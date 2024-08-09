Редкие ретро фотографии о жизни евреев на заре советской власти

Еврейские пионеры.
Эта фотоколлекция сформирована из фотографий и негативов 1920-30-х годов, которые были присланы в берлинскую штаб-квартиру евреями, работавшими в то время в СССР. Некоторые из этих снимков экспонировались на передвижных выставках в разных странах мира во время проведения советским государством кампаний по сбору средств для поддержки еврейской земледельческой колонизации в СССР.
1. Бывшая хоральная синагога
Осмотр помещения Еврейской хоральной синагоги, для создания рабочего клуба. Город Николаев, 1920 год.
2. Общество лозоплетения
Артель лозоплетения - общества Допомога. Каменец-Подольский, 24 апреля, 1931 год.
3. Объединение Райпотребсоюза
Артель Райпотребсоюза Красный клещевик. Станция Биркан, 1933 год.
4. Конференция еврейских кустарей
Конференция кустарей города Прилуки. 1925 год.
5. Общество кустарей
Актив общества кустарей. Киевской губерния, Хабно, 1920 год.
6. Закладка фундамента нового дома
Строительство нового шестиквартирного дома.1930 год.
7. Постройка колхозной конюшни
Строительство колхозной конюшни на 200 голов. СССР, 1920-е годы.
8. Маньчжурский табак
Мужчина в поле, где выращивают маньчжурский табак. СССР, 1920-е годы.
9. Члены коммуны на дорогих лошадях
Члены коммуны Икор со своими лошадьми. СССР, 1930 год.
10. Вырубка и корчевание леса
Корчевание старого леса. СССР, 1920-е годы.
11. Привал в поле после тяжелой работы
12. Плановые работы в поле
Уход за посаженной картошкой и огурцами. СССР, 1930 год.
13. Субботник на Тракторстрое
Конвейерная система передачи кирпичей. СССР, Киев, 1930 год.
14. Одесский клуб кройки и шитья
Кружок кройки и шитья при клубе Кустсоюза. Одесса, 1927 год.
15. Московский клуб кройки и шитья
Кружок кройки и шитья при клубе Коммунист. Москва, 1920-е годы.
15. Конференция кустарей
Конференция кустарей города Прилуки. 1925 год.
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