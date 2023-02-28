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Почему в одних религиях предписано отпускать и носить бороду, а в других запрещено


Почему в одних религиях предписано отпускать и носить бороду, а в других запрещено

Почему иудеи, мусульмане и православные христиане носят бороду, а католики и буддисты – нет? Волосам на лице и на голове почти во всех религиях придается очень важное значение. За наличие или отсутствие бороды нарушителям могло или все еще может грозить изгнание из общины или другое суровое наказание. И с точки зрения некоторых конфессий, отсутствие у мужчины бороды может быть приравнено к отсутствию любой другой части лица.

Борода с точки зрения религий Востока и иудаизма


Изображение царицы Хатшепсут с бородой

Изображение царицы Хатшепсут с бородой

 

В Древнем Египте мужчинам полагалось бриться. Фараоны, правда, бороду носили, но она была искусственной – из шерсти или волос, переплетенная золотыми нитями. Это украшение представляло собой символ верховной власти, его подвязывали к подбородку, причем не только мужчины. Даже царица-фараон Хатшепсут, чтобы подчеркнуть свой высокий статус, носила такую бороду.
Брахма, один из трех верховных богов в индуизме, часто изображается с длинной белой бородой, символизирующей мудрость и вечность бытия.
Изображение Брахмы в индийском храме XII века

Изображение Брахмы в индийском храме XII века

 

А вот буддизм вместе с отречением от чувственных удовольствий предписывает последователям и отказ от волос на голове. В подражание Будде приверженцы этой религии бреют также и бороду. Так пропадает необходимость ухаживать за волосами, а значит, больше времени и внимания можно уделять внутреннему самосовершенствованию. К тому же, таким способом буддисты становятся еще на шаг ближе к отказу от собственной личности.
Буддийский монах

Буддийский монах

 

Ветхий Завет относительно бороды непреклонен: избавляться от нее не разрешает, связывает бритье с трауром или унижением. Долгое время сбривание бороды было равносильно потере чести, обрезать кому-либо бороду считалось жестоким оскорблением.
Представитель общины хасидов

Представитель общины хасидов

 

Сбривающий бороду отдаляется от творца, от близости его образу и подобию. У хасидов – приверженцев одного из течений в иудаизме - бритье бороды влечет за собой разрыв с общиной.

Однако в современном мире еврею дозволяется решать вопрос с бритьем самостоятельно, и если человек не считает свой духовный, религиозный уровень достаточно высоким, он может и избавляться от волос на лице, только, разумеется, не в шаббат. А вот традицию не бриться в течение месяца в знак траура по близкому человеку соблюдают все.

Так или иначе, уход за бородой и ее поддержание в аккуратном состоянии приветствуется, но вот вопрос о том, можно ли подравнивать бороду, теоретиками иудаизма рассматривается по-разному.

Борода в католичестве и православии


Взгляды католиков и православных христиан на ношение бороды различались еще до официального разделения христианской церкви в 1054 году. Во многом это было обусловлено традицией – римляне считали бороду чертой варваров. Долгое время вопрос «бриться или не бриться» церковью не регламентировался, но традиция все же предписывала «латинянам» ходить без бороды. С XII века католическим священнослужителям не дозволялось отпускать бороду, это определил Тулузский собор 1119 года, но спустя четыре столетия папы римские уже позволяли себе отказываться от бритья.

Вошли в моду и считались делом вполне богоугодным усы и эспаньолка, такого имиджа придерживались многие правители Ватикана. Что касается католических монахов, то им предписывалось не только избавляться от бороды, но и брить волосы на макушке.
Папа римский Климент VII

Папа римский Климент VII

 

Гладкие подбородки латинян воспринимались православными христианами с осуждением. Брадоношение признавалось обязательным для верующих, поскольку таков замысел творца – мужчинам иметь бороду, а женщинам – нет.

Брадобритие, бритье бороды, запрещалось церковными книгами и постановлениями соборов, в частности, Стоглавого Собора 1551 года. Посягнувшим на бороду грозили серьезные наказания: по ним не служили панихиду и сорокоуста, не ставили свечи в храме.
Православные священнослужители

Православные священнослужители

 

А потому то, что сделал на рубеже XVII и XVIII веков Петр I, представляется делом поистине грандиозным – ему удалось перевернуть с ног на голову многовековые установки и традиции относительно того, что приличествует порядочному христианину. Была установлена пошлина, которая взималась с тех, кто предпочитал ношение бороды новым правилам – налог довольно существенный: например, царедворцы, чиновники, купцы и посадские люди платили по шестьдесят рублей в год, слуги, ямщики – по тридцать.
Указом Петра была предусмотрена пошлина на бороду

Указом Петра была предусмотрена пошлина на бороду

 

Разумеется, на первых порах роптали, бунтовали, хранили сбритую бороду дома в сундуке, чтобы быть с ней похороненными – в царствие небесное без бороды путь закрыт. Но обычай бриться прижился довольно быстро, правда, от этой обязанности были освобождены попы, дьяконы и архиереи, всем остальным за нарушение царского указа полагалось уплатить штраф.
Вот только раскольники этих изменений не признали. По правилам старообрядцев, бритому человеку запрещается входить в церковь, а если он умирает, не покаявшись в этом грехе, то будет похоронен без обряда.
Старообрядцы предпочитали платить пошлину, но бороду не сбривать

Старообрядцы предпочитали платить пошлину, но бороду не сбривать

 

Даже теперь, в то время как обычным семинаристам полагается бриться – чтобы отличаться от тех, кто уже получил сан, ученикам, что придерживаются старообрядчества, разрешено отпускать бороду.

Борода в исламе


Мусульманин

Мусульманин

 

Согласно исламу, если борода растет, значит, таков замысел Аллаха, и ее нужно носить. Борода отличает правоверного мусульманина от язычников, а еще от женщин. Бритье бороды считается большим грехом, или, по крайней мере, порицается – многое зависит от течения в исламе. Им же определяются разные варианты взглядов и правил по вопросу обращения с бородой. Разрешено укорачивать бороду – если длина превышает размер сжатого кулака. Допускается и даже приветствуется окрашивание бороды.
Бороду обычно красят хной

Бороду обычно красят хной

 

И все же мусульманам, как и представителям других вероисповеданий, приходится порой идти навстречу требованиям общества. В ряде стран госслужащим запрещено носить бороду, и последователям ислама при выборе профессии приходится учитывать это. Согласно разъяснениям российских имамов, ношение бороды не является обязательным. Примечательно, что и некоторые монархи исламских государств предпочитают бритье ношению бороды, как, например, король Марокко Мухаммед VI.
Король Марокко Мухаммед VI

Король Марокко Мухаммед VI

 

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Почему в одних религиях предписано отпускать и носить бороду, а в других запрещено

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Почему в одних религиях предписано отпускать и носить бороду, а в других запрещеноПодписаться на мой Instagram
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