15 мировых знаменитостей, которые сколотили огромное состояние

Известно, что знаменитости не знаю недостатка в деньгах, но мало кто знает, какими состояниями на самом деле владеют актеры, спортсмены и т. д. Некоторые известные люди умно распорядились своим состоянием, инвестировав их или создав открыв бизнес. Поэтому данные о личных состояниях, которые будут приведены, далеко не всегда включают в себя только гонорары. Итак, сколько же денег накопилось в кошельках самых богатых знаменитостей.
1. Тайгер Вудс - 800 миллионов долларов
Тайгер Вудс - 800 миллионов долларов
Профессиональный гольфист Тайгер Вудс - один из величайших игроков в гольф всех времен. Он выиграл столько наград и турниров, что для того, чтобы их перечислить, потребуется много времени. На сегодняшний день его состояние составляет 800 миллионов долларов.
2. Селин Дион - 800 миллионов долларов
Селин Дион
Известная певица и автор песен Селин Дион, которая в основном известна своей хитовой песней «My Heart Will Go On», с детства мечтала стать профессиональной певицей. Ее мечта, конечно же, сбылась, и более того - принесла Селин огромные деньги.
3. Доктор Дре - 820 миллионов долларов
Доктор Дре.
Доктор Дре начал свою карьеру в южно-центральном Лос-Анджелесе в группе NWA. После выхода альбома «Straight Outta Compton» («Прямиком из Комптона») Дре снискал огромный успех. В последнее время он получает основной доход от бизнеса по продаже фирменных наушников Beats by Dre.
4. Мадонна - 850 миллионов долларов
Мадонна.
Мадонна, одна из самых влиятельных и успешных музыкантов всех времен, сумела получить 850 миллионов долларов, продав 250 миллионов альбомов по всему миру. Доходы от ее концертов составили 1,5 миллиарда долларов.
5. Пафф Дэдди - 855 миллионов долларов
Пафф Дэдди.
Начинал свою карьеру Шон Джон Комбс (более известный как Пафф Дэдди) как рэпер. Позже он изменил псевдоним на P Diddy и стал главным продюсером для многих артистов, включая Мэри Джей Блайдж, Арету Франклин и Мэрайю Кэри.
6. Кайли Дженнер - 900 миллионов долларов
Кайли Дженнер - одна из самых богатых девушек в мире.
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян», влиятельная медийная личность сеть и бизнес-вумен Кайли Дженнер скоро станет одним из самых молодых миллиардеров в мире (ей осталось ей подкопить «всего» 100 миллионов). Сегодня у Кайли 125 миллионов подписчиков в «Инстаграме».
7. Jay-Z - 930 миллионов долларов
Jay-Z.
Шон Кори Картер (известный как Jay-Z) также начинал свою карьеру в качестве рэпера. Потом он стал успешным бизнесменом, занимающимся одеждой, звукозаписью, эндорсментом и концертами. В общей сложности его собственный капитал составляет 930 миллионов долларов.
8. Джерри Сайнфелд - 950 миллионов долларов
Джерри Сайнфелд.
Комик Джерри Сайнфелд приобрел популярность благодаря своему знаменитому комедийному сериалу «Сайнфелд». Затем продолжил делать крупные комедийные шоу.
9. Дэвид Копперфильд - 1 миллиард долларов
Дэвид Копперфильд.
Всемирно известный иллюзионист Дэвид Копперфильд сделал карьеру благодаря своим зрелищным фокусам. Он получил несколько наград и сделал невероятно успешную карьеру в отрасли развлечений. Параллельно Копперфильд занимался инвестициями в недвижимость и искусство, поэтому у него в кармане 1 миллиард долларов.
10. Джоан Роулинг - 1 миллиард долларов
Джоан Роулинг.
Британская писательница и продюсер фильма Джоан Роулинг добилась успеха, когда ее романы о «Гарри Поттере» стали мировой сенсацией. С тех пор она смогла построить целую империю вокруг своего бренда, став самой богатой женщиной в Англии.
11. Пол Маккартни - 1,2 миллиарда долларов
Пол Маккартни
Вряд ли есть человек, который не слышал о британской группе The Beatles, а соответственно и о Поле Маккартни. После распада группы Пол продолжил успешную сольную карьеру и считается одним из самых успешных поп-музыкантов в истории.
12. Майкл Джордан - 1,7 миллиарда долларов
Майкл Джордан.
Майкл Джордан считается одним из лучших баскетболистов в истории. Хотя он не играет в баскетбол уже в течение полутора десятилетий, Джордан по-прежнему получает миллионы на инвестициях и эндорсменте. Благодаря доле в Hornets и BET его состояние выросло уже до 1,7 миллиарда долларов.
13. Опра Уинфри - 3,2 миллиарда долларов
Опра Уинфри - 3,2 миллиарда долларов
Ведущая утренних ток-шоу Опра Уинфри создала настоящую медиа-империю. Она владеет киностудией, журналом, веб-ресурсами, радиосетью и телеканалом. За свою долгую карьеру Опра стала обладательницей 3,2 миллиарда долларов.
14. Стивен Спилберг - 3,7 миллиарда долларов
Известный голливудский режиссер и продюсер Стивен Спилберг снимал одни из самых знаковых и нашумевших фильмов в истории Голливуда, в том числе «Челюсти», «Инопланетянин» и «Спасение рядового Райана». Неудивительно, что благодаря его огромному успеху он смог положить на счёт 3,7 миллиарда долларов.
15. Джордж Лукас - 5,5 миллиарда долларов
Известный как создатель знаменитой франшизы «Звездные войны», Джордж Лукас создал империю кино и товаров с LucasFilm. В 2012 году Лукас продал LucasFilm компании Disney за 4 миллиарда долларов. Сегодня он является самой богатой знаменитостью и владеет собственным капиталом в размере 5,5 миллиарда долларов.
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