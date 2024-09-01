С нами не соску...
Трехколесный городской электрокар, который станет спасением от пробок


Автомобиль Solo от Electra Meccanica.

Автомобиль Solo от Electra Meccanica.

Главной проблемой мегаполисов сегодня являются пробки, в которых люди простаивают часами. Специально для тех, кто готов пожертвовать высокой степенью комфорта салона авто и престижем автомобильных брендов разработчики из Канады предложили трёхколёсный сити-кар.

Сегодня чуть ли не все автомобильные компании наперебой делают новые модели сити-каров. Большинство этих "инноваций" по-прежнему имеют четырёхколёсные. Канадская компания Electra Meccanica решила изменить эту традицию и представила трехколесный автомобиль Solo.
Solo - концепт *антипробка-эгоист*.

Solo - концепт *антипробка-эгоист*.

 

Начать описание модели стоит с того, что она предназначена, как несложно догадаться из названия, исключительно для одного человека. Также Electra Meccanica отказалась от обычной концепции автокомпаний — делать универсальный автомобиль для любых ситуаций. Вместо этого, была поставлена задача: максимально эффективным способом доставить водителя на работу в условиях городских пробок, а после этого довезти его домой.

Авто без пассажиров.

Авто без пассажиров.

 

Учитывая, что каждый человек при поездке на работу большую часть времени пребывает в авто без пассажиров, то было принято решение, что лучшим способом сократить вес и размер машины будет избавиться от дополнительных мест в ней. Благодаря этому был достигнут феноменально низкий вес электромобиля.
Вес Solo 450 кг.

Вес Solo 450 кг.

 

К примеру, Citroen C4 Cactus, автомобиль, разработанный специально, чтобы быть максимально легким, весит 1020 кг, а авто из углеродного волокна Alfa Romeo 4C весит ровно 1000 кг. Solo же более чем в два раза легче — всего 450 кг.
Длинна Solo всего 3,04 м.

Длинна Solo всего 3,04 м.

 

Столь резкого снижения веса добились в основном за счет уменьшения размеров авто. Отказ от всех мест, кроме водительского, позволил сделать Solo максимально компактным. Размеры электрокара составляют всего 3,04 м в длину, 1,21 м в ширину (в передней части) и 1,05 м в задней части.
У Solo 82-сильный двигатель.

У Solo 82-сильный двигатель.

 

Поскольку Solo настолько легкий, ему вполне хватает 82-сильного двигателя (с крутящим моментом в 190 Нм), чтобы разгоняться до 100 км/ч всего за 8 секунд и развивать максимальную скорость в 120 км / ч.
Запас хода 160 км.

Запас хода 160 км.

 

8,64 кВт/ч литий-ионный аккумулятор обеспечивает пробег в 160 км, а полная его зарядка занимает от трех до шести часов, в зависимости от напряжения сети.
Ширина Solo в передней части 1,21 м, и 1,05 м в задней части.

Ширина Solo в передней части 1,21 м, и 1,05 м в задней части.

 

Несмотря на то, что внутри есть место только для одного человека, он размещен в довольно комфортных условиях.
Особо стоит выделить цифровую приборную панель, медиацентр с поддержкой Bluetooth и камеру заднего вида.
Цена в свободной продаже составит $ 15 624.

Цена в свободной продаже составит $ 15 624.

 

Solo в настоящее время находится на стадии разработки прототипа, поэтому характеристики могут еще изменяться. измениться до сих пор (если) автомобиль делает его в производство. Ожидается, что цена новинки в свободной продаже составит $ 15 624.

