Секрет супер-урожая клубники

Чтобы клубника активно плодоносила, давала хороший урожай крупной, сладкой ягоды, её нужно правильно подкармливать. Одна из главных и основных подкормок клубники для сладости и налива ягод — это борная кислота!







Обрабатывать клубнику следует во время цветения.







Разведите 0,5 ч. л. порошка борной кислоты в горячей воде (полстакана). Затем вылейте смесь в 10 л воды.

И проведите обработку кустов клубники по листьям и цветам. Такая подкормка крайне важна для хорошего плодоношения клубники!





Читать далее →