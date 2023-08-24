С нами не соскучишься!

8 368 подписчиков

Ошибки при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Многие рецепты и кулинарные хаки мы используем из года в года, ведь они уже проверены временем и редко нас подводят. Но часто мы даже не осознаем, что делаем что-то неправильно или что небольшое изменение в привычной схеме может многое упростить.

Делим стороны фольги на «правильную» и «неправильную»


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

У листа пищевой фольги есть две стороны: блестящая и матовая. Долгое время считалось, что готовить блюда можно только на блестящей стороне и именно по этой причине фольгу производят в таком виде. Однако матовая сторона появляется всего лишь из-за особенностей заводской штамповки. Выкладывать продукты можно на любую сторону фольги.

Держим нож только за рукоять


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Большинство людей, нарезая продукты, держат нож за рукоять, но это не самый удобный способ. Такой захват не обеспечивает достаточного контроля за лезвием, поэтому оно будет гулять в разные стороны. Да и быстро нарезать продукты не получится. Другой неудобный способ — это когда указательный палец ложится на верхнюю грань лезвия. Нож в таком положении удержать сложно, а палец быстро устает. Лучше всего захватить верх лезвия двумя пальцами (указательным и большим), не касаясь острой кромки.

Режем помидоры по старинке


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Если нарезать помидор, поставив его плодоножкой вверх, то в большинстве случаев сочная мякоть вытечет на доску, а от ломтиков останется лишь кожура. Лучше перевернуть плод набок и нарезать его поперек. Так дольки останутся в целости и сохранности.

Добавляем сыр в пасту в последнюю очередь


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Чтобы сыр хорошенько расплавился и равномерно покрыл поверхность макарон, его стоит добавить в блюдо перед соусом. Когда паста сварилась, воду сливают, оставив небольшое количество жидкости про запас. Макароны посыпают тертым сыром, добавляют немного воды из-под пасты и тщательно перемешивают блюдо. Крахмал в воде, которая осталась после варки, помогает сыру «приклеиться» к макаронам.

Не делаем на боках костистой рыбы надрезы


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Даже если идеально обжарить карася или карпа, из тушки потом еще и кости вынимать придется. Но если сделать на рыбе насечки (так, чтобы между ними оставалось 2-3 мм), маленькие косточки растворятся и исчезнут при жарке. А сама рыба получится сочной и нежной.

Не вымачиваем лук перед тем, как нарезать его в салат


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Многие рецепты салатов включают в себя лук. Но добавлять этот сырой овощ в еду без предварительной обработки не стоит — лук обладает слишком резким вкусом, который перебивает все остальные ингредиенты. Нарезанный лук лучше положить в ледяную воду на 10 минут или присыпать солью. Благодаря этому горечь практически полностью уйдет и появятся сладковатые нотки.

Помешиваем рис во время варки


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Не стоит беспокоить рис, пока он варится. Активно орудуя лопаткой или ложкой, можно сломать или повредить нежные зернышки. Из-за этого крупа будет готовиться неравномерно, а в результате вместо рассыпчатого блюда получится липкая субстанция с комками. Правильная схема такова: довести воду до кипения, уменьшить огонь, засыпать рис и оставить его томиться на медленном огне.

Запекаем картофель на противне


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Чтобы картофель полностью прожарился в духовке, необходимо обеспечить доступ горячего воздуха к клубням со всех сторон. С противнем так не получится, ведь одна стоорона плодов «прилипает» к металлической поверхности. Лучше положить клубни на решетку.

Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

А еще не стоит смазывать картошку маслом и посыпать солью перед приготовлением. Из-за этого кожица станет влажной, а соль просто стечет с нее. Лучше сбрызнуть клубни маслом и посолить в самом конце, а потом вернуть блюдо в духовку еще на 10 минут.

Готовим яичницу из холодных яиц


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Если отправить на сковородку яйца прямо из холодильника, белку потребуется больше времени для того, чтобы полностью прожариться. Желток как раз успеет свернуться и затвердеть. Лучше подержать яйца при комнатной температуре, а на сковородку при жарке добавить немного воды и накрыть ее крышкой. Так белок полностью приготовится, а желток останется жидким.

Оставляем воздушные кармашки в пельменях


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Если вы решили сделать пельмени самостоятельно, то стоит учитывать один момент в процессе лепки. Запечатывая изделия, необходимо избавиться от всего лишнего воздуха. Иначе пельмени в процессе варки могут лопнуть, и все труды пойдут насмарку.

Отправляем в мясорубку теплое мясо


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Чтобы мясо в процессе приготовления фарша не застревало в мясорубке, перемалывалось равномерно и не превращалось в кашу, стоит предварительно заморозить продукт. Идеальная температура для перемалывания составляет — 2 °C.
Кроме того, металлические детали мясорубки тоже следует заранее охладить. В процессе перемалывания выделяется много тепла, лезвие и воронка нагреваются, из-за чего жир может начать таять. В результате вместо добротного фарша получится каша с неравномерной текстурой.

Режем лисички перед жаркой


Ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Чтобы жареные грибы получились вкусными и сочными, не стоит нарезать их тонкими ломтиками. Этот продукт сильно уменьшается в размерах в процессе жарки, поэтому мелко нашинкованные грибы в процессе приготовления потеряют свою текстуру.
Крупные экземпляры нужно разрезать на 4 части или шинковать кубиками. Грибы неправильной формы — например, лисички или вешенки — обычно не режут, а вообще рвут. Кроме того, не стоит пытаться за раз выложить на сковородку все грибы — если их много, они будут не жариться, а тушиться.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
приготовлениеЕда

Картина дня

наверх