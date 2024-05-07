Недорогие и эффективные подкормки, которые нужно внести в почву весной

Один из важнейших этапов подготовки к дачному сезону — обработка почвы. Важно понимать, что различные культуры буквально высасывают из почвы питательные вещества, поэтому очень важно восполнить все дефициты перед новым дачным сезоном.
Также за зиму в почве скапливается большое количество бактерий и вирусов, которые могут стать причиной гибели растений на участке, в связи с этим почву следует обеззаразить и оздоровить.
Для подготовки почвы к сезону не нужны дорогие химические средства, ведь добиться отличного результата можно, используя бюджетные продукты, которые есть в каждом доме.
Подкормки с дрожжами
Дрожжи содержат большое количество питательных веществ: витамины, аминокислоты, железо, цинк, азот, фосфор, кальций, калий и другие важные элементы. Дешевые дрожжи — отличная альтернатива дорогим ЭМ-препаратам. Подкормки с дрожжами восстанавливают плодородие истощенной почвы, укрепляют иммунитет растений, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды.
Удобрение №1 ингредиенты:
вода — 1 л;
дрожжи — 10 гр;
сахар — 1 ст.л.
Как использовать: в ведре объемом 10 л растворите 5 ст л препарата. Поливать почву данным раствором необходимо всего 1 раз в мае.
Удобрение №2 ингредиенты:
вода — 1 л;
дрожжи — 10 гр;
сахар — 4 ч.л;
фитоспорин-М — 1 ст.л.
Полученное средство содержит сенную палочку, которая эффективна против грибковых заболеваний, а также обогащает почву питательными веществами.
Как использовать: 1 ст л концентрированного раствора на 10 л воды.
Удобрение №3 ингредиенты:
вода — 1 л;
дрожжи — 30 гр;
сахар — 3 ст.л;
мед — 1 ст.л; мумие — 5 таблеток.
Раствор должен постоять в теплом месте 30-40 минут.
Перед использованием удобрения добавьте к нему 10 гр корицы, которая является натуральным средством, способным отпугивать насекомых.
Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.
Удобрение с золой
Данная подкормка богата кальцием, который защитит растения от различных болезней, повысит их иммунитет, улучшит развитие корневой системы.
Ингредиенты:
древесная зола — 3 стакана;
уксус 9% — 500 мл;
гумат калия — 1 стакан;
куркума — 1 ст.л
вода — 10 л.
Важно знать, что питательные вещества в золе находятся в неактивной форме. Чтобы перевести их в форму, доступную для растений, необходим уксус. Раствор перед использованием должен постоять минимум час. Куркума полезна не только для человека, но я для растений. Куркума содержит большое количество питательных веществ, а также выступает в качестве натурального инсектицида и фунгицида.
Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды. Поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется сразу после полного просыхания почвы.
Горчичный порошок и табачная пыль
Ингредиенты: горчичный порошок и табачная пыль в соотношении 1 к 1. Смесь горчичного порошка и табачной пыли защитит участок от насекомых и вредоносных бактерий.
Как использовать: просто присыпьте почву полученным порошком перед перекопкой грунта.
Кормовой мел или яичная скорлупа
Обогатить почву кальцием поможет использование кормового мела или перемолотой яичной скорлупы. Наличие кальция в почве защитит растения от вершинной гнили, а также поможет активному развитию корневой системы. Все, что нужно сделать — рассыпать мел или измельченную скорлупу яиц по участку.
Для более быстрого эффекта можно самостоятельно перевести кальций в форму, доступную для растений. Делается это с помощью пищевого уксуса. Необходимо залить 1 стакан измельченной скорлупы 1 стаканом уксуса. Для полива участка 1 ст. л препарата разводится в 10 л воды.
Подкормку с мелом и яичной скорлупой (без уксуса) рекомендуется вносить осенью, после дачного сезона, так как потребуется довольного много времени на то, чтобы кальций перешел в форму, легко доступную для растений.
Подкормка с крахмалом
Ингредиенты:
крахмал — 1 ст.л;
сахар — 1 ст.л;
вода — 10 л.
Как использовать: полейте участок полученным средством весной.
Подкормка с закваской
В закваске содержится большое количество полезных микроорганизмов, которые помогут повысить плодородие почвы. Корица и куркума обогатят почву полезными веществами и помогут защитить ее от бактерий и вирусов.
Ингредиенты:
закваска или сыворотка — 1 л;
корица — 1 ст.л;
куркума — 1 ст.л.
Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.
Простые однокомпонентные подкормки
Для того чтобы сделать почву более плодородной и здоровой, можно использовать простые однокомпонентные подкормки, которые дают отличные результаты.
Байкал-ЭМ-1
Для ускорения образования гумуса в почве и преобразования органических отходов в эффективные удобрения используется препарат Байкал-Эм1. Еще одним плюсом данной подкормки является то, что она позволяет увеличить сроки созревания культур ориентировочно на 2 недели, снижает содержание нитратов в плодах и увеличивает сроки хранения овощей.
Ингредиенты:
Байкал-Эм-1 — 1 ст.л;
вода — 10 л.
Как использовать: применять данное средство рекомендуется 1 раз в месяц.
Йод
Ингредиенты:
йод — 1/2 ч.л;
вода — 10 л.
Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.
Древесный уксус
Ингредиенты:
древесный уксус — 1 ч.л;
вода — 10 л.
Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.
Перекись водорода
Ингредиенты:
перекись водорода — 2 ст.л;
вода — 10 л.
Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.
Нашатырный спирт
Ингредиенты:
нашатырный спирт — 2 ст.л; вода — 10 л.
Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.
Связка из двух удобрений
Опытные огородники нередко используют связки из нескольких удобрений, которые отлично дополняют друг друга.
Ингредиенты:
перекись водорода — 0,5 л;
уксус — 0,5 л.
Соедините ингредиенты и оставьте средство в темном месте на 5-7 дней.
Данное средство достаточно агрессивно, поэтому работать рекомендуется в перчатках.
Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.
Через неделю после использования перекиси водорода и уксусной кислоты в почву следует внести полезные бактерии.
Для этого понадобится:
вода — 10 л;
сыворотка — 1 л;
Гуми Кузнецова — 1/2 стакана.
Заключение
Все подкормки, описанные в данной статье — бюджетные и эффективные. Отличная идея — протестировать несколько средств и выбрать то, которое будет работать на участке лучше всего.
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