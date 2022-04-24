С нами не соскучишься!

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10 простых уроков, которые стоит усвоить как можно раньше

Как часто в жизни мы наступаем на одни и те же грабли потому, что не хотим (или не можем) усвоить очень простые, но непреложные истины. Например:

10 простых уроков, которые стоит усвоить как можно раньше

Чем больше мы беспокоимся о мнении других людей о нас, тем меньше другие люди о нас думают.

Самая большая ошибка – это боязнь совершить ошибку.

Большинство людей никогда не сможет осуществить свою мечту. И большинство тех, кому это удалось, всё равно несчастны.

Восприятие людей гораздо важнее реальности. Именно оно делает нас виноватыми, а не факты.

Вы – человек, которым избраны быть. И если вам не нравится ваше отражение в зеркале, то это целиком и полностью ваша вина.

У вас больше шансов покончить с собой от несчастной любви, чем погибнуть в результате теракта.

Часто мы высоко ценим общение с людьми, которые ни в грош нас не ставят и воспринимаем как должное общение с теми, для кого мы действительно много значим.

Первую часть своей жизни люди мечтают быть старше, чтобы потом, начиная с какого-то момента и до конца своих дней мечтать стать моложе.

Множество людей не становятся счастливыми просто потому, что сами себе этого не позволяют.

Настанет день, когда у вас больше не будет возможности позвонить близкому человеку – сделайте это сейчас.

Ленивый философ

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