Дюна «Поющий бархан»: известнейшая достопримечательность в Казахстане

Агентство Reuters опубликовало снимки невероятно красивого природного комплекса – национального парка Алтын-Эмель в долине реки Или. На фотографиях можно разглядеть скелеты животных и необычные растения. Уникальные Поющие пески – феномен природы, достопримечательность и гордость Казахстана, находятся именно в этом парке, и знамениты мифами, которые их окружают, а также звуком, который они издают. Дюна (песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра) высотой до 150 метров и длиной до 3 км находится между складками гор Тянь-Шань у границы с Китаем. В сухую погоду от дюны доносится рокот, напоминающий мелодию органа. Это место успело обрасти легендами прежде, чем физики установили, что причина звука кроется в трении песчинок друг о друга. Ох уж эти догадливые британские ученые!







Поющий бархан вошел в список «Семи новых чудес природы» (номинанты Азии) – конкурс, который должен выявить семь важнейших природных мест мира с помощью всемирного народного голосования.







В парке также есть вулканические горы, тысячелетние захоронения первых правителей саков, древнего племени кочевников, и неисчислимые дикие животные, в том числе газели-джейраны, передвигающиеся знаменитыми молниеносными скачками.

Часть парка, популярная среди туристов, называется «Долина замков». Несколько скал образуют здесь структуру , напоминающую башни средневековой крепости.Поющие пески с глубокой древности вызывали множество народных суеверий. В дошедших до наших дней легендах пение песков объяснялось деятельностью духов пустыни, фантастических животных, звучанием колоколов погребённых городов, мощными , бушевавшими под землёй реками и многими другими необыкновенными причинами.Одна из легенд гласит: « В древние времена путешествовал по миру шайтан (то есть сатана). Подсматривал за людьми, строил козни, успевал везде и не пропускал ничего. Однажды прогневался на него Всевышний и лишил возможности молниеносно передвигаться с одного места в другое. Тогда шайтану пришлось пешком добираться до своего дома – а дом стоял на вершине горы. Долго шайтан шёл по степи, пробирался по извилистым тропам вдоль берегов реки Или, наконец устал и прилёг отдохнуть. Так труден был его путь и так тяжело было бремя свершённых им деяний, что шайтан уснул крепким сном. И спит он до сих пор, обратившись одиноким барханом, и ничто и никто не могут его разбудить – ни палящее солнце, ни дожди, ни грозы, ни ветры. Только иногда одинокий стон вырывается из его груди, когда кто-то пытается потревожить навсегда уснувшего шайтана».По другой легенде, под песками бархана похоронен Чингиз-хан и его боевые соратники, а песок поёт, когда душа хана «изнемогая от душевных мук, рассказывает потомкам о своих подвигах» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)