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10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Отправляясь в путешествие люди мечтают о ярких впечатлениях, о приятном времяпровождении и о позитивных эмоциях. Но часто они сталкиваются с вещами, которые из не просто откровенно шокируют, но порой портят всё впечатление от путешествия.

1. Соединенные Штаты


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Люди в Лос-Анджелесе не настолько счастливы и беззаботны, как это показывается в фильмах. Этот город бурлит, как котел, и приезжие в нем зачастую попросту теряются и чувствуют себя «не в своей тарелке».

2. Великобритания


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Стоит быть готовыми к тому, что все вокруг будут интересоваться, как дела и все ли в порядке. Причем, это будет происходить постоянно.

3. Австралия


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

В этой стране чуть ли не каждый день можно услышать слово «клянусь».

4. Франция


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Париж известен тем, что в нем люди зачастую очень разочаровываются, особенно японцы. Город настолько разрекламирован в средствах массовой информации, что иностранцы, которые приезжают в него, зачастую недоумевают, почему столица любви и романтики такая ужасно грязнаяю

5. Китай


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Ходить в туалет по большому вопросу прямо на улице здесь вполне нормально. Для местных жителей… Но это может шокировать гостей страны.

6. Россия


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Москва и Санкт-Петербург настолько различны, что порой трудно поверить, что они находятся в одной и той же стране.
Обычно иностранцам Москва кажется большой и холодной, а Санкт-Петербург иностранцы часто приравнивают к Вене.

7. Соединенные Штаты


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

В Сан-Франциско азиатское влияние на культуру города чувствуется намного сильнее, чем иностранец мог бы даже предположить.

8. Япония


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Как известно, в Японии все не так, как в остальном мире. В стране существует канал спутникового радио, который называется «Rokki». На нем в режиме нонстоп 24 часа в сутки 7 дней в неделю играет саундтрек к фильму «Рокки».

9. Индия


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

В жаркой стране стоит ожидать того, что в поезд придется «прорываться с боем». При этом не стоит удивляться, если кто-то будет передавать своих детей из рук в руки через окно вагона.

10. Соединенные Штаты


10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Ценники в любом магазине не включают в себя налоги. Причиной является то, что в каждом штате свои собственные налоги, а в некоторых штатах даже нет налога с продаж.

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