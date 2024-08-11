Солнечные картины Галлы Абдель Фаттах: тайны, интриги и страсти

Дыхание пустыни. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Знойная красавица. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Переплетение. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Кошки. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Египтянка по происхождению Галла родилась и выросла в Москве. Ещё с ранних лет девочка стала увлекаться творчеством, отдавая своё предпочтение рисованию, именно поэтому, благодаря незаурядному таланту и поддержке родителей, она поступила в Московскую Художественную школу.говорить бесконечно долго, но стоит ли уделять этому особое внимание, когда об этом без всяких лишних слов рассказывают её удивительные картины? Которые позволяют зрителю прикоснуться к древней волнующей культуре, где тесно переплетаются восточные мотивы и мудрость, а так же интригующие сюжеты, приправленные загадочной атмосферой чего-то нового и неизведанного.
Девушка-лето. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Тайна. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Мечта. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Вдохновение. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Фараон. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Дары моря. Автор: Fattah Hallah Abdel.
Пластика Африки. Автор: Fattah Hallah Abdel.
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