Как вырастить помидоры без единого полива за всё лето

Не все дачники имеют возможность ухаживать за своими грядками с томатами ежедневно, или даже каждые выходные. Если на прополку время еще можно найти, но для систематического полива его зачастую просто нет.







В таком случае высаженные помидоры вянут, и в итоге усыхают или дают скудный урожай. Если эта проблема вам знакома, тогда вам нужно перейти на этот метод выращивания.

Процесс посадки и ухода за томатами

Рассада томатов;тяпка.Томаты по предложенному методу оптимально высаживать во влажную почву поле обильного дождя.Под каждый ряд помидор тяпкой прорывается траншея. Расстояние между рядами делается 60 см. Если почва сухая, то вырытые грядки все же нужно хорошо залить водой.Рассада высаживается густо, с шагом 15-20 см.Через пару дней, когда рассада окрепнет и поднимется, ее нужно окучить, таким же способом как грядки с картофелем. Грунт подсыпается под кусты, чтобы сформировать горку. Это будет способствовать разрастанию корней, так что они сами смогут добывать себе влагу.Окучить грядки нужно всего 3 раза после каждого серьезного дождя, пока кусты еще не стали слишком большими. За счет густоты посадки, они будут закрывать листьями влажную почву, уменьшая из нее испарения. Таким образом, окучивая, мы решаем проблему с поливом, и одновременно боремся с сорняками.Этот способ действительно работает, и помидоры чувствует себя хорошо. Важно просто не пропускать момент пока земля еще мокрая, и делать окучивание, присыпая влагу под кустами. Только нужно учесть, что если ваш участок расположен не в низине, а тем более на склоне, то на 100% обходится без поливов не получиться. Но окучивание в любом случае сделает их менее частыми.