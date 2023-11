15 мировых знаменитостей, которые сколотили огромное состояние

1. Тайгер Вудс - 800 миллионов долларов

2. Селин Дион - 800 миллионов долларов

3. Доктор Дре - 820 миллионов долларов

4. Мадонна - 850 миллионов долларов

5. Пафф Дэдди - 855 миллионов долларов

6. Кайли Дженнер - 900 миллионов долларов

7. Jay-Z - 930 миллионов долларов

8. Джерри Сайнфелд - 950 миллионов долларов

9. Дэвид Копперфильд - 1 миллиард долларов

10. Джоан Роулинг - 1 миллиард долларов

11. Пол Маккартни - 1,2 миллиарда долларов

12. Майкл Джордан - 1,7 миллиарда долларов

13. Опра Уинфри - 3,2 миллиарда долларов

14. Стивен Спилберг - 3,7 миллиарда долларов

15. Джордж Лукас - 5,5 миллиарда долларов

Известно, что знаменитости не знаю недостатка в деньгах, но мало кто знает, какими состояниями на самом деле владеют актеры, спортсмены и т. д. Некоторые известные люди умно распорядились своим состоянием, инвестировав их или создав открыв бизнес. Поэтому данные о личных состояниях, которые будут приведены, далеко не всегда включают в себя только гонорары. Итак, сколько же денег накопилось в кошельках самых богатых знаменитостей.Профессиональный гольфист Тайгер Вудс - один из величайших игроков в гольф всех времен. Он выиграл столько наград и турниров, что для того, чтобы их перечислить, потребуется много времени. На сегодняшний день его состояние составляет 800 миллионов долларов.Известная певица и автор песен Селин Дион , которая в основном известна своей хитовой песней «My Heart Will Go On», с детства мечтала стать профессиональной певицей. Ее мечта, конечно же, сбылась, и более того - принесла Селин огромные деньги.Доктор Дре начал свою карьеру в южно-центральном Лос-Анджелесе в группе NWA. После выхода альбома «Straight Outta Compton» («Прямиком из Комптона») Дре снискал огромный успех. В последнее время он получает основной доход от бизнеса по продаже фирменных наушников Beats by Dre.Мадонна, одна из самых влиятельных и успешных музыкантов всех времен, сумела получить 850 миллионов долларов , продав 250 миллионов альбомов по всему миру. Доходы от ее концертов составили 1,5 миллиарда долларов.Начинал свою карьеру Шон Джон Комбс (более известный как Пафф Дэдди) как рэпер. Позже он изменил псевдоним на P Diddy и стал главным продюсером для многих артистов, включая Мэри Джей Блайдж, Арету Франклин и Мэрайю Кэри.Звезда реалити-шоу « Семейство Кардашян», влиятельная медийная личность сеть и бизнес-вумен Кайли Дженнер скоро станет одним из самых молодых миллиардеров в мире (ей осталось ей подкопить «всего» 100 миллионов). Сегодня у Кайли 125 миллионов подписчиков в «Инстаграме».Шон Кори Картер (известный как Jay-Z) также начинал свою карьеру в качестве рэпера. Потом он стал успешным бизнесменом, занимающимся одеждой, звукозаписью, эндорсментом и концертами. В общей сложности его собственный капитал составляет 930 миллионов долларов.Комик Джерри Сайнфелд приобрел популярность благодаря своему знаменитому комедийному сериалу «Сайнфелд». Затем продолжил делать крупные комедийные шоу.Всемирно известный иллюзионист Дэвид Копперфильд сделал карьеру благодаря своим зрелищным фокусам. Он получил несколько наград и сделал невероятно успешную карьеру в отрасли развлечений. Параллельно Копперфильд занимался инвестициями в недвижимость и искусство, поэтому у него в кармане 1 миллиард долларов.Британская писательница и продюсер фильма Джоан Роулинг добилась успеха, когда ее романы о «Гарри Поттере» стали мировой сенсацией. С тех пор она смогла построить целую империю вокруг своего бренда, став самой богатой женщиной в Англии.Вряд ли есть человек, который не слышал о британской группе The Beatles, а соответственно и о Поле Маккартни. После распада группы Пол продолжил успешную сольную карьеру и считается одним из самых успешных поп-музыкантов в истории.Майкл Джордан считается одним из лучших баскетболистов в истории. Хотя он не играет в баскетбол уже в течение полутора десятилетий, Джордан по-прежнему получает миллионы на инвестициях и эндорсменте. Благодаря доле в Hornets и BET его состояние выросло уже до 1,7 миллиарда долларов.Ведущая утренних ток-шоу Опра Уинфри создала настоящую медиа-империю. Она владеет киностудией, журналом, веб-ресурсами, радиосетью и телеканалом. За свою долгую карьеру Опра стала обладательницей 3,2 миллиарда долларов.Известный голливудский режиссер и продюсер Стивен Спилберг снимал одни из самых знаковых и нашумевших фильмов в истории Голливуда, в том числе «Челюсти», «Инопланетянин» и «Спасение рядового Райана». Неудивительно, что благодаря его огромному успеху он смог положить на счёт 3,7 миллиарда долларов.Известный как создатель знаменитой франшизы «Звездные войны», Джордж Лукас создал империю кино и товаров с LucasFilm. В 2012 году Лукас продал LucasFilm компании Disney за 4 миллиарда долларов. Сегодня он является самой богатой знаменитостью и владеет собственным капиталом в размере 5,5 миллиарда долларов.