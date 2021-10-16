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Удивительные фото архитектуры

Фотограф Тобиас Гавриш путешествует по миру в поисках удивительных архитектурных объектов, чтобы потом запечатлеть их на камеру. Удивительные архитектурные фотографии Тобиаса в нашей сегодняшней подборке.

Удивительные фото архитектуры

Берлин, Германия.

Удивительные фото архитектуры

Роттердам, Нидерланды.

Удивительные фото архитектуры

Гамбург, Германия.

Удивительные фото архитектуры

Железнодорожный вокзал в Бельгии.

Удивительные фото архитектуры

Бостон, США.

Удивительные фото архитектуры

Барселона, Испания.

Удивительные фото архитектуры

Берлин, Германия.

Удивительные фото архитектуры

Франкфурт, Германия.

Удивительные фото архитектуры

Гронинген, Нидерланды.

Удивительные фото архитектуры

Берлин, Германия.

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