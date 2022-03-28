Настоящий «призрак коммунизма»: для чего создавались мумии «красных» вождей

Настоящие «призраки коммунизма»: мавзолеи в столицах и мумии «красных» вождей.

Владимир Ильич Ленин (Москва)

Бальзамированное тело В.И. Ульянова-Ленина. | Фото: znak.com.

Мавзолей Владимира Ильича Ленина в Москве. | Фото: travel2moscow.com.

Георгий Димитров (София, Болгария)

Мавзолей Г.М. Димитрова в Софии. | Фото: portal.ihist.bas.bg.

Иосиф Виссарионович Сталин (Москва)

Газета «Правда» от 6 марта 1953 года с объявлением о смерти И.В. Сталина. | Фото: lib.rus.ec.

Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина на Красной площади в Москве. | Фото: varlamov.ru.

Хо Ши Мин (Ханой, Вьетнам)

Тело Хо Ши Мина. | Фото: thehz.ru.

Мавзолей Хо Ши Мину в Ханое. | Фото: tut1.ru.

Мао Цзэдун (Пекин, Китай)

Мавзолей Мао Цзедуна в Пекине. | Фото: ru.gbtimes.com.

Тело Мао Цзедуна в саркофаге. | Фото: venividi.ru.