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8 разновидностей специй, которые помогут сохранить стройность фигуры и упругость кожи


Специи, которые помогут сохранить стройность фигуры.

Специи, которые помогут сохранить стройность фигуры.

Занятия спортом, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и крепкий сон – залог красивой и стройной фигуры, о которой мечтают многие из нас. Но что, если хочется вкусно поесть, но так, чтобы не пришлось после потеть в тренажёрном зале, сгоняя лишние сантиметры, укоряя себя за то, что не удержался перед соблазнительным кусочком торта или тарелочкой жареной картошки...? В природе существует один маленький секрет, благодаря которому с лёгкостью можно сохранить красоту форм и упругость тела.

1. Корица


Корица по праву может считаться королевой специй.

Корица по праву может считаться королевой специй.

 

Ароматная специя не только поднимает настроение, а и улучшает углеводный обмен, нормализуя сахар в крови.
Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.

Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.

 

2. Кайенский перец





Перчик, способный усмирить любой аппетит.

Перчик, способный усмирить любой аппетит.

 

Приятная остринка сделает любое блюдо не только приятно пикантным, а и усмирит разгулявшийся аппетит. Ко всему прочему, этот перец способствует ускоренному метаболизму и снижению сахара в крови. Единственный минус – он не рекомендуется людям с проблемами жкт.
Одна щепотка, добавленная в блюдо, ускорит процессы метаболизма.

Одна щепотка, добавленная в блюдо, ускорит процессы метаболизма.

 

3. Куркума


Знаменитая индийская приправа.

Знаменитая индийская приправа.

 

Куркума нормализует пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает предотвращать накопление жиров в клетках.
Куркума - божественный порошок-антиоксидант.

Куркума - божественный порошок-антиоксидант.

 

4. Кардамон


Чёрный и зелёный кардамон.

Чёрный и зелёный кардамон.

 

Способствует расщеплению жиров, выводит холестерин, улучшает иммунитет и противостоит депрессии. Он прекрасно подходит для чая, кофе, различных напитков и практически для всех блюд.
Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.

Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.

 

5. Анис


Анис поднимает настроение и освежает дыхание.

Анис поднимает настроение и освежает дыхание.

 

Анис понижает аппетит, борется с неприятным запахом, поднимает настроение и придаёт необычный вкус и аромат напиткам, а также различным блюдам, в том числе рыбным и мясным.
Ароматные звёздочки бадьяна.

Ароматные звёздочки бадьяна.

 

6. Имбирь


Пряный имбирь.

Пряный имбирь.

 

Имбирь – верный и надёжный союзник в борьбе с лишним весом. Он нормализует пищеварение, препятствует накоплению холестерина, улучшает метаболизм и заряжает энергией на целый день.
Идеально подходит для напитков и приготовления различных блюд.

Идеально подходит для напитков и приготовления различных блюд.

 

7. Чёрный перец


Говорят, что чёрный перец улучшает работу мозга.

Говорят, что чёрный перец улучшает работу мозга.

 

Он борется с сжиганием жировых клеток в организме и лишними калориями, а также улучшает кровообращение, стабилизирует работу головного мозга, нормализует нервную систему и предотвращает старение.
Незаменимый помощник на кухне.

Незаменимый помощник на кухне.

 

8. Хрен


Ещё один помощник в борьбе с лишним весом.

Ещё один помощник в борьбе с лишним весом.

 

Хрен нормализует обмен веществ, а также оказывает бактерицидное, противовоспалительное, мочегонное и желчегонное действие.
Идеально подходит для мясных и рыбных блюд.

Идеально подходит для мясных и рыбных блюд.

 

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8 разновидностей специй, которые помогут сохранить стройность фигуры и упругость кожи

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