой вместе, поэтому они решили, что, поскольку земля теперь принадлежит им, стоит пройтись по окрестностям с металлоискателем и проверить, ничего ли интересного не скрывается под землей.
Они знали, что участок был очень старым и использовался в качестве сельскохозяйственных угодий в течение тысяч лет. Но каково было их удивление, когда они нашли целый клад - 9213 серебряных римских денариев. Монет было так много, что им пришлось таскать их в дом ведрами. Двоюродные братья продали их музею округа Сомерсет за 265 000 фунтов стерлингов (358 224,35 долларов). Вот так земля сумела окупить себя.
7. Фантазия любого небогатого покупателя
Почти всем, кто переезжал в свою первую квартиру, приходилось покупать вещи в комиссионном магазине, чтобы обставить ее, и вряд ли кто мог подумать, что при этом можно получить целое состояние. В 2007 году студентке колледжа, живущей в Берлине, понадобился новый диван, и она отправилась на местную барахолку, чтобы сэкономить на покупке. Она заплатила 215 долларов за раскладной диван.
Фрагмент картины Карло Сарачени.
Когда она привезла его домой и разложила, но обнаружила внутри небольшую картину размером 25 х 30 сантиметров. На ней не было никакой подписи, и девушка отнесла картину на местный аукцион произведений искусства, чтобы оценить ее. Оказывается, что картина датировалась 1600-ми годами, и она была написана другом известного венецианского художника по имени Карло Сарачени. Картину назвали «Подготовка к бегству в Египет» и продали за 27 630 долларов.
8. Подарок из прошлого
Во Франции старинные шато (загородные усадьбы аристократии) передаются по наследству из поколения в поколение. При этом издержки на обустройство особняка или замка намного превосходят реальную стоимость здания. Многие старые дома в аристократических семьях остаются нетронутыми в течение нескольких поколений, и они приходят в упадок, когда дети предпочитают жить собственной жизнью в современных домах и квартирах, а не заниматься домом своего предка.
Когда один наследник (который хотел остаться анонимным) в 2016 году унаследовал их семейный дом в Нормандии, оказалось, что особняк был забит антиквариатом. При перестановке мебели нашли жестяные коробки, покрытые толстым слоем пыли, внутри которых скрывались золотые слитки и монеты стоимостью 3,7 миллиона долларов. Единственный минус заключался в том, что владельцу пришлось заплатить налог на наследство после продажи найденного сокровища. Тем не менее, даже после этого денег с лихвой хватило, чтобы произвести необходимые ремонтные работы в разрушающемся имении.
9. Ценные бумаги в металлоломе
Заводы по утилизации принимают металлолом, очищая его и переплавляя его для повторного использования. Когда сотрудник Blue Grass Recycling Майк Роджерс в Берлингтоне фасовал металлические коробки, сданные на металлолом, он заметил что-то зеленое в одной из них. Это были старинные американские сберегательные облигации, стоимость которых варьировалась от 50 до 500 долларов за каждую, на общую сумму 22 000 долларов. Кто-то, должно быть, случайно сдал на металлолом металлический контейнер, в котором хранились облигации.
Вернувшись домой с работы, Роджерс провел вместе с женой собственное расследование, чтобы выяснить, кто был первоначальным владельцем облигаций. Единственное, что удалось обнаружить, что ценные бумаги были приобретены женщиной по имени Марта Доббинс и были предназначены для некого «Роберта Робертса».
Вместо того, чтобы сдаться, Майк связался с каждым Робертом Робертсом в стране (а их были тысячи), спрашивая каждого, знает ли он женщину по имени Марта Доббинс. Когда он наконец нашел подходящего мужчину, оказалось, что ему было 82 года, а его мать умерла много лет назад. Она тайно копила облигации для своего сына, чтобы поблагодарить его за заботу о ней в ее старости, но женщина умерла, прежде чем смогла рассказать ему об этом, поэтому коробка с деньгами была случайно сдана в металлолом. Всего за несколько дней до Рождества мистер Робертс получил просто огромный подарок, которого он даже не мог ожидать.
10. Вишневый клад
Когда швейцарский фермер прогуливался по своему вишневому саду, он заметил что-то блестящее в земле. Он начал копать и нашел серебряные римские монеты. 1700 лет назад в этом месте в Швейцарии существовало римское поселение, и тогда данное поле также использовалось для ведения сельского хозяйства. К счастью, на земле никогда не строили ни одного дома, поэтому клад так и сохранился нетронутым. Владелец сада вызвал профессиональных археологов, чтобы те перекопали вишневый сад. В итоге были найдены 4166 монет. Историки подсчитали, что эта сумма денег приблизительно равнялась одному или двум годам заработной платы римлянина.
Клад из вишнёвого сада.
К сожалению, этот фермер не может продать монеты, ведь в Швейцарии существует закон, который гласит, что подобные исторические артефакты принадлежат швейцарскому народу, даже если он был обнаружен в частной собственности. Таким образом, фермер получил только обычное вознаграждение за находку, а монеты отправились в музей.
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