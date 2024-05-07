Недорогие и эффективные подкормки, которые нужно внести в почву весной

Один из важнейших этапов подготовки к дачному сезону — обработка почвы. Важно понимать, что различные культуры буквально высасывают из почвы питательные вещества, поэтому очень важно восполнить все дефициты перед новым дачным сезоном.







Также за зиму в почве скапливается большое количество бактерий и вирусов, которые могут стать причиной гибели растений на участке, в связи с этим почву следует обеззаразить и оздоровить.

Для подготовки почвы к сезону не нужны дорогие химические средства, ведь добиться отличного результата можно, используя бюджетные продукты, которые есть в каждом доме.



Подкормки с дрожжами

Удобрение с золой

Горчичный порошок и табачная пыль

Кормовой мел или яичная скорлупа

Подкормка с крахмалом

Подкормка с закваской

Простые однокомпонентные подкормки

Байкал-ЭМ-1

Йод

Древесный уксус

Перекись водорода

Связка из двух удобрений

Заключение

Дрожжи содержат большое количество питательных веществ: витамины, аминокислоты, железо, цинк, азот, фосфор, кальций, калий и другие важные элементы. Дешевые дрожжи — отличная альтернатива дорогим ЭМ-препаратам. Подкормки с дрожжами восстанавливают плодородие истощенной почвы, укрепляют иммунитет растений, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды.вода — 1 л;дрожжи — 10 гр;сахар — 1 ст.л.Как использовать: в ведре объемом 10 л растворите 5 ст л препарата. Поливать почву данным раствором необходимо всего 1 раз в мае.вода — 1 л;дрожжи — 10 гр;сахар — 4 ч.л;фитоспорин-М — 1 ст.л.Полученное средство содержит сенную палочку, которая эффективна против грибковых заболеваний, а также обогащает почву питательными веществами.Как использовать: 1 ст л концентрированного раствора на 10 л воды.вода — 1 л;дрожжи — 30 гр;сахар — 3 ст.л;мед — 1 ст.л; мумие — 5 таблеток.Раствор должен постоять в теплом месте 30-40 минут.Перед использованием удобрения добавьте к нему 10 гр корицы, которая является натуральным средством, способным отпугивать насекомых.Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.Данная подкормка богата кальцием, который защитит растения от различных болезней, повысит их иммунитет, улучшит развитие корневой системы.древесная зола — 3 стакана;уксус 9% — 500 мл;гумат калия — 1 стакан;куркума — 1 ст.лвода — 10 л.Важно знать, что питательные вещества в золе находятся в неактивной форме. Чтобы перевести их в форму, доступную для растений, необходим уксус. Раствор перед использованием должен постоять минимум час. Куркума полезна не только для человека, но я для растений. Куркума содержит большое количество питательных веществ, а также выступает в качестве натурального инсектицида и фунгицида.Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды. Поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется сразу после полного просыхания почвы.Ингредиенты: горчичный порошок и табачная пыль в соотношении 1 к 1. Смесь горчичного порошка и табачной пыли защитит участок от насекомых и вредоносных бактерий.Как использовать: просто присыпьте почву полученным порошком перед перекопкой грунта.Обогатить почву кальцием поможет использование кормового мела или перемолотой яичной скорлупы. Наличие кальция в почве защитит растения от вершинной гнили, а также поможет активному развитию корневой системы. Все, что нужно сделать — рассыпать мел или измельченную скорлупу яиц по участку.Для более быстрого эффекта можно самостоятельно перевести кальций в форму, доступную для растений. Делается это с помощью пищевого уксуса. Необходимо залить 1 стакан измельченной скорлупы 1 стаканом уксуса. Для полива участка 1 ст. л препарата разводится в 10 л воды.Подкормку с мелом и яичной скорлупой (без уксуса) рекомендуется вносить осенью, после дачного сезона, так как потребуется довольного много времени на то, чтобы кальций перешел в форму, легко доступную для растений.крахмал — 1 ст.л;сахар — 1 ст.л;вода — 10 л.Как использовать: полейте участок полученным средством весной.В закваске содержится большое количество полезных микроорганизмов, которые помогут повысить плодородие почвы. Корица и куркума обогатят почву полезными веществами и помогут защитить ее от бактерий и вирусов.закваска или сыворотка — 1 л;корица — 1 ст.л;куркума — 1 ст.л.Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.Для того чтобы сделать почву более плодородной и здоровой, можно использовать простые однокомпонентные подкормки, которые дают отличные результаты.Для ускорения образования гумуса в почве и преобразования органических отходов в эффективные удобрения используется препарат Байкал-Эм1. Еще одним плюсом данной подкормки является то, что она позволяет увеличить сроки созревания культур ориентировочно на 2 недели, снижает содержание нитратов в плодах и увеличивает сроки хранения овощей.Байкал-Эм-1 — 1 ст.л;вода — 10 л.Как использовать: применять данное средство рекомендуется 1 раз в месяц.йод — 1/2 ч.л;вода — 10 л.Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.древесный уксус — 1 ч.л;вода — 10 л.поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.перекись водорода — 2 ст.л;вода — 10 л.поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.Нашатырный спиртнашатырный спирт — 2 ст.л; вода — 10 л.Как использовать:поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.Опытные огородники нередко используют связки из нескольких удобрений, которые отлично дополняют друг друга.перекись водорода — 0,5 л;уксус — 0,5 л.Соедините ингредиенты и оставьте средство в темном месте на 5-7 дней.Данное средство достаточно агрессивно, поэтому работать рекомендуется в перчатках.Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.Через неделю после использования перекиси водорода и уксусной кислоты в почву следует внести полезные бактерии.вода — 10 л;сыворотка — 1 л;Гуми Кузнецова — 1/2 стакана.Все подкормки, описанные в данной статье — бюджетные и эффективные. Отличная идея — протестировать несколько средств и выбрать то, которое будет работать на участке лучше всего.