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Как формировать огуречную лиану, чтобы всегда быть с большим урожаем

Урожай будет стабильно большим и довольно ранним. Никакой лишней загущенности листвы, проветривание, лёгкий уход и уборка. Всего этого можно добиться, если правильно формировать растение!
Кроме того, вести огурец в 1 ствол очень просто. Узнайте, как нужно формировать огуречную лиану, чтобы всегда быть с внушительным урожаем.

Так сможет каждый дачник!


Формирование огурца



Когда огурец немного подрос в теплице, подвяжите его. Один шпагат на одну лиану. Завязывайте и закручивайте, но не слишком туго.



По мере роста огурца обрывайте все пасынки. Он растёт между стволом и каждым настоящим листом. Если его не оборвать, то он будет загущать лиану и забирать у неё силы на формирование большого количества плодов.



По такому же принципу необходимо удалить все усы. Пасынкование проводите каждые 2-3 дня — не запускайте! Удалять также нужно маленькие зеленцы (первые 3-4 завязи), которые образуются на рассаде. До высадки в грунт от них нет никакого толка.



Аналогично поступите с нижними листьями. Когда огурец достаточно вырастет и отдаст первые плоды, пожелтевшие нижние листья следует удалить — по одному за раз.



Проводите такую несложную формировку, чтобы лиана огурца выросла сильной, мощной и дала много урожая! Тем более, что это совсем не сложно.
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Огурцы
формирование
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