С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Не принимает Земля Русская прах либерды....Керенский: послед...
  • Ингерман Ланская
    "История советской парфюмерии начиналась задолго до смены политического устройства 1917 года...... О КАК!!! совдепии ...Чем пах Советский...
  • Астон Мартин
    Одеколон Миф фабрики Дзинтарс ...👍Чем пах Советский...

Недорогие и эффективные подкормки, которые нужно внести в почву весной

Один из важнейших этапов подготовки к дачному сезону — обработка почвы. Важно понимать, что различные культуры буквально высасывают из почвы питательные вещества, поэтому очень важно восполнить все дефициты перед новым дачным сезоном.



Также за зиму в почве скапливается большое количество бактерий и вирусов, которые могут стать причиной гибели растений на участке, в связи с этим почву следует обеззаразить и оздоровить.
Для подготовки почвы к сезону не нужны дорогие химические средства, ведь добиться отличного результата можно, используя бюджетные продукты, которые есть в каждом доме.

Подкормки с дрожжами



Дрожжи содержат большое количество питательных веществ: витамины, аминокислоты, железо, цинк, азот, фосфор, кальций, калий и другие важные элементы. Дешевые дрожжи — отличная альтернатива дорогим ЭМ-препаратам. Подкормки с дрожжами восстанавливают плодородие истощенной почвы, укрепляют иммунитет растений, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды.

Удобрение №1 ингредиенты:

вода — 1 л;

дрожжи — 10 гр;

сахар — 1 ст.л.

Как использовать: в ведре объемом 10 л растворите 5 ст л препарата. Поливать почву данным раствором необходимо всего 1 раз в мае.



Удобрение №2 ингредиенты:

вода — 1 л;

дрожжи — 10 гр;

сахар — 4 ч.л;

фитоспорин-М — 1 ст.л.

Полученное средство содержит сенную палочку, которая эффективна против грибковых заболеваний, а также обогащает почву питательными веществами.

Как использовать: 1 ст л концентрированного раствора на 10 л воды.

Удобрение №3 ингредиенты:

вода — 1 л;

дрожжи — 30 гр;

сахар — 3 ст.л;

мед — 1 ст.л; мумие — 5 таблеток.



Раствор должен постоять в теплом месте 30-40 минут.
Перед использованием удобрения добавьте к нему 10 гр корицы, которая является натуральным средством, способным отпугивать насекомых.
Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.

Удобрение с золой



Данная подкормка богата кальцием, который защитит растения от различных болезней, повысит их иммунитет, улучшит развитие корневой системы.

Ингредиенты:

древесная зола — 3 стакана;

уксус 9% — 500 мл;

гумат калия — 1 стакан;

куркума — 1 ст.л

вода — 10 л.

Важно знать, что питательные вещества в золе находятся в неактивной форме. Чтобы перевести их в форму, доступную для растений, необходим уксус. Раствор перед использованием должен постоять минимум час. Куркума полезна не только для человека, но я для растений. Куркума содержит большое количество питательных веществ, а также выступает в качестве натурального инсектицида и фунгицида.



Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды. Поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется сразу после полного просыхания почвы.

Горчичный порошок и табачная пыль



Ингредиенты: горчичный порошок и табачная пыль в соотношении 1 к 1. Смесь горчичного порошка и табачной пыли защитит участок от насекомых и вредоносных бактерий.
Как использовать: просто присыпьте почву полученным порошком перед перекопкой грунта.


Кормовой мел или яичная скорлупа



Обогатить почву кальцием поможет использование кормового мела или перемолотой яичной скорлупы. Наличие кальция в почве защитит растения от вершинной гнили, а также поможет активному развитию корневой системы. Все, что нужно сделать — рассыпать мел или измельченную скорлупу яиц по участку.
Для более быстрого эффекта можно самостоятельно перевести кальций в форму, доступную для растений. Делается это с помощью пищевого уксуса. Необходимо залить 1 стакан измельченной скорлупы 1 стаканом уксуса. Для полива участка 1 ст. л препарата разводится в 10 л воды.



Подкормку с мелом и яичной скорлупой (без уксуса) рекомендуется вносить осенью, после дачного сезона, так как потребуется довольного много времени на то, чтобы кальций перешел в форму, легко доступную для растений.

Подкормка с крахмалом



Ингредиенты:

крахмал — 1 ст.л;

сахар — 1 ст.л;

вода — 10 л.

Как использовать: полейте участок полученным средством весной.

Подкормка с закваской



В закваске содержится большое количество полезных микроорганизмов, которые помогут повысить плодородие почвы. Корица и куркума обогатят почву полезными веществами и помогут защитить ее от бактерий и вирусов.

Ингредиенты:

закваска или сыворотка — 1 л;

корица — 1 ст.л;

куркума — 1 ст.л.

Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.

Простые однокомпонентные подкормки



Для того чтобы сделать почву более плодородной и здоровой, можно использовать простые однокомпонентные подкормки, которые дают отличные результаты.

Байкал-ЭМ-1



Для ускорения образования гумуса в почве и преобразования органических отходов в эффективные удобрения используется препарат Байкал-Эм1. Еще одним плюсом данной подкормки является то, что она позволяет увеличить сроки созревания культур ориентировочно на 2 недели, снижает содержание нитратов в плодах и увеличивает сроки хранения овощей.

Ингредиенты:

Байкал-Эм-1 — 1 ст.л;

вода — 10 л.

Как использовать: применять данное средство рекомендуется 1 раз в месяц.

Йод



Ингредиенты:

йод — 1/2 ч.л;

вода — 10 л.
Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.

Древесный уксус



Ингредиенты:

древесный уксус — 1 ч.л;

вода — 10 л.



Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.

Перекись водорода



Ингредиенты:

перекись водорода — 2 ст.л;

вода — 10 л.

Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.

Нашатырный спирт

Ингредиенты:

нашатырный спирт — 2 ст.л; вода — 10 л.

Как использовать: поливать рекомендуется 2 раза. Второй полив осуществляется через неделю после первой обработки почвы.

Связка из двух удобрений



Опытные огородники нередко используют связки из нескольких удобрений, которые отлично дополняют друг друга.

Ингредиенты:

перекись водорода — 0,5 л;

уксус — 0,5 л.

Соедините ингредиенты и оставьте средство в темном месте на 5-7 дней.
Данное средство достаточно агрессивно, поэтому работать рекомендуется в перчатках.

Как использовать: 1 стакан концентрированного раствора на 10 л воды.



Через неделю после использования перекиси водорода и уксусной кислоты в почву следует внести полезные бактерии.

Для этого понадобится:

вода — 10 л;

сыворотка — 1 л;

Гуми Кузнецова  — 1/2 стакана.

Заключение



Все подкормки, описанные в данной статье — бюджетные и эффективные. Отличная идея — протестировать несколько средств и выбрать то, которое будет работать на участке лучше всего.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Растения
подкормка

Картина дня

наверх