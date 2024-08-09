12 самых необычных, но эффективных способов использования водки
Водку можно применять не только по прямому назначению. Она может похвастаться множеством полезных свойств, против которых ничего не смогут возразить даже яростные противники алкоголя.
Снимаем лейкопластырь
Снимаем лейкопластырь
Смачиваем водкой ватный тампон и прижимаем к лейкопластырю, теперь он снимется без проблем и следов.
Чистим одежду
Чистим одежду
Прежде всего, нужно проверить ткань на стойкость краски. Если всё в порядке, то распыляем водку на одежду. Во-первых, это поможет освежить одежду между стирками, уничтожит неприятные запахи, которые она могла впитать. Кроме того, водка – отличный пятновыводитель, поэтому при наличии стойких пятен, нужно смочить их в водке, а потом постирать как обычно.
Избавляемся от плесени
Избавляемся от плесени
Разбрызгиваем водку по стенам ванной комнаты, оставляем на несколько минут и вытираем.
Дезодорант
Дезодорант
Из водки, воды и эфирного масла можно сделать чудесный и эффективный натуральный дезодорант.
Спасаем цветы
Спасаем цветы
Если в вазу с цветами добавить несколько капель водки, то это поможет сохранить цветы от быстрого увядания.
Боремся с насекомыми
Боремся с насекомыми
Водка поможет избавиться от насекомых. Для этого понадобится яблочный уксус, водка и несколько капель эвкалиптового масла. Разбрызгиваем полученное средство по поверхностям, откуда нужно отвадить нежеланных гостей.
Шик, блеск, красота
Шик, блеск, красота
Берём тряпку, смачиваем её в водке и протираем очки. Можно смешать водку с небольшим количеством воды, распылить её на окна и зеркала и протереть.
Удаляем клей
Удаляем клей
Противный след от клея, оставшийся после снятия этикетки, можно удалить, потерев его мягкой тканью, смоченной в водке.
Храним бритву
Храним бритву
После бриться стоит опустить бритву в водку. Во-первых, это дезинфекция, а во-вторых, защита ото ржи.
Снимаем раздражение
Снимаем раздражение
Раздражение кожи, появившееся после контакта толи с медузой, толи с ядовитым растением, можно снять при помощи водки.
Боремся с перхотью
Боремся с перхотью
Смешиваем стакан водки с двумя чайными ложками нарезанного розмарина, настаиваем два дня и процеживаем. Средство наносим на кожу головы и даём высохнуть.
Освежитель воздуха
Освежитель воздуха
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