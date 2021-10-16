Удивительные фото архитектуры

Фотограф Тобиас Гавриш путешествует по миру в поисках удивительных архитектурных объектов, чтобы потом запечатлеть их на камеру. Удивительные архитектурные фотографии Тобиаса в нашей сегодняшней подборке.







Берлин, Германия.







Роттердам, Нидерланды.







Гамбург, Германия.







Железнодорожный вокзал в Бельгии.







Бостон, США.







Барселона, Испания.







Берлин, Германия.







Франкфурт, Германия.







Гронинген, Нидерланды.







Берлин, Германия.



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