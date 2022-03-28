Как в США создавали «абсолютное атомное оружие» и что из этого вышло

Оружие, которое могло похоронить цивилизацию.
Двадцатый век был веком «творцов». Чего только не случилось за последнее столетие: мировые войны, разрушение государств, геноцид, крах империй, создание и первое боевое применение атомного оружия. А после создания первой атомной бомбы страны начали «упражняться» в создании все более и более разрушительного оружия. А ведь даже малой часть созданного оружейного потенциала достаточно, чтобы случился закат человеческой цивилизации. Но разработки продолжаются.
Чего только не выдумывали в те годы.
В годы «холодной войны» США и СССР из всех сил мерялись своим ядерным арсеналом. Создавались все новые виды ядерного оружия, все мощные бомбы и все более извращенные способы их применения. В годы холодной войны генералы и ученые в творческом поиске разрушения ушли намного дальше планов разбомбить в случае войны конкретные стратегические точки. Так, одни хотели вызывать ядерным оружием цунами, а другие «романтики» мечтали о вызове землетрясений!
Делали с 50-х годов.
Отдельного упоминания заслуживает американский проект Supersonic Low Altitude Missile или просто SLAM. Это оружие могло стать самым ужасным образцом ядерного оружия в истории человечества. Разрабатывалась эта ракета по инициативе Пентагона, который хотел получить в свою копилку еще один смертоносный козырь на тот случай, если «холодная война» с СССР вдруг станет «горячей».
Испытывали по частям.
В ходе разработки проект носил название The Big Stick («Большая дубинка»), а занималась им аэрокосмическая компания Convair. Предполагалось, что SLAM станет крылатой ракетой с ядерным двигателем. Уже одного пролета такой ракеты над территорией противника было бы достаточно, чтобы загрязнить ее радиацией. Более того, ракета должна была проникать в воздушное пространство и сбрасывать на важные объекты небольшие атомные заряды. После выполнения задачи ракета сама превращалась бы в бомбу и поражала последнюю цель в списке.
Запускаться SLAM должна была при помощи ракета-носителя. Двигаться оружие должно было за счет работы ядерного двигателя со скоростью 3.5 маха на высоте всего 300 метров. Таким образом, перехватить SLAM было бы невозможно. По некоторым данным, число бомб на борту такой ракеты могло достигать 26 штук.
По счастью, работы над проектом The Big Stick были свернуты в 1964 году. Причиной тому был вопрос практичности оружия. Оно оказалось слишком дорогим и сложным, да и испытывать его было попросту негде.
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