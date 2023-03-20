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Секрет супер-урожая клубники

Чтобы клубника активно плодоносила, давала хороший урожай крупной, сладкой ягоды, её нужно правильно подкармливать. Одна из главных и основных подкормок клубники для сладости и налива ягод — это борная кислота!

Секрет супер-урожая клубники

Обрабатывать клубнику следует во время цветения.

Секрет супер-урожая клубники

Разведите 0,5 ч. л. порошка борной кислоты в горячей воде (полстакана). Затем вылейте смесь в 10 л воды.
И проведите обработку кустов клубники по листьям и цветам. Такая подкормка крайне важна для хорошего плодоношения клубники!

Секрет супер-урожая клубники
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Клубникавыращивание

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